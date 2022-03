Nemački poslanik: "Nemamo moralno pravo da kritikujemo Rusiju, zbog Srbije!" APLAUDIRALI SMO SECESIJI KOSOVA!

Poslanik nemačke Alternative za Nemačku Petr Bistron rekao je pred poslanicima u Bundestagu da su sve stranke u Nemačkoj svesne da ono što radi Rusija u Ukrajini predstavlja kršenje međunarodnog prava.

Međutim, dodao je on, Nemačka nema pravo da na sav glas kritikuje Rusiju jer joj nedostaje moralne osnove za tako nešto zbog Srbije. Bistron, koji je i šef spoljnopolitičkog odbora AZN, poručio je pred nemačkim poslanicima da Nemačkoj nedostaje moralna osnova za kritikovanje kršenja međunarodnog prava kada je reč o napadu Rusije na Ukrajinu, jer je to isto učinila po pitanju tzv. Kosova. On je novinarima istakao da postoji konsenzus svih stranaka u Bundestagu da je ono što radi Rusija kršenje međunarodnog prava, ali da postoji razlika u proceni i "glasnoći" kritike.

- Mi iz AZN smatramo da se neko za nepridržavanje pravila može kritikovati samo ako se sam pridržava pravila. Mi smo deo zapada, koji je aplauzom pozdravio ili učestvovao, odnosno koji je izdelovao secesiju tzv. Kosova od jedne postojeće države - Srbije. Zato nam nedostaje moralna osnova da za isto kršenje kritikujemo Rusiju - objasnio je Bistron, prenosi Tanjug.Analitičar Dragomir Anđelković,povodom ove izjave rekao je da je nesumnjivo da ne samo da nije moralno, već je i cinično kad neko sa Zapada, iz bilo koje od zemalja koje su učestvovale u agresiji na Srbiju, danas prebacuje Rusiji njene akcije u vezi s Ukrajinom:

- Prvo, Zapad je srušio međunarodno pravo i kad se radi o Kosovu, a i pre toga u vezi s razbijanjem Jugoslavije. Drugo, dok je Zapad otimao srpsko Kosovo, Rusi ipak deluju na teritorijama koje su istorijski njihove i nije isto Kosovo i Donjeck, Kosovo je srpsko, a Donjeck je istorijski vezan s Rusijo“ - kaže Anđelković.Nemačka Vlada je očigledno promenila politiku kada je reč o isporukama oružja Ukrajini. Nemačka će iz zaliha Bundesvera u Ukrajinu poslati 1.000 komada protivtenkovskog oružja i 500 raketa zemlja-vazduh. Kancelar Šolc je to potvrdio putem Tvitera:

- Ruski napad označava prekretnicu. Naša je dužnost da damo sve od sebe da podržimo Ukrajinu u njenoj odbrani od Putinove invazione vojske." Odobrena je i isporuka više komada artiljerije iz starih DDR zaliha koje se nalaze u Estoniji. To saznaje novinska agencija DPA iz vladinih krugova. Radi se o haubici D-30 kalibra 122 mm koja je razvijena u Sovjetskom Savezu sredinom 1950-ih. Nekadašnja narodna armija DDR-a imala je više od 400 topova. Haubice, koje su teške više od tri tone i imaju topovsku cev dugačku skoro pet metara, mogu se koristiti za gađanje neprijateljskih trupa ili tenkova iz daljine do oko 15 kilometara. Model D-30 je i dalje deo opreme u mnogim državama, uključujući Ukrajinu. Osim toga, odobren je izvoz 14 specijalnih pancir vozila za zašitiu zvaničnika - vozila će biti predata ukrajinskim vlastima, a u Ukrajinu se preko Poljske isporučuje i do 10.000 tona goriva.

Javni servis ARD prethodno je javio da je iz vladinih krugova saznao da je Nemačka dozvolila Holandiji da Ukrajini preda 400 komada ručnih protivoklopnih topova za jednokratnu upotrebu nemačke proizvodnje. Informaciju je novinskoj agenciji Rojters potvrdio i diplomata EU. Svako ko preprodaje naoružanje iz Nemačke mora za to da traži odobrenje nemačke Vlade - to je regulisano Propisom o krajnjoj upotrebi koji se odnosi na preprodaju nemačkog naoružanja trećim zemljama.

Kancelar Olaf Šolc ranije je odbijao isporuku smrtonosnog oružja Ukrajini.

Nemačka je, takođe, promenila stav u vezi sa međunarodnim platnim sistemom SWIFT. Kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu, nemačka vlada je najavila da će ograničiti pristup zemlji platnom sistemu SWIFT. Ministar privrede Robert Habek i ministarka spoljnih poslova Analena Berbok smatraju da mora postojati ciljano ograničenje SWIFT-a za Rusiju. Nisu govorili o potpunom isključenju Rusije.Udruženje za međunarodne međubankarske finansijske telekomunikacije, SWIFT, osnovano je 1973. a sedište je u malom mestu južno od Brisela, La Hulpe. Sistem koristi više od 11.000 finansijskih institucija u preko 200 zemalja i važan je za globalni tok novca. Međutim, Rusija je već razvila sopstveni sistem uplata nakon aneksije Krima, nakon što su se prvi put pojavili pozivi da se Rusija isključi od SWIFT-a. Indija je nedavno saopštila da traži načine da u trgovini sa Rusijom uspostavi mehanizam plaćanja u rupijama, kako bi ublažila štetu koje bi zapadne sankcije Moskvi mogle da nanesu Nju Delhiju.

Indija je uzdržana oko ruske agresije u Ukrajini. Ta mnogoljudna zemlja i dalje se najviše oslanja na ruske sisteme naoružanja. Dojče Vele piše da postoje dobri razlozi da se Moskva ne osuđuje otvoreno.

Premijer Narendra Modi gotovo svakog dana zove Vladimira Putina u Moskvu. Indija i Rusija – Modi i Putin – godinama održavaju bliske kontakte.

U Savetu bezbednosti, kao i u Generalnoj skupštini UN, Indija je bila uzdržana pri izglasavanju rezolucije kojom se osuđuje Putinova invazija na Ukrajinu. Rusija je pohvalila uzdržanost Indije u UN. U zapadnoevropskim prestonicama i SAD, stav Nju Delhija doživljava se kao faktička podrška Putinovom agresivnom kursu.

