PRITISCI NA SRBIJU - HISTERIJA I LOV NA VEŠTICE! Krstić i Bilbija: Nema logike, naše sankcije Rusiji bile bi kao da je muva sletela na slona!

Pritisci na Srbiju su apsolutno bez logike i bilo kakvog principa, budući da bi sankcije naše zemlje na račun Rusije bile "kao da je muva sletela na slona". EU i SAD ne mogu da vrše pritisak na, recimo, Meksiko i Kinu, pa idu "19 na jednog" protiv Srbije, insistirajući da mi uvedemo sankcije Rusiji.

Srbija je izložena ogromnim pritiscima, budući da je na delu polarizacija na globalnom nivou, a pritisci sami po sebi nemaju logike, ocenjuje marketinški stručnjak Nebojša Krstić. On objašnjava da, u slučaju da Srbija uvede sankcije, to Rusiji ne bi naškodilo, niti bi se promenilo bilo šta u toku krize u Ukrajini.

- To bi bilo kao da je muva sletela na slona! Sankcije od strane Srbije ne bi pomogle ljudima koji ginu, ne bi umanjile ratne efekte i apsolutno bi one bile samo simboličan čin. Postavlja se pitanje zašto je bitno da Srbija, koja u svom stavu nikog nije povredila, uvede sankcije Rusiji i zašto naša odluka da to ne uradimo toliko boli, između ostalog, Hrvate koji se jako brinu šta Vučić misli o Ukrajini – zapitao je Krstić gostujući u „Novom jutru“.

Podseća da je Priština sada najglasniji zagovornik odbrane teritorijalnog integriteta Ukrajine, a da je nastala, odnosno nastaje, pokušajem secesije od jednog teritorijalnog integriteta Srbije.

- Hrvatska je nastala secesijom od Jugoslavije, pa je i ona danas veliki borac za teritorijalni integritet. Dakle, sve je kontra bilo kakvoj logici i principu, i sve služi da bi se svojim mentorima predstavili kao poslušna deca i dobri đaci – kaže marketinški stručnjak.

Bojan Bilbija, novinar „Politike“, kaže da nije video da je ijedna druga zemlja donela principijelne odluke po pitanju Ukrajine, kako je to učinila Srbija. Podseća da Srbija ima argumentaciju, kao i pravno obrazloženje za svaku od 15 tačaka zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Odjednom kreće lov na veštice, nastaje histerija sa sankcijama, u svet se šalje slika da je gotovo svaka država uvela sankcije Rusiji, njih oko 200. Ovo mi je od starta bilo malo čudno, iako Rusija ima brojne neprijatelje, pa sam se zainteresovao i baš na američkim medijima našao mapu država koje su uvele sankcije Rusiji. Mapa je objavljena juče – kaže Bilbija, dodajući da su među tim zemljama EU, Kanada, SAD, Australija, Velika Britanija, Švajcarska, Japan, Južna Koreja i Novi Zeland.

Podseća da Meksiko, Indija, Brazil, Kina i cela Latinska Amerika nisu uveli sankcije Rusiji.

- Vrlo je zanimljivo da Meksiko nije uveo sankcije. Hoće li i njih sada da pritiskaju? Na čijoj oni stolici sede, budući da su im SAD najbliži saradnici. Moguće da i oni sede na nekoj meksičkoj stolici. Eto, ne mogu da ubede jedan Brazil, Kinu ili Meksiko, ali hajmo svi protiv Srbije, kao 1999. godine, hajmo 19 na jednog – kaže Bilbija.