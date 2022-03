Ministar Mali odbrusio Nikeziću: SRBIJA JE OBEZBEĐENA! Mrziteljima smeta i grašak

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na saopštenje, kako je rekao, Đilasovog džuboksa Dušana Nikezića i napomenuo da sa njegovih besmislenih hiljadu zašto, postoji i više od hiljadu zato.

-Nikezić po starom običaju pokušava da unizi sve ono što država u kritičnim momentima čini, očigledno emitujući gazdine antisrpske stavove. Toliko o dušebrižnicima, kojima je sada odjednom problem i to što se država na vreme, odgovorno i planski priprema za eventualne teške trenutke, imajući u vidu isključivo dobrobit građana i nacionalne interese- napomenuo je Mali i naglasio da takve besmislene izjave teško mogu da ih dovedu do pobede na izborima. Mali je naveo da je, kada su u pitanju energenti, kao i osnovne životne namirnice, Srbija obezbeđena. -Mrziteljima Srbije smeta i grašak, i pšenica i rezerve nafte koje imamo, kao i činjenica da se trudimo da u dužem periodu obezbedimo uredno snabdevanje. Situacija je teška u celom svetu, a Srbija nije i ne može biti usamljeno ostrvo. Mi smo uspešno prebrodili izazove koje smo imali zbog pandemije virusa korona, izdvojili smo čak 8,8 milijardi evra pomoći privredi i građanima. Sve to smo uspeli jer za razliku od vas, imamo stabilne finansije i mogu da kažem da država ima dovoljno novca, uprkos brojnim izazovima. Ne bi bilo tako da zbog vas nismo bili prinuđeni na teške mere i fiskalnu konsolidaciju. Ali, uspeli smo da uštedimo, imali smo četiri godine suficit u budžetu i građani ne treba da brinu zbog vaših loših izjava koje unose paniku. Oni znaju da je država do sada ispunila svako obećanje, u dan i u dinar- napomenuo je Mali i istakao da je javni dug pod kontrolom i na nivou od 51,5 odsto. Kako je Mali rekao, Nikezić, jedan od eksperata za propast, iznova postavlja pitanje i Beograda na vodi, uporno zaboravljajući da su oni u tom delu Beograda gajili žabokrečinu. -Ponosni smo na sve što činimo i na velike projekte koje smo pokrenuli, a za koje ste mislili da se nikada neće realizovati. Na vašu žalost, taj nekada najružniji deo grada, postao je ponos prestonice- rekao je on, podsetivši da se u Srbiji nikada više ne gradi, čak 10 auto-puteva, kliničko-bolnički centri i realizuju se drugi projekti, isključivo usmereni ka boljoj budućnosti građana.