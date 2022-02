'DELA I ISTINU NIKO NE MOŽE DA POBEDI!' Vučić i SNS započeli kampanju: Prosečna plata biće 1.000 evra!

Pozivom građanima da izađu na izbore 3. aprila, jer se na njima bira između prošlosti, koju nude politički protivnici, i budućnosti Srbije, koju dosadašnjim rezultatima trasira Srpska napredna stranka, predsednik SNS Aleksandar Vučić započeo je juče predizbornu kampanju velikim skupom u Merošini. On je najavio da će prosečna plata do kraja narednog mandata biti 1.000 evra, da će Srbija ostati celovita i sigurna za svoje građane i naglasio da neće postati članica NATO.

Uradili više nego iko

- Tačno je da smo uradili više auto-puteva nego bilo koja druga vlast u istoriji Srbije. Tačno je i da smo uradili železničke pruge. Gradimo aerodrome, i sve to nije stvar obećanja. Čućete u ovoj kampanji od mnogih da će sve biti besplatno, da će teći med i mleko, ali država ne funkcioniše tako... Mogli smo da izmislimo šta hoćete, ali smo vrlo precizno rekli da će prosečna plata do kraja narednog mandata biti 1.000 evra... I dalje nije dobro, nije dovoljno, plate moraju da budu veće. Znam koliko se mučite, koliko poštujete rad i napredak, i moraćemo brže, snažnije i jače, kako bismo deci obezbedili sigurniju budućnost. Znam da ćemo zajedno raditi da to obezbedimo - rekao je Vučić.

On je podsetio da je prethodna vlast ostavila njegovoj stranci vruć krompir u pogledu pitanja Kosova i Metohije.

- Mi imao svoju stolicu, jednu jedinu stolicu Srbije, koju volimo više od svega, više od svih. Posle godina užasnih uslova došli smo do toga da je KiM u sastavu Srbije. Radili smo polako i tiho i čuvali naš narod i kao što ste videli, nije bilo ratova. A onima koji se danas, koji se dobro sećaju 1999. godine poručuju da se nikad ne zna da li hoćemo u NATO. Ja im poručujem da neće narod Srbije u NATO, narod Srbije voli svoju vojnu neutralnost i svoju vojsku, narod Srbije hoće da sami čuvamo svoje nebo, hoće da imamo snažnu vojsku - naglasio je Vučić i poručio da Srbija neće kvariti odnose sa Rusijom i Kinom zato što to neko od nje traži.

Kibicerima je najlakše

Govoreći o svojim političkim protivnicima, on je rekao da oni, osim kritika i napada, ništa drugo ne mogu da ponude.

- Lako je onima koji kibicuju, oni će da kažu: mi ćemo to bolje. Pa što niste uradili to bolje, imali ste 12 godina? Srbija više nikada neće ići nazad i Srbiju više niko ne može da zaustavi. U Srbiji, za razliku od nekih drugih zemalja, neće biti gladi. Obezbedili smo dovoljno rezervi. Kad je Kina počela da kupuje sve, ja sam rekao: moramo i mi sve da kupimo. Kada dođe do sukoba, neće biti ni energenata, ni hrane, kako god okrenete - bezbroj problema. Zato da znate, država se ponašala odgovorno, imamo svega, čak i za to smo se snašli, svega imamo osim gasa i nafte, a i te ćemo rezerve da povećavamo - rekao je predsednik SNS.

Na kraju predizbornog skupa je poručio:

- Izađite na izbore 3. aprila, jer tu se bira između prošlosti i budućnosti. Idemo na izbore da ih pobedimo ubedljivije nego ikad. Pokazaćemo da istinu i dela ne mogu da pobede.

Stiže najmoćnije oružje na svetu

Vučić je najavio da će za nekoliko dana Vojska Srbije dobiti jedno od najmoćnijih oružja trenutno u svetu.

- Za nekoliko dana ćete videti koliko je Srbija snažnija. Srbija više nikada nikome neće biti lak plen. Srbija nikome neće dozvoliti da joj tu slobodu ugrozi - poručio je Vučić.

Šah-partija Vučića i Radenovića

Na putu ka Merošini Vučić je prekratio vreme uz šah-partiju s matematičarem Stojanom Radenovićem, pa je tu fotografiju podelio na svom Instagramu. Radenović se kao kandidat na izbornoj listi SNS obratio okupljenima na mitingu i rekao da je Srbija sada druga zemlja.

- Ponosan sam što govorim pred ovoliko ljudi. Srbija je sad nova država, i to je jasno ne samo vama već i vašim političkim protivnicima. Matematika kojom se ja bavim gleda samo rezultat i kad su me pitali da li hoću da podržim listu SNS, zastao sam, to se ne dovodi u pitanje bilo kog čoveka koji gleda rezultat, rezultat i dela govore. Nisam se dvoumio, ponosan sam, da mi oprosti predsednik Vučić i predsednica Vlade, osetio sam to da je ovo deo istorije i zašto da propustim taj deo - rekao je on.

Danica Grujičić, prva na listi SNS

- Hvala vam što ste došli da zahtevate da se ovakav trend razvoja nastavi. Dolazimo u situaciju da se lečimo onako kako se leče u mnogo uspešnijim zemljama. Izgradili smo tri kovid bolnice. Ulagalo se u bolnice i domove zdravlja u unutrašnjosti.

Jelena Begović, treća na listi SNS

- Stvari se menjaju na globalnom nivou. Bez nauke nema budućnosti. Ova država je to prepoznala i počela da ulaže u obrazovanje, nauku i inovacije. Moramo da obrazujemo decu, da slobodno razmišljaju. To je budućnost Srbije. Zato sam ja ovde.

Autor: