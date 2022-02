Gosti ovonedeljnog "Hit Tvita" bili su Darko Obradović, analitičar, Vladimir Đukanović, advokat, Dragoslav Bokan, reditelj i Aca Lukas, estradni umetnik.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje bili su Darko Obradović, analitičar, Vladimir Đukanović, advokat, Dragoslav Bokan, reditelj i Aca Lukas, estradni umetnik.

Najveći broj glasova osvojio je predlog broj 2. Vučić 200 na sat, koji je dobio 819 glasova.

1. PREDLOG: Rat u Evropi

Obradović je rekao da prisustvujemo ruskoj krizi, koja se reflektuje na Ukrajinu, i dodao da smatra da je to pogrešno reći da je obračun Rusije i SAD.

- Nadam se da do rata neće doći. Žrtva najveća bi bio ukrajinski narod i država bi ostala krajnje nefunkcionalna - rekao je Obradović.

Kako kaže, ono što je važno u ovoj krizi, koja je, dodaje, bezbednosna kriza bez premca, to što se vrši veliki pritisak sa karakterom da vrlo lako može da se iskoristi za određenu ofanzivu.

- Ipak, nadam se da će diplomatska rešenja uroditi plodom - rekao je Obradović i dodao da se nada da će međunarodna zajednica da zaštiti Ukrajinu, ali i da razgovara sa Rusijom sa druge strane.

Bokan je istakao da je zapadni deo međunarodne zajednice nekoliko puta radio nešto slično.

- Nije prvi put da posledicu proglašavaju uzrokom. Ovo je jedna jednostavna tehnika koja se stalno koristi, međutim ovog puta to im neće proći - rekao je Bokan.

Kako kaže, ova priča traje već osam godina, sa ciljem da se jedan narod protera sa teritorije druge zemlje.

- Rusija je ovoga puta spremna da ne pusti da se igrica pretvori u parodiju i da ruski narod tamo strada. Rusija primenjuje tehniku koju je primenjivala pre svega kada se pripremala za Napoleona i Hitlera. Oni povlače stanovništvo, kako bi mogli ukoliko neprijatelj upadne na taj prazan prostor, da se bore sa distance - rekao je Bokan.

On dodaje da se rat u Evropi vodi već neko vreme, kaže da je on i ekonomski i medijski i na svim drugim poljima.

Đukanović je istakao da se cela ova situacija ne prati na ozbiljan način kod nas u medijima. On dodaje da je situacija veoma ozbiljna, i može, kako kaže, lako da se prelije i kod nas.

- Mnoge stvari nisu rešene. Voleo bih da se stvari ne preliju na nas. Čitav istočni deo Ukrajine je pro rusko stanovništvo. Ukrajina je zemlja koja je prema nama prijateljska, ali Rusija je naša bratska zemlja u svakom pogledu - rekao je Đukanović.

On ističe da je tužno što se ovo dešava kod istovernog naroda.

- Bio sam tamo, njihova vojska ni ne želi da ratuje protiv Rusije. Međutim, postoje i ozbiljni zločinci, psi rata, koji su direktne ubice i zlikovci. Postoji i nacistička formacija, koja je žive ljude spaljivala u Odesi - rekao je Đukanović.

Ovo što se dešava, kaže, je sukob između Rusije i NATO pakta.

- Ovo je, smatram, nezaustavljivo. Cene će da odu u nebesa, nafta, pšenica, kukuruz... To će mnogo da utiče na celu Evropu. Nama je potreban stabilan i jak predsednik i stabilna vlada kako bi napunili rezerve i kako bi imali stabilnost države - rekao je Đukanović.

Takođe, dodaje, ne smemo da se svrstamo nigde. Dodaje da moramo ljubomorno da čuvamo našu vojnu neutralnost.

Lukas je rekao da smo već imali pre par godina ozbiljnu krizu sa koronom, ali smo, kako dodaje, zahvaljujući jakoj i sigurnoj vladi izašli bez većih problema.

- Čak smo imali i pomoć države. Ova vlada je stabilna, kao i država. Već smo jednu svetsku krizu izgurali - rekao je Lukas.

