POČINJU RADOVI NA PUTU SREMSKA RAČA-KUZMIN! Vučić: Ovo je još jedno veliko delo koje ostaje iza nas, PONOSAN SAM! (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji obeležavanja početka radova na deonici Sremska Rača-Kuzmin, u okviru projekta izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo.

Predsednik je tokom obilaska imao priliku da porazgovara sa ljudima odgovornim za izdradnju ovog auto-puta.

Predsednika je interesovala kilometraža puta, ističući da most mnogo lepo izgleda.

- Rekao mi je Dragan Jocić da je ovo možda najsolidniji most u Srbiji. U njega imam poverenja - kaže Vučić.

Kako je saznao iz razgovora sa izvođačima, ova deonica trebalo bi da bude gotova do kraja godine.

- Svuda je problem oko materijala u Srbiji. Imamo problem sa kamenom. Bolje da ne komentarišem, šta god da rekao, pogrešiću... Ljudi misle da auto-put može da se izgradi od vazduha. Kamen i šljunak su uvek problem, sada je i pitanje cene - rekao je predsednik.

Kako je potom naveo, cene materijala su drastično skočile.

Predsednik se potom našalio sa Ebdulahom, jednim od turskih ulagača, da je o skakanju cena trebao da razmišlja pre potpisivanja ugovora.

Kako je Vučić naveo, sve što se gradi važno je za celu Srbiju, pogotovo Sremce.

- Bitnih 19 kilometara - dodao je.

- Je l' moguće da su gotovo sve turski radnici? - zapitao se predsednik.

Predsednika je potom interesovalo da li su se radnici iz Srbije dobro pokazali, na šta je dobio potvrdan odgovor nadležnih za izgradnju.

- Samo mi objasnite, gde je sada Kuzmin? Gore je trasa? Tamo je Rača... Gore je izlaz na auto-put? Sad sam se orijentisao - komentarisao je Vučić, posmatrajući plan trase.

- Cenjeni ministri, predsedniče, dragi gosti, zadovoljan sam što sam ovde. Srbija prolazi kroz ekonomski zamah i to se beleži kroz ekonomski rast od 7.5 odsto. Sa tim rezultatima se uvršćuje u niz zemakja koje beleže rast u Evropi - rekao je ambasador Turske u Beogradu Hami Aksoj.

Kako je dodao, predsednik Srbije je bio gost Turske, kada su potpisana 4 sporazuma.

- Imamo važna ulaganja na svim poljima - dodao je Hami Askoj.

- Adži Badem je kupio Bel Medic, a ove godine planira da kupi još bolnica - naveo je ambasador još neke od investicija koje se planiraju u Srbiji od strane Turske.

- Preko 1300 turskih preduzeća posluje sa Srbijom. Trgovinska razmena je ostvarila rekord od dve milijarde dolara, a novi cilj je pet milijardi - rekao je ambasador.

Nakon ambasadora Turske, predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je priliku da se obrati prisutnima.

- Nedavno smo na nekih 55 km odavde prisustvovali sličnoj ceremoniji za brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, a danas smo na važnijoj saobraćajnici. Hoću da kažem hvala svika koji su ovde učestvovali, jer umrežavamo celu Srbiju putevima, kao i države i narode - rekao je Vučić.

Kako je dodao, mostovi su važniji od kuća, kako je rekao i Ivo Andrić.

- Most koji smo obišli je most za koji mi je naš stručnjak rekao da je jedan od najkvalitetnijih mostova, i hvala turskim prijateljima jer su tako dobro uradili taj most. Nadam se da će ceo vijadukt i petlja biti kvalitetni - rekao je on.

Kako je naveo, ovaj most spaja Beograd sa Banjalukom, Beograd sa Sarajevom, i taj most premošćava nesporazume i prošlost. Na jednoj strani mosta je sadašnjost, na drugoj budućnost, kaže Vučić.

- Srbija je zemlja proporcionalno svojoj veličini, svakako sa najviše auto - puteva i puteva u izgradnji. Koliko nam znači povezanost, dovoljno govori investicija, koliko će koštati sve ovo što se radi. Kada suto- putem povežemo Beograd sa Račvom, kasnije i Bljejinom, jer ćemo i taj deo investirati, pa Požegu sa Kotromanom, samo ćete tu imati 62 mosta i 14 tunela - otkrio je Vučić.

Najvažnije je to, što će Šid, Sremska Mitrovica i Kuzmin, dobiti nove investicije, kao i mnogi gradovi okoline.

- Buće posla za svakoga, jer niko nije, i neće biti tako premrežen, kao što je sremski okrug - naveo je predsednik.

- Sa prvim putem preko Kuzmina, sa centralnim auto-putem, malo ko može da se pohvali takvom infrastrukturom. Ono što je važno je da se u narednom periodu izgrade okolni putevi, i zato sam bio srećan malopre, jer mi je Đurđa rekla da će se i to raditi. Da ti ljudi i meštani mogu bolje da rade - rekao je Vučić.

Kako je dodao, sastanak sa Erdoganom je bio sjajan, kao i to da su turski investitori uvek dobrodošli u našu zemlju.

- Hvala, srećan rad svim radnicima, i Turcima i Srbima, želim vam uspeh i da pre kraja 2023. godine ljudi mogu da koriste ovaj put, da dalje uspostavljamo mostove prijateljstva, i izgradimo poverenje među nama - zaključio je Vučić.