I PUTIN JE DOBIO OVAJ ORDEN: Vučić o priznanju koje će primiti u Monaku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Monaka.

On se osvrnuo i na susret sa knezom Albertom Drugim od Monaka.

- On je strašno ugledan i u Abu Dabiju, Oslu, Parizu, ali i u Moskvi. On je između velikih zvaničnika, i Putinu dao orden koji je namenio meni. To je velika čast za našu zemlju. Dobio sam mnoge ordene do sada, mnogo važnih odlikovanja - rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da sutra ide u Španiju i da će pozvati i kralja Felipea i premijera Pedra Sančeza da dođu u Srbiju.

