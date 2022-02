PETKOVIĆ: Kurti izmišlja nepostojeći genocid umesto da pokrene istragu o nestalima

Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju, povodom njegove izjave da prošlost još nije prošla sve dok se ratni zločini i genocid negiraju, da je zaboravio da pomene da prošlost neće biti iza nas i dok imamo hiljade proteranih Srba sa KiM, veliki broj zapaljenih kuća i verskih objekata ali i nestale i ubijene.

Petković je na Tviteru napisao da "prošlost neće biti iza nas sve dok imamo hiljade proteranih Srba sa KiM, popaljenih srpskih kuća i crkava, nestalih i ubijenih”"ali i upitao Kurtija zašto odbija potragu za nestalima, arhive OVK i pozvao ga da se uključi u potragu za nestalima.

You forgot to say @albinkurti that the past will not be behind us as long as we have thousands of expelled Serbs from K&M, burned down Serbian houses and churches, missing and killed persons.



