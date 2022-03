'LEPO ŠTO PLENKOVIĆ PRATI SITUACIJU' Vučić: Trebalo je da ga pozovem na otvaranje radova na autoputu, sigurno bi bio radostan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom podizanja borbene gotovosti hrvatske vojske, da nema razloga za podizanje borbene gotovosti Vojske Srbije, te da ne želi da to radi predstave radi.

- To je njihovo pravo. Neka rade svoj posao. Mi nemamo razlog da podižemo borbenu gotovost. Ne radimo to predstave radi - poručio je on.

Na pitanje da prokomentariše izjavu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da prati situaciju u susedstvu, kazao je da je lepo što prati.

- Trebalo je da ga pozovem na otvaranje radova na autoputu. Siguran sam da je radostan zbog toga. Imamo mnogo toga još, posebno sam siguran da će da prati našu prugu od 200 kilometara na sat, oni nemaju ni prugu ni voz za te brzine - naglasio je on.

Na pitanje o hajci koju vode hrvatski mediji protiv njega u Srbije, ukazao je da je dovoljno da se pogleda kako televizije i novine u Hrvatskoj unisono vode tu kampanju sa željom da se naškodi Srbiji.

- To nije fer i korektno, ali razumem. Zašto bi oni bili na strani uspešne Srbije. Kako da objasne da Srbija ima bolji Klinički centar, da gradi mnogo više autoputeva? Imali su tri puta više kilometara autoputeva pre 12 godina, a danas se približavamo po broju kilometara autoputeva Hrvatskoj, koja je inače jedna od najbolje autoputevima umreženih zemalja - objasnio je on.

Vučić je uz opasku, zašto bi bili radosni, navodeo da je, kada je postao premijer BDP Hrvatske bio na 43 milijardi evra, a Srbije na 35 milijardi evra, a danas je 53 milijardi evra.

- Ko im je kriv za to? Ja sam im kriv. U svim ovim problemima to je neka stvar koja me pomalo obraduje. Kada vidite osmeh na mom licu onda je to zadovoljstvo zbog njihovog nezadovoljstva - poručio je on.

