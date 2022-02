SVI SU ČULI ZA MUFTIJINOG MAČKA KOJI TUGUJE NA GROBU SVOG GOSPODARA, ali mnogi ne znaju da je Zurkorlić imao još jednog VERNOG ČUVARA! (FOTO)

Nema ko nije čuo ili pročitao za mačka koji po snegu, kiši i svakoj drugoj nepogodi, verno čuva mezar svoga gospodara muftije Muamera Zukorlića.

Scena iz Orlja, sela u kojem je pokojni muftija sahranjen, ovekovečena je na brojnim fotografijama i snimcima koji su se posle njegove smrti kao požar širile društvenim mrežama.

Prizor na kojem se vidi tužni mačak koji se ne pomera sa gospodarevog groba ganuo je na hiljade podsetivši nas da i životinje i te kako pate za onima koji su im bili dragi.



Međutim, retko ko je tada primetio još nekolicinu slika na muftijinom Instagramu na kojima se vide i neki drugi njegovi verni pratioci i čuvari.

Muftijin mačak. Ne odvaja se od mezara, čak ni po najvećoj kiši. 😔 pic.twitter.com/kpUHiY6qhu — Nihad Kestendžić 🇧🇦🇺🇦 (@NihadKestendzic) 08. новембар 2021.

Nesutrašivi turski kangal, džin među psima, ne plaši se ni vukova

Kangalski pas je jedan od najboljih čuvara kako vlasnika, tako i stada, a u isto vreme je obazriv i nežan prema deci, vrlo nezavistan i zaštitnički nastrojen. Ukoliko se bavite stočarstvom, idealan pas za vas je neustrašivi turski kangal odnosno kangalski pas. On je odlična pomoć pri gonjenju stada i čuvanju stoke, od vukova i drugih divljih zveri. Smatra se da je poreklo ovog psa izuzetno staro i da muj preci datiraju još od pre 6.000 godina.

Od davnina, njegova uloga bila je da štiti stada ovaca od napada divljih predatora u različitim vremenskim uslovima. Za ovog psa kažu da je nacionalni pas Turske, a njegov lik se nalazi i na poštanskoj markici. Spada u vrlo veliku rasu pasa, sa masivnom građom, a izvorni kangalski pas može se naći samo u Sivas - Kangal regionu u istočnoj Turskoj. Čistokrvni kangali su čak i u Turskoj retkost, a mnogi ih svrstavaju u ugroženu vrstu. Ime je dobio po jednoj vlastelinskoj porodici koja je želela zbog prestiža da napravi psa impozantne veličine i odličnih osobina kvalitetnog pastirskog psa.



Ovaj moćni čistokrvni džin ima veoma jako i snažno telo i crnu masku po kojoj je dobio još jedno ime - Karabash, što u prevodu znači “crna glava”. Prepoznatljiv je po tamnim ušima, krzno varira, od sivo smeđe do tamno sive boje. Kangal ima izraženu boju na grudima, a nekada svetliju boju šapa koja se na izložbama nekada može priznati. Krzno im je gusto i glatko.

Kangalski pas je jedan od najboljih čuvara kako vlasnika, tako i stada, a u isto vreme je obazriv i nežan prema deci, vrlo nezavistan i zaštitnički nastrojen. Ukoliko se ovaj pas na vreme dresira i vaspita neće biti nezgodan prema posetiocima i strancima. Međutim, treba napomenuti da kangal nije pogodan za vlasnike bez iskustva jer teško uči i tvrdoglav je zbog jako razvijene individualnosti. Inače, kangal je bez obzira na svoju tvrdoglavost veoma pouzdan i hrabar i odlično čuva ono što mu je povereno, zbog čega ga u narodu od milošte zovu anadolski lav. Visina odraslog mužjaka je oko 75 cm, a težina i do 60 kg. Iako je Kangali pas veliki, nije težak pa mu to dozvoljava da razvije veliku brzinu pri trčanju, koja je i do 50 km/h.

