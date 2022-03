Predsednik Vučić o VAŽNIM PROJEKTIMA: Zidamo mostove koji spajaju države, prijatelje i braću (VIDEO)

Predsednik se oglasio na svom Instagram nalogu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i objavio video-snimak uz poruku o važnim projektima.

– Za nas je važno da na Balkanu zidamo mostove koji spajaju države, prijatelje i braću i tada neće biti prepreka i strepnji – istakao je Vučić i dodao:

– Nije ovo samo most preko Save, to je most koji spaja i Beograd sa Banjalukom i Beograd sa Sarajevom. Na jednoj strani ovog mosta je sadašnjost, a na drugoj strani očekuje nas budućnost.

Podsetimo, predsednik je ranije danas prisustvovao ceremoniji na kojoj je obeležen početak radova na deonici Sremska Rača-Kuzmin, koja je deo projekta izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo.

