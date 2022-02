MALI ODGOVORIO RADOSAVLJEVIĆU: Apsurdno da o ekonomiji Srbije govore oni koji su u velikoj meri doprineli njenom upropaštavanju

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na izjavu ekonomiste i kandidata za premijera ispred koalicije „Boris Tadić - Ajmo ljudi“ Gorana Radosavljevića, naglasivši da je apsurdno da o ekonomiji Srbije govore oni koji su u velikoj meri doprineli njenom upropaštavanju.



- Naučili smo da kreatori propasti Srbije nemaju obraza i da veoma često zaboravljaju kakvu smo Srbiju od njih nasledili, a koja je danas stabilna i vodi računa o svojim građanima. Ali, podsećanja radi, u vreme Radosavljevića i kao savetnika predsednika i kao državnog sekretara u Ministarstvu finansija inflacija je bila dvocifrena, čak 11 procenata, a kurs je drastično skočio sa 81 na čak 113,13 dinara, čime je i bez vanrednih spoljnih okolnosti pad životnog standarda bio neminovan. U njegovo vreme, zatvarane su fabrike, a na stotine hiljada ljudi je izgubilo svoje radno mesto. Oni su se prekomerno zaduživali, uz neshvatljivo visoke kamatne stope od 7,25 odsto, kako bi veštački podizali plate i penzije, jer u budžetu nisu imali novca. Sve to, izvesno je vodilo do bankrota, jer su i Radosavljević i njegovi drugari „stručnjaci“ uspeli da devastiraju javne finansije, da građane i državu doteraju do prosjačkog štapa. Za to vreme, pokradene pare su se taložile na privatnim računima. Građani baš u to vreme, dok je Radosavljević bio u vlasti usavršili magiju preživljavanja, tako da Radosavljević možda sve ovo što izgovara podvodi pod „mističnu alhemiju“, s ciljem da se zaboravi njihovo nepočinstvo - rekao je Mali.

On je naglasio da tajkunski mediji konstantno serviraju laži, pošto medijski prostor poklanjanju onima kojima nos, poput Pinokija konstantno raste, a sve s ciljem da se ponovo uvale u fotelje, kako bi nastavili da kradu.

- Ne moraju Siniša ili Aleksandar Vučić da se hvale, jer je napredak na svim poljima vidljiv građanima.

- Laži koje im se serviraju preko provladinih medija potvrđuju i Svetska banka, i Međunarodni monetarni fond i rejting agencije. Tako smo juče dobili još jednu potvrdu agencije „Fitch Ratings“ koja je u najnovijem izveštaju potvrdila kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+, uz stabine izglede za njegovo dalje povećanje. Kao što i sami znate, Srbije je na korak od investicionog rejtinga, a u njihovo vreme, to je bilo gotovo nemoguće. Agencija je objasnila da je rejting Srbije podržan kredibilnom makroekonomskom i fiskalnom politikom koju vodi Vlada Republike Srbije, kao i snažnim rastom BDP-a tokom prethodne godine. Podsećanja radi, zahvaljujući snažnom oporavku domaće tražnje, u 2021. godini ostavaren je rast BDP-a od čak 7,5 odsto, a i narednih godina očekuje se rast iznad dugoročnog trenda - naveo je on.

Govoreći o zaradi nekada i sada, Mali je istakao da je prosečna plata za vreme Radosavljevića, 2012. godine bila 329 evra, a da je danas 610 evra.

- Dakle, prosečna zarada je gotovo duplo veća, ali mi smo posvećeni da još više unapređujemo životni standard građana. Plan je da do kraja mandata sledeće vlade prosečna zarada bude 1.000, a prosečna penzija 500 evra. Podsetiću da i plate i penzije rastu iz godine u godinu, bez obzira na izazove sa kojima se suočavamo. Ove godine su od 1. januara plate u javnom sektoru uvećane 7 i 8 odsto, penzije po švajcarskoj formuli za 5,5 procenata, a minimalna cena rada za 9,2 odsto. Kada pogledate BDP, jedan element je potrošnja i mi želimo da građani žive što bolje. To znači da plate i penzije moraju da rastu, jer kada raste potrošnja, raste i BDP. To znači da ćemo imati više novca za kapitalne investicije, čime se pokreće građevinska i ostale industrije, pokreću se ulaganja i domaća i strana, i otvaraju nova radna mesta. Radimo i na tome da povećavamo izvoz, jer je to novac koji ostaje u Srbiji Dakle, povećanje plata i penzija predstavlja meru koja doprinosi da građani što manje osete inflaciju za koju Srbija nije odgovorna, koja je rezultat svetskih dešavanja. Takođe, ograničili smo i cene osnovnih namirnica i dajemo sve od sebe kako bi naši građani što manje osećali pritisak - naveo je on i podvukao da je uprkos ogromnoj pomoći privredi od 8,8 milijardi evra za dve godine stopa javnog duga pod kontrolom i trenutno na nivou od 52,4 odsto.

Kako je Mali istakao, u vreme kada je Radosavljević vodio (ne)brigu o javnim finansijama, neograničeno javno zaduživanje od 2009. do 2012. godine je dovelo do akumulacije skupog i nepovoljnog javnog duga, a probijena su i fiskalna pravila, te je MMF suspendovao aranžman iz 2011. već u februaru 2012. godine, shvatajući da Srbija srlja u krizu javnog duga, odnosno u bankrotstvo.

- Nova monetarna i fiskalna politika od 2012. godine morala je da se uhvati u koštac sa teškim reformama, fiskalnom konsolidacijom, sanacijama u bankarskom sektoru, obnavljanjima državnih fondova i stabilizacijom tržišta, odnosno cena i kursa - rekao je on i zaključio da je vreme uništavanja Srbije samo tužna prošlost, te da će građani na izborima znati da izaberu opciju koja je posvećena napretku.