Obradović kaže da nije bilo lako očuvati mir na Balkanu, a predsednik Vučić je uspeo da ga sačuva.

- Srbija vodi politiku nesvrstavalja u vojne saveze- rekao je Obradović.

2. PREDLOG: Vučić 200 na sat

2. Vučić 200 na sat pic.twitter.com/NOHYovDmot — Hit Tvit (@hit_tvit) 20. фебруар 2022.

Obradović je rekao da ovo pokazuje da prvi put imamo u srpskoj politici merljivost i odgovornost.

- Sad vidimo da se radovi započinju i završavaju. Zahvaljujući železnici povezujete različite krajeve Srbije, omogućavate građanima bolju mobilnost. Smanjujete zagađenje. Ovo je projekat sa mnogo benefita za naše društvo u celosti. A najvažnije je da je ono što je zacrtano i ispunjeno. On zaista ide 200 na sat - rekao je Obradović.

Kako kaže, sada vidimo da se vodilo i računa da se ožive i još neka mesta, i da će ljudi imati olakšanu mogućnost da dođu do radnih mesta.

- Ovo je nešto bez čega se ne može funkcionisati u savremenom društvu - rekao je Obradović, dodaje da je jako važno da Srbija jača svoju infrastrukturu.

Bokan je istakao da se lično jako raduje ovom vozu, jer živi u Novom Sadu.

- Mnogi ljudi koji su opozicija u Srbiji, tvrde da srpsku vlast mrze zbog Vučića. Suština je zapravo da Vučića mrze zbog Srbije i onoga što ona dobija. Oni bi želeli da mi budemo "bantu" pleme, koje stalno neko okupira i nešto stalno daje i poklanja - rekao je Bokan.

On kaže da sada znaju da iza ovoga svega postoji mogućnost dugotrajnog ostanka na vlasti onih koji su sve ovo napravili.

- Oni ne mogu sebi da objasne sve to. Ideja polu prazne čaše kojoj će uvek nešto nedostajati zapravo je ideja sprske opozicije - rekao je Bokan.

Kako kaže, mržnja prema Vučiću je magla kojim zastiru sve ono što je realno.

- Kada imate mržnju prema svom narodu i svima onima koji vode tu vlast, to je neverovatno i tome se zaista čudim - rekao je Bokan.

Đukanović je rekao da ljudi pokazuju svoju nemoć izjavljujući uvrede na račun drugih, bez, kako kaže, ideje šta bi oni uradili.

- Imamo slučaj sa ljudima koji su protiv bilo kakve modernizacije u društvu. Tako su i za Beograd na vodi govorili da se "ubija duša Beograda". Sad će da nam kažu kako smo ubili dušu železnici - rekao je Đukanović.

Kako kaže, sve se menja sa ovim brzim vozom, dodaje da je putnički železnički saobraćaj sada u ekspanziji i u Evropi.

Lukas je rekao je rekao da ne može da shvati da se neko buni protiv nečega što je dobrobit celog naroda.

- Mogu da shvatim političku borbu između opozicije i vlasti, ali ne razumem da se bune protiv nečega što svima koristi - rekao je Lukas.

Kako kaže, moramo da budemo ponosni na nešto što je za dobrobit celog naroda.

3. PREDLOG - Napad s leđa

Bokan je rekao da je jedan deo opozicije u Srbiji nezadovoljan rezultatima i pušta ih sada da se jedu između sebe.

- Oni sada traže onoga ko će izdržati pljuvanje, mržnju, pa će po prirodnoj selekciji da pojede sve druge ribice, kako bi bio njihov izbor za izbore - rekao je Bokan.

Obradović je rekao da se vidi strukturalno rasulo u opoziciji.

- Ne vidim da se bore za ideje i rešenja, već za uzak deo biračkog tela koje reaguje na njihove stavove i ideje - rekao je Obradović i dodao da mu nije jasno da neko ko hoće da se kandiduje za gradonačelnika Beograda vređa građane koji žive van kruga dvojke.

Kako kaže, upravo haos koji postoji kod njih pokazuje koja je to sve opasnost za samu Srbiju.

