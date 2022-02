AMERIKA OD DONJECKA I LUGANJSKA HOĆE DA NAPRAVI 'SPRŽENU ZEMLJU'! Nakon Putinove odluke da tamo pošalje vojsku počinje NOVA VRSTA RATA (VIDEO)

Ukrajinska kriza će se bez sumnje odraziti i naš prostor, upozoravaju sagovornici Pinka, navodeći da je cilj Amerike da od Donjecka i Luganjska napravi "spreženu zemlju", odnosno da protera ljude i onemogući im povratak.

Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve, smatra da je juče bio ključan dan.

- Vladimir Putin je po savetu Šojgua i Lavrova saopštio da priznaje Donjecku i Luganjsku, to mu omogućuje da tamo pošalje vojsku, to nije ona vrsta rata koja se tamo vodila juče, sada je to ozbiljnije - ističe Samardžija.

Kako je dodao, na taj način Putin je označio SAD kao zemlju koja napada Rusiju, odnosno pokušava da se približi njenim granicama, i ističe da će to danas preokrenuti mnoge stvari.

- Mislim da će se ova kriza odraziti i na naš prostor. Evropa je skrajnuta, Amerika nastoji da obezbedni sebi što veći prostor, jer mora na neki način da se povlači. Njena moć u svetu je u padu i na neki način pokušava da evropski prostor obezbedi tako da ne tu ne očekuje iznenađenja. Zna da joj od Kine preti opasnost - istakao je Samardžija.

Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti, kaže da nema tu velikih tajni - Ukrajina je obajvila rat Rusiji, odnosno Amerika je objavila rat Rusiji.

- Donjecku i Lugansku će ostati spržena zemlja. Zgrade se gađaju malim kalibrima, gađaju se trafostanice, termoelektrane, saobraćajne pruge, diverzanti miniraju pruge. Cilj SAD je da očiste te dve države i da nema povratka, da u njima nema života - istakao je Vujičić.

Prema njegovim rečima, Putin je šaljući vojsku odlučio da to zaustavi.

- Zapad je prvi rekao da ne može ništa uraditi da spreči Rusiju da uzme Ukrajinu, celu. Rusija da je htela, mogla je da uđe tamo kada god. Rusija nije ušla u Kijev, već raspoređuje svoje snage na mestu razgraničenja - dodao je Vujičić.