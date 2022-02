'EVROPA ĆE UĆI U RAT!' PROROČKE REČI POKOJNOG LAZANSKOG: NATO nije lud da prima države koje mu u miraz donose takav spor! (VIDEO)

NATO na granici Ukrajine za Rusiju je pitanje života i smrti, rekao je u jednom TV gostovanju, a reči pokojnog Miroslava sada deluju tako proročki.

„Rusija da živi s time da joj NATO izađe na granice u Ukrajini - to je pitanje života i smrti“, rekao je svojevremeno nekadašnji ambasador Srbije u Moskvi Miroslav Lazanski u jednom od brojnih komentara o krizi u Ukrajini.

Lazanski je u decembru 2014. godine, povodom tada aktuelne krize u Donbasu, ukazao da cela priča oko Ukrajine nije samo Ukrajina.

„To je pre svega priča o odnosu Amerike i Rusije, odnosno Zapada, NATO-a i Rusije. Moskva je tražila od NATO-a da joj garantuje da Ukrajina neće ući u NATO. Kad bi Ukrajina pristala na status vojne neutralnosti definisane i zagarantovane, mislim da bi se ovo u Donbasu smirilo“, kazao je tada Lazanski, podseća Sputnjik Srbija.

On je tom prilikom upozorio da će Evropa ući u rat ako ne dođe do strateškog kompromisa između Zapada i Rusije, NATO-a i Rusije, Amerike i Rusije.

Lazanski je podsetio da je Rusija vratila Krim i da kontroliše celo Crno more.

„Krim je nepotopivi nosač aviona u Crnom moru. Krim je završena priča, o tome više ne vredi ni razgovarati. Ukrajina ako uđe u NATO, ona u tim granicama u NATO ući neće“, ukazao je Lazanski.

On je naveo i da, kako Amerikanci nisu mogli da dozvole da ruske rakete, koje lete pet minuta do Vašingtona, budu na Kubi, tako i Moskva ne može da dozvoli da američke rakete budu u Ukrajini i lete četiri minuta do Moskve.

Povodom nastojanja Ukrajine da uđe u NATO, Lazanski je rekao:

„Svaka zemlja koja ima nerešen teritorijalni problem, a posebno ako ga ima sa susedom kao što je Rusija, apsolutno ne može da uđe u Severnoatlantsku alijansu, jer NATO nije lud da prima države koje mu u miraz donose takav teritorijalni spor“.

U NATO može samo da uđe najsiromašniji, zapadni deo Ukrajine, a da što se tiče istočnog dela, to Rusi neće dozvoliti, dodao je Lazanski.

