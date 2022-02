PALMA: Korist za sve građane Srbije je da Aleksandar Vučić bude predsednik, a Ivica Dačić premijer

Naša lista, koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije se ne zove „Ivica Dačić za premijera Srbije“, nego „Ivica Dačić premijer Srbije“, jer će on sigurno biti premijer i to će biti korist za sve građane Srbije da nakon predstojećih izbora Aleksandar Vučić i dalje bude predsednik Srbije, a Ivica Dačić premijer Srbije, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija traje od 2008. godine i nas vlast i funkcije nisu posvađale, a opozicija se posvađala, a da još nije ni ušla u parlament. Mi ćemo u izbornoj kampanji da govorimo o našim rezultatima i našem programu i da iskoristimo tu međunarodnu popularnost koju je stekao Ivica Dačić. I naš zajednički kandidat za predsednika Srbije je Aleksandar Vučić. Program koalicije koju predvodi Ivica Dačić je usmeren na socijalnu pravdu, a to je temelj i SPS – a i Jedinstvene Srbije od osnivanja naših partija. Zatim naše poruke će biti usmerene ka borbi protiv bele kuge, međunarodnoj saradnji, da nikada nećemo da priznamo takzvano nezavisno Kosovo, nova radna mesta. I to što su naše poruke u izbornoj kampanji nisu samo deklarativne, već je sve to vidljivo u rezultatima našeg dosadašnjeg rada - rekao je Palma.

- Na primer, kada govorimo o borbi protiv bele kuge, mi smo prvi u Jagodini doneli odluku da porodica koja dobije četvrto, peto dete, pa nadalje, svakog meseca dobija iz budžeta grada Jagodine 200 evra do punoletstva, a to je ukupan iznos od 43 000 evra za svo to vreme. Imali smo u Jagodini svojvremeno akciju 1200 evra za svako novorođeno dete i ta akcija je trajala 14 meseca, a bila je najavljena godinu dana ranije. Takođe smo pomagali sve one koji imaju 38 i više godina, a nisu ušli u brak, da kada uđu u brak dobiju 3000 evra. Danas grad Jagodina svakog meseca daje 200 evra u dinarskoj protivvrednosti nezaposlenim trudnicama i porodiljama - poručio je Marković.



Kako je objasnio, sve ono za šta se oni zalažu mogu i da pokažu da su uradili. Isto se odnosi na nova radna mesta.

Srbija danas ima najmanju stopu nezaposlenosti u istoriji, a Jagodina je među prvima napravila industrijsku zonu i dovela investitore. Strani investitori dolaze u Srbiju jer postoji sigurnost kapitala, stabilnost kursa evra, politička stabilnost i ta politička stabilnost i sve ostalo biće i posle izbora. U predizbornoj kampanji možete da pričate i obećavate, ali prvo morate da podnesete izveštaj šta ste vi radili dok ste bili na vlasti, a tek onda šta je vaš program za naredni period, poručio je Marković.

