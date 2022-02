'VELIKI BROJ POTPISA NA LISTI SNS POSLEDICA JE RADA I USPEHA U POSLEDNJE ČETIRI GODINE!' (VIDEO)

Narod i građani vide sve i ne mogu se više zavaravati, rekao je novinar Predrag Jeremić.

Komentarišući to što je Srpska napredna stranka za jedno veče dobila više od 10.000 potpisa, kao i to što su građani širom Srbije čekali u redovima da daju svoj potpis, Jeremić je rekao da je to posledica rada i svega što se u Srbiji uradilo u poslednje 4 godine.

- Narod i građani vide sve i ne mogu se više zavaravati. Ovo su konkretni rezultati, imate zemlju gde ništa ne kasni ni minut, a znamo kako se ranije živelo – rekao je Jeremić.

Kako kaže, definitvno je jasno i dodaje da smatra da građani nemaju dilemu kome će dati poverenje.

- Srbiji treba i opozicija, sposobni ljudi koji će doprineti još boljem radu vlasti – rekao je Jeremić.

Povodom Dana državnosti Srbije predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je uručio odlikovanja najzaslužnijim pojedincima i institucijama.

Vujičić je istakao da je tužno što ove godine mnogi nisu dočekali da živi prime ta odlikovanja.

- Zbog korone, mnoge smo izgubili, i želimo da nam se ovakvo nešto ne ponovi. Podsetili smo se mnogih, Sretenje je obeleženo ove godine malo tužnije, jer je spisak posthumno odlikovanih malo veći – rekao je Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti.

Jeremić je rekao da je tradicija da se zaslužnim pojedincima deli ordenje na ovaj praznik, i ističe da je jako tužno što mnogi nisu bili juče lično tamo.

- Ovo je Treći svetski rat, ne treba nam pravi rat – rekao je Jeremić.

Dodaje da je najvažnije da ti svi ljudi nisu zaboravljeni.

Vujičić je rekao da se Srbija i naš narod juče slavio u svim krajevima sveta.

- Lepo je kada imate državu na koju možete da se ponosite. Srpski brod plovi i drago mi je da plovi – rekao je Vujičić.

