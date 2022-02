Gujon odgovorio na medijski napad: Očigledna mržnja prema onome što radim

Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri MSP Srbije i francuski humanitarac Arno Gujon, reagujući na pisanje pojedinih portala, naveo je da je navikao da ga napadaju iz Prištine, ali da ga je povredilo pisanje medija iz Beograda i Novog Sada da je "propagandista i ekstremista".

"Кad su me pripadnici kosovskih obaveštajnih službi uhapsili 10. septembra 2018. i stavili u ćeliju u vidu prljavog kontejnera na prelazu Merdare, pitao sam ih zašto me tako maltretiraju. Odgovorili su mi da je to zato što širim prosrpsku propagandu u svetu i dodali da je Кosovo nezavisna država. Posle toga su pretili meni i mojoj porodici i zabranili mi ulazak na Кosovo i Metohiju. Nedavno je na svom fejsbuk nalogu, ozloglašeni osuđeni terorista Aljbin Кurti napisao da nisam dobrodošao u nezavisno Кosovo, jer širim propagandu", naveo je Gujon na svom Instagram nalogu.

Kako je dodao, za njih je propagandista ko god govori "o postojanju srpskih enklava, ko god svedoči o kršenju osnovnih ljudskih prava Srba, Roma, Goranaca i drugih nealbanaca koji žive u nehumanim uslovima na Кosovu i Metohiji".

"Ako im još konkretno pomažete, onda vas označavaju kao ekstremistu. Nisam, nažalost, jedini u tom košu. Mnogo veći i poštovaniji od mene se redovno suočavaju sa takvim optužbama. Od Emira Кusturice, do Petera Handkea", napisao je Gujon.

Istakao je da se vremenom navikao na takve napade albanskih ekstremista i njihovih moćnih lobija.

"To traje već 18 godina. Zapravo, od samog dana kada sam osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Кosovo i odlučio da organizujem konvoj humanitarne pomoći za potlačene Srbe iz kosovskih enklava", naveo je on.

Danas ga je, kako je napisao, povredilo to što su ga sada srpski mediji nazvali propagandistom.

"Danas se dogodio isti politički napad. Još jednom. Ali danas sam povređeniji nego inače. Zato želim da sa vama podelim ono što mislim i osećam u ovom trenutku. Danas me nisu napali iz Prištine, već iz Beograda i Novog Sada. Nisu me napali na albanskom jeziku, već na srpskom. U dva članka koordinisano objavljena na sajtovima Vojsa (Voice) i Balkan insajta (Balkan insight), optužuju me da sam propagandista i ekstremista. Naglašavaju da je Кosovo nezavisna država. Te članke prepune laži i insinuacija koje prati narativ proalbanskih medija odmah su počele da prenose agencije i mediji iz Srbije koji sarađuju sa stranim vladama", napisao je Gujon.

On ističe da članci koji su objavili navedeni mediji obiluju nasumičnim nabacivanjem imena, godina i brojki, pa tako izgledaju kao "teorija zavere", više nego kao "istraživački članak".

"Autor teksta ne može da sakrije očiglednu mržnju prema meni, pa ideološki napada sve što sam u životu uradio. Pomagati Srbima u enklavama definiše kao propagandu i ekstremizam, osnivanje "Inicijative za natalitet i ostanak mladih u Srbiji" je vid fašizma, dok je moja izjava da je "natalitet problem broj jedan ne samo u Srbiji već u celoj Evropi" rasistička... Sve uvrede i laži koje su o meni i mom humanitarnom radu iznesene mogu nekako da pretrpim, iako nije prijatno čitati takve stvari o sebi. Ali uvrede na račun Srba i srpske dijaspore koje se "usput" provlače, prevazilaze svaku meru i težak su oblik ekstremističke retorike. Opravdavaju NATO bombardovanje Srbije i srpskog naroda uz floskulu da je cilj bilo "sprečavanje ratnih zločina koje su činile srpske snage", napisao je Gujon.

Kako je dodao, time "ponavljaju zapadnu propagandu iz 90-ih koja je spremala tamošnju javnost za rat", a da su posledice te propagande bile bombe i osiromašeni uranijum.

"Reči ubijaju brže od oružja i ne smemo da dozvolimo da se 23 godine od agresije na našu zemlju propaganda i istorijski revizionizam šire u našoj javnosti", napisao je Gujon.

On je istakao i da je "srpska dijaspora, koju čine divni ljudi iz različitih društvenih grupa", koje je bolje upoznao od kada je pre godinu dana postao direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, optužena da širi velikosrpski nacionalizam i "još gore" da je označena kao „fašistička“ i „kolaboracinistička“.

Gujon je podelio citat teksta koji je objavio vojvođanski portal VOICE.

"Dijaspora koja je tokom socijalizma napustila našu državu je praktično bila jedini deo srpskog naroda koji je otvoreno propagirao velikosrpski nacionalizam u tom periodu. Taj deo dijaspore, formiran nakon Drugog svetskog rata od lokalnih kolaboracionističkih snaga – četnika i ljotićevaca, namenio je sebi ulogu glasa srpske dijaspore u drugoj polovini osamdesetih godina u pripremama za rat u Jugoslaviji. Oni su se trudili da ideološki transformišu i onaj deo ekonomske dijaspore koja je u socijalizmu odlazila na privremeni rad u Evropu sa kog se nikada nije vratila“ .