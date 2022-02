TEROR NAD SRBIMA SE NASTAVLJA: Albanac u Starom Gracku NAPAO DVOJE MALOLETNE DECE!

U Starom Gracku kod Lipljana večeras oko 19 časova napadnuto je dvoje maloletnih Srba, S. D. i V. T.

Kako je za RTV KiM kazao Rastimir Dabić, otac napadnute S.D., pomenuti muškarac se prvo mladiću i devojci obratio na albanskom, a potom izašao iz vozila i krenuo za njima do kuće u koju su pobegli, te počeo da udara u vrata i prozore. Slučaj je prijavljen tzv. kosovskoj policiji.

Kako je rečeno redakciji RTV KiM, mladić (16) i devojka (17) su večeras krenuli u šetnju, ali ih je na putu kod seoskog stadiona pratilo taksi vozilo iz kojeg je izašao muškarac i počeo da viče na albanskom.

Pošto su krenuli da beže ka devojčinoj kući, nepoznati muškarac je, kako navode, došao do kuće i počeo da udara u vrata i prozore.

Potom je, kako nam je rečeno, mladić telefonom pozvao svog oca.

“Kolima sam stigao pošto sam bio u blizini i zatekao sam ga i pričao sam sa njim. Pitao sam ga –“Ko si ti?”, a on mi je rekao “Ja sam iz Krajmanovca”. To je u Drenici. Kad sam ga pitao – “Zašto si ih napao?”, on mi je rekao da je mislio da je tu njegova žena, onda se udaljio a ja sam otišao da vidim kako su deca”, kazao je otac mladića koji je “zbog bezbednosti” insistirao da mu se ne objavljujemo ime.

Otac devojke, Rastimir Dabić, kaže da je u vreme napada bio da pokupi suprugu sa posla, te da je o svemu obavešten kada se vratio kući. Slučaj je prijavljen tzv. kosovskoj policiji u Lipljanu, ali pripadnici policije nisu došli da izvrše uviđaj.

“Ovo je mnogo loše, ne valja. Ne znam šta da kažem. Ja sam pošao po suprugu koja je bila na poslu u Gušterici i u međuvremenu se to desilo. Od policije ne očekujem ništa, samo da naprave izveštaj, da uzmu izjavu i ništa drugo”, kazao je Rastimir Dabić za RTV KiM.

Gordana Dabić kaže za RTV Kim da je veoma uznemirena zbog napada na ćerku.

“Ne može muž da dođe da me uzme sa posla. Ja radim u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici. To je bilo za petnaest minuta. Deca su doživela stres. Deca su baš uplašena. Neće smeti suprug da dođe po mene kada radim drugu smenu. Kako da dođe sutra da me uzme, kako da ih ostavi same? To nas plaši. Mi nemamo slobodu”, kazala je Gordana.

S.D. i V. T su učenici srednje škole i čine malobrojnu srpsku omladinu u Starom Gracku. Poslednjih godina je veliki broj njihovih vršnjaka napustio selo.

U Starom Gracku kod Lipljana u 30 kuća živi stotinak Srba.

RTV Kim nije uspela da stupi u kontakt sa nadležnima u Policijskoj stanici u Lipljanu.