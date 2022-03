ĐORIĆ O RATU U UKRAJINI: Svetla tačka svih dešavanja je to što se sa ORUŽJA PREŠLO NA DIPLOMATIJU!

Događaj koji je juče ispratio ceo svet, bili su pregovori Rusije i Ukrajine. Vladimir Medinski, šef ruske delegacije na pregovorima sa ukrajinskom stranom, rekao je da su se dve strane dogovorile da razgovori budu nastavljeni i da naredna runda bude održana sledećih dana na poljsko-beloruskoj granici.

Marija Đorić, ekspert za ekstremizam i terorizam, kaže da je svetla tačka svih dešavanja to, što se sa oružja prešlo na diplomatiju.

- Najjači utisak je zahtev Zelenskog da uđe u EU. Potrebno je 27 zemalja da se složi, ali eto, još uvek nisu sve. Postavlja se ono pravilo koje nama EU godinama spočitava, a to je, da li je Ukrajina zemlja koja ima obezbeđene granice - rekla je Đorić.

Kako kaže, opasno je to, da se paralelno sa situacijom u Ukrajini dešavaju turbulentne situacije na KiM, koja traži hitan prijem u NATO, koji je nezahvalan, i dodatni pritisak na Srbiju.

- Brine me ratno-hušački napad iz regiona. Svaka druga vest je Srbija... Naše komšije bi trebale da znaju da kada gori u nekom dvorištu, to može lako da se prelije i u njihovo. Naši nrodi ništa nisu naučili iz devedesetih... - rekla je Đirić.

- Rat se vodi svim sredstvima, a savremeni ratovi su prljavi i perfidni, jer nikada ne znate ko vam priprema subverzivne mere... Da li će to biti hakerski napad, ekonomski, ili neki drugi... Ono što je simptomatično je medijsko izveštavanje. Što se nas tiče, mi nemamo mnogo novinara na terenu, i tu smo uskraćeni za neke najlegitimnije informacije. Jako mi smeta što imamo samo jednostrane izvore informacija... - kaže Đorić.

Vladimir Udovičić, nuklearni fizičar, kaže da na svu situaciju koja je prisutna, imamo i situaciju u kojoj imamo momenat nuklearne komponente.

- Sa druge strane, Ukrajina nije nuklearna zemlja, ali koristi nuklearnu energiju, putem elektrana. Ta peta je u Černobilu koja je u fazi dekomisije, i to je nešto što je crvena linija na svetskom nivou, koja ako se pređe, ne verujem da može da se vrati nazad - rekao je Udovičić.

Kako kaže, svi se nadaju da je to najveća vrsta pritiska.

- Nuklearna energetika je jedna savladana tehnologija koja je u stalnom usponu, i sve dok se to koristi u mirnodobske svrhe, to je nenefit. Međutim, sada vidimo da to može da se okrene u pretnju, i u ratu su jedne od važnih strateških ciljeva. To su ta elektroenergetska postrojenja. 1999. smo imali tu epizodu NATO agresora. Sećamo se da su koroistili radio-aktivna vlakna da onesposobe vitalne stvari u državi - naveo je Udovičić.

Istoričar Goran Šarić kaže da su na Srbiji pritisci jer se trudi da ima uravnotežen stav.

- Index.hr objavi da su Rusi masakrirali 80.000 Ukrajinaca, danas udarni tekst ruski tenk gazi civile, a onda idu i demanti... Mora se voditi računa - kaže Šarić.

Kako objašnjava u Hrvatskoj su svakodnevno prisutni napadi na Vučića, jer Hrvatska nije uradila ono što je on uradio za Srbiju.

- Sve što se dešava danas, Srbija je prošla. Da se obratimo sada srpskim nacionalistima: Srbija je rundu ovakvih stvari odradila devedesetih godina - rekao je on.

Kako kaže, Rusi su naučili od Srba dosta.

- I Ukrajinci su naša braća, i dobri su sa Srbijom, nema potreba da se Srbija meša u rat gde ratuju pravoslavci i pravoslavci - dodao je Šarić.

