SRBIJA KUPILA ZGRADU ZA AMBASADU U VAŠINGTONU! ĐURIĆ: Naša zemlja konačno ima novi dom posle više decenija (VIDEO)

„Danas smo u Vašingtonu ispisali jednu malu, ali značajnu crticu iz diplomatske istorije Srbije“, rekao je prilikom svečanog uručenja ključeva ambasador Republike Srbije u SAD Marko Đurić.

„Srbija je danas postala vlasnik nove, prelepe palate Ambasade Srbije u centru Vašingtona, na samo nekoliko stotina metara od Bele kuće. Ovo neorenesansno, istorijsko vašingtonsko zdanje bilo je u vlasništvu nekadašnjeg državnog sekretara SAD Elihjua Ruta, a sada je postalo nova zgrada srpske Ambasade“ izjavio je ambasador.

Đurić je izrazio posebno zadovoljstvo što naša zemlja konačno ima novi dom posle više decenija boravka u iznajmljenim, neuslovnim prostorima gde ni srpska zastava nije mogla da se vijori i gde nije bilo adekvatnog ni pristojnog načina da se zemlja reprezentuje.

„Vizija razvoja Srbije koja polako postaje stvarnost očituje se i ovde, zajedno sa našom željom da stalno unapređujemo odnose sa Sjedinjenim Državama“, ocenio je Đurić i dodao da će nova zgrada biti i značajan centar okupljanja srpske dijaspore i srpske zajednice, i to ne samo u Vašingtonu i okolini, nego i u celoj Americi.

Today’s date earned a small, but significant place in Serbia’s diplomatic history books – our country is now the proud owner of a new home for our highest diplomatic mission in the United States of America. 🇷🇸



