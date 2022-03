Đorđević: Ono što sebe naziva srpskom opozicijom, nečasno pokušava da iskoristi tešku situaciju sa kojom se suočavamo!

Nažalost, i na našem unutrašnjem planu, ono što sebe naziva srpskom opozicijom, politikantski perfidno i nečasno pokušava da iskoristi trenutnu tešku situaciju sa kojom se suočavamo, pa su se u napadima na odluke i stavove koje je rukovodstvo Srbije donelo i zauzelo u vezi sa aktuelnom ukrajinskom krizom udružili svi, bez razlike, izjavio je član Predsedništva SNS, Zoran Đorđević

Đorđević je kazao da su tragična dešavanja u Ukrajini postala razlog najnovije globalne, geopolitičke krize i skoro u potpunosti potisnula informacije u vezi sa pandemijom virusa KOVID 19 sa svetske medijske scene.

- Vojna operacija OSRF dovela je do toga da ožive podele slične onima iz doba Hladnog rata, pri čemu retorika koja preovladava, svrstavanje zemalja Zapada na stranu Ukrajine bez uvažavanja i sagledavanja svih relevantnih činjenica koje su dovele do toga da bude upotrebljena vojna sila, uz pretnje, ucene i uvođenje sankcija RF i njenim rukovodiocima nimalo ne doprinose tome da se situacija smiri i da se sve strane involvirane u sukob, posredno ili neposredno, iskreno okrenu pronalaženju mirnog, diplomatskog, svima prihvatljivog i trajnog rešenja u ovom spolja osmišljenom i perfidno isfabrikovanom sukobu dva bratska naroda - rekao je Đorđević.

Rezultat i proizvod obojenih revolucija

Događaji kojima prisustvujemo, istakao je član Predsedništva SNS, svedoče o tome koliko je svetski mir na krhkim nogama i kako je i koliko malo potrebno da se čovečanstvo opet nađe u ratnom vihoru, ovaj put, sasvim sigurno, takvom u kome neće biti ni pobeđenih ni pobednika, jer je više nego izvesno da bi u tom i takvom, opštem sukobu svi bili gubitnici.

- Današnja Ukrajina i njeno rukovodstvo, politika koja se vodi i njeni efekti – rezultat su i proizvod projekta tzv.obojenih revolucija, koje su naručivale, organizovale i finansirale pojedine zemlje Zapada, sa manje ili više uspeha, u nekim zemljama bivšeg SSSR-a, sa ciljem da se, zapravo, oslabi Rusija, da se od nje odvrati svaki njen potencijalni saveznik i partner, kao i da se NATO teritorijalno što više približi RF - naveo je Đorđević i dodao:

- Sve te specijalne operacije svojevrsnog hibridnog rata realizovale su se kroz različite oblike i forme, u različitom obimu, a pre svega preko kontrolisanih i plaćenih, tobože „nezavisnih i objektivnih, slobodnih“ medija, kroz društvene mreže, pod patronatom određenih međunarodnih fondova, fondacija ili nevladinih organizacija, koje kontinuirano finansiraju različite „projekte“ tobožnjeg razvijanja demokratije i demokratskih institucija širom sveta, a ustvari služe kao generatori „meke moći“ i neokolonijalizma, nametanjem prozapadnog sistema vrednosti i slike sveta bazirane na licemernoj real politici, koja uvek pronalazi opravdanje za svako svoje nepočinstvo i nečasnost, uključujući čak i primenu oružane sile koja je često i neselektivno primenjivana.

Sličan scenario je predviđen i za Srbiju

Prema njegovim rečima, trenutna ukrajinska kriza maligni je manifestni oblik hibridnog rata, i on će najmanje dobrog doneti upravo samim Ukrajincima – koji bi trebalo da postanu svesni dvoličnosti i licemerja onih koji su ih u ovu zlosrećnu i bespotrebnu avanturu gurnuli – kako onih koji su sve to kreirali, tako i onih, njihovih sunarodnika, koji su u tom igrokazu pristali da učestvuju, uglavnom iz ličnih i lukrativnih razloga.