Kako kaže, ovo je prvi put da imamo političku opciju koja se destrukcijom i dezinformacijom bori za sopstvene sadržaje.

Đukanović je rekao da je suština tih pokreta da Srbija ne može da se razvija i da se oteraju svi investitori iz nje.

- Ovi u opoziciji su "mala bara puna krokodila" - rekao je Đukanović.

Kako kaže, u političkom smislu ovo je "šolder lista". Dodaje da je sramota da Dragan Đilas kao vođa svega toga, ne sme čak ni da izađe na izbore da se kandiduje.

- On potura NATO kandidata, kao i Vladetu Jankovića - rekao je Đukanović.

4. PREDLOG - Protiv anketa

Obradović je rekao da sve ovo izgleda kao uvod za početak delegitimizacije izbornog procesa, što je, dodaje, jako opasno.

- Ukoliko pripremate nekoga da ni istraživanja, koja su objektivna, nisu dobra, to zaista nije dobro. Trebalo bi se okrenuti politici, nuđenju odgovora, a ne baviti se malverzacijama - rekao je Obradović.

Kako kaže, toliko je pitanja na koja mogu da daju odgovore, koja im je politika, kako će rešavati pitanja u zemlji.

- Ko je kompromitovao evropski put Srbije, upravo oni, koji su Srbima ogadili Evropu. Lider donosi mere koje nisu marketinški popularne, ali su bitne za opstanak naroda i države. I to je razlika između političara i lidera - rekao je Obradović.

Bokan je rekao da ko god gubi, taj se ljudi. Kako kaže, opozicija je građenje političkog uspeha, a ne kao dete koje se baca na pod u prodavnici.

- Oni ne grade poziciju, trebali bi da rade na tome, a ne, oni hoće odmah da dođu na vlast - rekao je Bokan.

Kako kaže, vlast ne mora da ima harizmu, ona mora da ima rezultate.

Đukanović je istakao da je suština svega rezultat. Kako kaže, ono što je ovde suština jeste da se gledaju isključivo samo rezultati, a da je taktika stvar politike.

- Ako gradite puteve i pruge, povećavate plate i penzije, ako vam je BDP skoro na +7 posto, ako imate tolike ekonomske rezultate, nezaposlenost na 10 procenata, to je ono što je suština - rekao je Đukanović.

Uključenja gledalaca:

Mila iz Leskovca je glasala za predlog broj 2.

Ona je istakla da je ulaganje u železnicu još jedan znako koliko se Srbija promenila i koliko se ulaže u svaki segment društva.

Stefan iz Valjeva je glasao za predlog broj 2. takođe.

Kako je rekao, sama činjenica da postoji pruga u Srbiji gde vozovi dostižu 200 km na čas, pokazuju da je Srbija zemlja razvoja.

Marko iz Kruševca je glasao za predlog broj 2. Kako kaže, sviđa mu se što Srbija ima privilegiju da dobija nove vozove i pruge i što će građani moći da se voze najsavremenijim vozovima.

Stefan iz Niša glasao je da predlog broj 2. Smatra, kako kaže, da je ovo istorijski trenutak i ističe da je veoma srećan i ponosan zbog toga.

Nakon uključenja gledalaca, glasali su i gosti iz studija, i to ovako:

Bokan je glasao za predlog broj 2. Kako kaže, lično ga se tiče to pitanje, ali i dodaje da je priča o uspesima veoma važna, kao i priča o smislu. Dodaje da je to razlog zašto on podržava ovu vlast.

Vuksanović je glasao takođe za predlog broj 2. On je istkao da ti ljudi koji pretenduju da zajašu, a već imaju velike pare i svoja zanimanja, ne zna, kako kaže, što im je bitno da idu na neka mesta za koja nisu adekvatni.

Obradović je isto glasao za predlog broj 2. Kako kaže, izgradnja infrastrukture takođe pokazuje koliko je važan mir i stabilnost.

Đukanović je rekao da glasa za predlog broj 1. Kako kaže, to je veoma opasno pitanje, radi se, dodaje, o veoma ozbiljnoj stvari i to ne treba smetnuti s uma.

