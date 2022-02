Bajatović za TV Vesti: GAS U SRBIJI NEĆE POSKUPLJIVATI! Najveći ceh platiće Evropa

Kako ističe generalni direktor JP „Srbijagas“, gas u Srbiji neće poskupljivati sigurno do kraja grejne sezone, a uskoro se očekuju pregovori o dugoročnom ugovoru sa Rusijom, gde se nada dogovoru o barem 30 odsto nižoj ceni gasa od berzanske.

Dušan Bajatović, generalni direktor JP „Srbijagas“ potvrdio je ono što su još pre šest godina svetski stručnjaci na skupu u Beogradu zaključili - da rešenja energetske jednačine bez ruskog gasa u Evropi nema.

- Ukrajina će sa 165 milijardi metara kubnih biti potpuno isključena sa transporta, Jamal sa 35 milijardi takođe, dobra je vest što za Severni tok 1 nisu uvedene sankcije, a kada je reč o Severnom toku 2, za njega su uvedene administrativne mere – objašnjava Bajatović za TV Vesti.

Zbog ovih administrativnih mera, najveću cenu platiće Evropa.

- Što se tiče naše rute, ako ne bude ratne opasnosti na teritoriji Rusije, a to mi je teško da zamislim da će se desiti, Turska će dobijati svoje količine gasa preko tzv. Plavog toka, gasovoda preko Crnog mora, kao i preko prvog kraka svog Turskog toka, a još jedna cev koja radi preko Crnog mora treba da snabdeva Bugarsku, Srbiju, Mađarsku i da možda nešto doda Austriji. Očekujem da se tehnički problemi povodom ovog gasovoda ne mogu desiti – kaže Bajatović.

Podseća da je cena gasa u ovoj sezoni dostigla i 2.200 dolara, a da je cena otišla u nebesa ne samo zbog ukrajinske krize.

- I Amerikancima i Rusima, ako hoćete iskreno, odgovara visoka cena gasa, to je interesantno. A, ko će da plati ceh? Platiće Evropa – kaže Bajatović.

S tim u vezi, dodaje, nejasno je zašto su evropske birokrate donele odluku koju su donele, koliki je stvarni uticaj Amerike i dokle je Amerika spremna da ide u eskalaciju u Ukrajini.

Gas u Srbiji neće poskupljivati

Kada je reč o Srbiji, cena od 2.000 dolara za hiljadu kubika gasa bila bi za nas tragedija, kaže Bajatović. Ističe da bi za sve ostale evropske zemlje, koliko god da su razvijene, ova cena bila ekonomska katastrofa.

- Pravi se nova geopolitička, vojna, finansijska, ali i ekonomska slika sveta u kojoj će stara dama Evropa da plati najveći ceh – kaže Bajatović.

Ističe da u Banatskom Dvoru Srbija ima 120 miliona metara kubnih srpskog gasa, 165 ruskog i ukupno 285 miliona metara kubnih gasa. 

- To znači otprilike 60 posto punog kapaciteta, ali ne možemo da punimo brže jer to nije neograničeno. Mi smo faktički sa nule došli do 285 miliona koje imamo u rezervi – kaže Bajatović.

Dodaje da možemo računati na isporuke preko Balkanskog, odnosno Turskog toka.

- Videli ste da su bili sastanci ne samo našeg predsednika Vučića, koji je obezbedio dobru cenu, već i sastanak Orbana i Putina gde je glavna tema bio gas. Austrijanci su potpisali ugovor sa Rusima o isporuci gasa na 20 godina, a oni nikad nisu izneverili ugovorne obaveze o postavkama gasa. Visoke cene koje se spominju, zapravo se odnose na dopunske količine gasa – objašnjava direktor „Srbijagasa“.

Srbija, Bugarska i Mađarska, ukoliko se ništa ne desi u smislu terorističkih akata ili sličnih aktivnosti, trebalo bi da budu dovoljno snabdevene gasom. Takođe, kako ističe, gas neće poskupljivati sigurno do kraja grejne sezone.

- Očekujemo da u drugoj polovini marta i prvoj polovini aprila završimo novi dugoročni ugovor sa Rusima, na novih 10 godina, i očekujem barem 30 odsto nižu cenu od trenutne berzanske koja se sada menja satno – kaže Bajatović.