'KURTIJU VIŠE NIKO NE VERUJE' Petković: Želimo normalizaciju odnosa sa Prištinom, ali za dijalog je potrebno dvoje

Posle tri i po meseca pauze u pregovorima Beograda i Prištine o Kosovu i Metohiji, glavni pregovarači jedne i druge strane sastaće se sutra u Briselu.

Razgovore će voditi direktor kancelarije za KiM Petar Petković i zamenik premijera takozvanog Kosova Besnik Bisljimi. Poslednji put dvojica pregovarača u Briselu su se satali još 16. novembra, govorilo se o nestalima, energetici i o slobodi kretanja.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da poslednjih šest meseci Priština pokušava da dijalog dovede do apsurda.

- Kada nemate direktne razgovore imate incidente na terenu. Insistiraćemo na formiranju ZSO koja treba da obezbedi kolektivna prava Srbima koji žive na KiM - rekao je Petković.

Od početka ove godine zabeleženo je tri puta više incidenata nego prošle godine za isti period, a 2021. bila je obeležena rekordnim brojem napada na Srbe i etnički motivisanim incidentima.

Visoki Dečani ponovo su na dnevnim redu privremenih prištinskih institucija, i dalje se odbija da se vrati 24 hektara zemljišta manastiru.

- Prištini kada treba pozivaju se na Ustavni sud a kada ne, kao na primer o Dečanima, onda im to ne odgovara i negiraju odluke njihove najviše pravne instance - objašnjava direktor kancelarije za KiM.

Petković kaže da su sve vreme u kontaktu i sa episkopom raško-prizrenskim i sa igumanom manastira jer je reč o negiranju postaojanja samog manastira.

- Nije slučajno da je manastir nestao i sa Gugl mape. Da nema KFOR-a da štiti manastir, on ne bi postojao. Samo od početka godine imamamo 23 napada na naše ljude. Antisrpska retorika Kurtija generiše nasilje i zato nam je potrebna ZSO. U Briselu ćemo razgovarati i o nestalim, o pravosuđu ali i o izborima 3. aprila jer oni moraju da budu održani i na KiM - rekoa je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM kaže da mi želimo mir i normalizaciju odnosa sa Prištinom, ali da je za dijalog potrebno dvoje.

- I u vreme izborne kampanje mi idemo u Brisel za razliku od Aljbina Kurtija. Mi nemamo taj problem jer govorimo istinu. Sužen nam je manevarski prostor ali moramo da se borimo za bolji život naših građana - rekoa je Petković.

Aljbin Kurti je u Minhenu razgovarao sa evropskim predstavnikom i izaslanikom Boreljom i Lajčakom i jednom i drugom je preneo da je spreman za sastanak sa Aleksandrom Vučićem, ali i da se "dve strane fokusiraju na međusobno priznanje".

- Kurtiju, iako je čedo zapadnih mentora, više niko ne veruje. On je odbio da potpiše tri dokumenta oko bazičnih stvari. Važno je da razgovramo, da rešimo pitanje nestalih ali to nije političko pitanje, kako Kurti to želi da predstavi, već pre svega humanitarno. Porodice još uvek čekaju da saznaju sudbinu svojih bližnjih - rekao je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.