- Sličan scenario je predviđen i za Srbiju, a njegova realizacija je već duže vreme u toku, po istom principu i istim metodama, uz iste nalogodavce i domaće izvršioce, sa manjom ili većom dozom asistencije određenih političkih i parapolitičkih, pa i kriminalnih, organizacija i grupa iz nekih od zemalja regiona - naglasio je on, uz opasku da je osnov za takvo delovanje sadržan u činjenicama na koje je već više puta ukazivano.

- Te činjenice, da ih ponovim, glase: Interesi određenih centara moći, pre svega onih spoljnih (mada i domaći „vladari iz senke“ imaju svoje motive i razloge) – nisu interesi Srbije i njenih građana, za koje se neodustajno i uporno bori i zalaže Aleksandar Vučić, kao što ni moćna, ekonomski oporavljena Srbija, nije po volji mnogima, ne samo u neposrednom okruženju, u regionu, nego i šire – jer ekonomski snažna i dostojanstvena, slobodna i suverena Srbija, koja vodi svoju politiku, u skladu sa svojim nacionalnim i državnim interesima nije Srbija koja im je potrebna, a naročito ne Srbija koju vodi Aleksandar Vučić – jer je primer drugima da se može biti svoj, svoj na svojoj zemlji i biti nezavisan u donošenju odluka koje se tiču sopstvene budućnosti.

Opozicija bez osećaja odgovornosti i bez političke mudrosti

Stoga je i naš stav, naglasio je Đorđević, da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, ali da nećemo uvoditi sankcije Rusiji – za mnoge „nedovoljan“, i to čak u tolikoj meri da nam se preti prekidom procesa pridruživanja EU, uz konstantno pojačavanje svih vrsta pritisaka, i zvaničnih i nezvaničnih, na našu zemlju. Licemerstvo, medijska i svaka druga laž i propaganda, politika duplih standarda, ucene, uslovljavanja, pretnje, težnja da se potčini i do krajnih granica poništi pravo na sopstveno mišljenje, stav i interese – obeležja su politike koja se trenutno vodi protiv Srbije, iste politike koja je Ukrajinu uvela u sukob sa tragičnim i užasnim posledicama.

- Nažalost, i na našem unutrašnjem planu, ono što sebe naziva srpskom opozicijom, politikantski perfidno i nečasno pokušava da iskoristi trenutnu tešku situaciju sa kojom se suočavamo, pa su se u napadima na odluke i stavove koje je rukovodstvo Srbije donelo i zauzelo u vezi sa aktuelnom ukrajinskom krizom udružili svi, bez razlike, i ne obazirući se na međusobna tobožnja „ideološka“ i konceptualna određenja kada je u pitanju spoljna politika naše Zemlje - rekao je Đorđević i dodao:

- Jednima je premalo to što – „samo“ poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, ali se ne pridružujemo sankcijama protiv RF, kao što je to slučaj sa kobajagi „proevropskim strankama“ okupljenim oko Dragana Đilasa, a drugima, pojedinim desničarskim partijama okupljenim oko Đilasovog kuma, Mlađana Đorđevića, je pak to – „previše“, pri čemu ni jedni ni drugi nimalo ne vode računa o vitalnim državnim i nacionalnim interesima Srbije, a još manje o tome kako bi se političke odluke koje se tiču Ukrajine mogle odraziti na život običnih građana Srbije.

I jedni i drugi, ocenio je Đorđević, misle nečijom tuđom glavom i u korist nečijih tuđih interesa, a spaja ih i pokreće mržnja prema Aleksandru Vučiću.

- Bez osećaja odgovornosti, bez vizije i plana, bez političke mudrosti, bez odvažnosti da donesu teške odluke, bez časti i morala, a sa neutaživom željom za vlašću, za koju se nadaju da će je se nekako dokopati, ako je moguće – bez izbora, prema nekom scenariju koji je osmišljen u nekom od centara moći. Građani Srbije bi trebalo to da imaju na umu kada početkom aprila budu glasali o svojoj budućnosti - zaključio je Đorđević.