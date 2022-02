'ZA 3 DANA OSTARIO SAM 10 GODINA!' Vučić: Prethodni događaji za mene nisu bili kampanja, već NOĆNA MORA

Kako ističe predsednik, prethodni dani su po pitanju ukrajinske krize za njega bili jedni od najtežih u celokupnom radu. Kako je istakao, prethodnih deset godina nije doživeo tolike pritiske kolike je iskusio samo u poslednjih nekoliko dana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji obeležavanja početka radova na izgradnji nove fabrike kompanije Wacker Neuson u Kragujevcu.

Nakon svečane ceremonije i polaganja kamena temeljca, predsednik je odgovarao na pitanja novinara.

Vučić je najavio završetak zamena kotlova na ugalj, kotlovima na gas, dodajući da pepelište odlazi u istoriju.

- Dolazi i obilaznica, spajanje na auto-put Miloš Veliki, pa do Kraljeva... Znate da ima dosta projekata koji će se raditi. Srećan sam što sam ovde - napomenuo je predsednik.

O provokacijama iz Prištine:

Predsednik se potom dotakao i pitanja KiM, ondosno, mogućnosti da tzv postane članica NATO, dodajući da to nije ideja Albanaca sa Kosova, već lobista i političara iz SAD.

- Oni žele da nateraju 4 zemlje EU, koje su članice NATO da priznaju nezavisnost Kosova. To je način, ali rekao bih i lagani izgovor za deo zemalja da to prihvate i da kažu da moraju, jer nemaju izlaz... Pod dva, to je pokušaj stavljanja pred svršen čin naše zemlje, i time neko želi da nam kaže da smo samo mi ostali da priznamo. Dakle, reč je o realnoj opasnosti, ni malo naivnoj. Ono što je moj odgovor je da koliko god njih prizna Kosovo, za razliku od njih Srbija će se držati Međunarodnog javnog prava, Povelje, integriteta mešunarodno priznatih zemalja - rekao je Vučić.

"Prethodni dani za mene nisu bili kampanja, već noćna mora"

Kako je dodao, prethodni dani za njega nisu nikakva kampanja, niti je imao vremena da bilo šta prati, već je sve ovo za njega bila noćna mora.

- Nekoliko najtežih dana u mom radu, i drago mi je što drugi ljudi to ne osećaju. Najveći deo tereta sam prihvatio na sebe sa svetskim i evropskim zvaničnicima. Sve kritike, primedbe i pritiske... Ja to nisam u 10 godina nikada doživeo, čak ni u Briselu 2013. godine, nije ni bilo blizu kao danas - rekao je on.

Kako kaže, potreba ljudi da se iživljavaju nad Srbijom je njihova nemoć.

- To vam je kao kad imate muškarca na poslu, koji nije u stanju da se izbori sa ambicijom, problemima, i onda dođe i iživljava se na deci. Tako i oni, pošto nisu u stanju da se iživljavaju nad jednako jakima, onda gledaju nad kim mogu. Čestitam Karlu Biltu, uspeo je u životu - kaže Vučić.

Vučič je potom komentarisao izmišljenje naslove, kao što je da Srbija ne podržava Ukrajinu, potom lažne vesti sa Marakane.

Neke briga da li će Srbija zbog laži da pšati... Ja ne pamtim ovakav period. Laušević je jednom rekao da godina prođe, a dan nikako... Prethodna tri, četiri dana traju kao pola života. Ostario sam u prethodna tri dana kao u prethodnih 10 godina. Mi imamo poziciju naše države, i kako god, čuvaćemo poziciju naše zemlje. Mi nemamo drugu zemlju, drugu Šumadiju, drugu Moravu, Drinu...

"Želim vam da se radujete uspesima svoje zemlje, a ne da tražite greške gde ih nema"

Predsednik je potom, odgovarajući na pitanje novinarke Nova.s još jednom istakao koliko mu je žao jer su plasirali lažnu vest o podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine, te se dotakao pitanja Kliničkog centra.

- Oslanjamo se na mlade snage, mislim da će to za neki dan biti objavljeno. Ko je nova snaga, ko će tu da radi. Imamo i veliki broj povratnika, kada je u pitanju zdravstvo. Čak i najrazvijenijih zemalja ljudi dolaze... Podigli smo primanja, ogromna su naša izdvajanja, i sa ponosom ističem činjenicu da imamo inovativne lekove i za dijabetes i za ostale bolesti - rekao je on.

Kako je otkrio, za pet ili šest dana, biče primljeni novi pacijenti, dodajući je pravljenje parkinga naredni korak.

Vučič se potom dotakao Drobnjaka, direktora Puteva Srbije, i 2006. ili 2008. godine, kada je otvorio račun, i prebacio određeni novac koji je dobio od tadašnje vlasti, odnosno, Đilasa i Tepićeve.

Predsednik je potom odgovarao na napade opozicije i na njegovog sina, istakavši da na to nema komentar.

Vučić je potom govorio i o saradnji sa Nemačkom, dodajući da će ona zasigurno biti jedna od najvećih sila kada je u pitanju njihov budžet.

- To menja sve, u potpunosti - rekao je.

"Zašto bi neko u okruženju bio radostan zbog uspeha Srbije?"

Predsednik je potom govorio o "hibridnom ratu", istakavši da veruje da se to dešava.

- Je l' se neko raduje što Srbija napreduje? Što da se raduju našem uspehu? Oni će uraditi sve, da se Srbija unizi. Neki su mislili da su Srbiju zdrobili, zgromili, a Srbija je sada sve pretekla po BDP. Što to da vole? Njihovo ponašanje je logično, i neverovatno je da, kada imate krizu, da ljudima nije fokus na Ukrajini, da ih ona ne zanima, i da je koriste samo za napad na Srbiju. U bar tri zemlje u okruženju se ne bave drugim stvarima. Šta , treba da nam čestitaju na Kliničkom centru? Neće. Imamo bolji KC od Ljubljane... Sasvim je logično, ali to prevazilazi neke razumne i normalne okvire - rekao je Vučić.

Kako je naveo, lažne vesti je lako pustiti, ali posledice mogu da budu veće.

- Zato je Srbija za poštovanje Međunarodnog javnog prava. Mi znamo kako je kroz takve stvari prolaziti. Da vam ne pričam o tome kako pratimo šta ćemo sa cenama struje, gasa... Ljudi samo čekaju šta će se sa tim desiti, da cena gasa ostane ista, da možemo u šorcevima i majicama da šetamo pšo stanu - dodao je predsednik.

Vučić je potom dodao da se Srbija bori za sve, iako se pojedini smeju kada kaže da se bori za kukuruz i pšenicu.

- Uskoro će žetva, videćete te probleme u svetu. Neće biti problema kod nas, mi ćemo imati hleba i svega, ali drugi neće - komentarisao je Vučić.

Predsednik je potom otkrio da će Klinički centar u Kragujevcu uskoro početi da se rekonstruiše, što će biti potpuno nova slika ovog grada.

- Kada uradimo KC, to će biti drugi grad, oslobodićemo centralne gradske ulice, ljudi će imati sekundarnu i tercijalnu zaštitu. I tu ulažemo mnogo para, više nego u Niš. Mene su prevarili sa Beogradom, rekli su 130-140 miliona evra, a onda je došla oprema od 120 miliona evra, ali izgurali smo i to. To je spomenik za budućnost i korist za sve građane Srbije - zaključio je Vučić.