Petković upitao Fon Kramon: Srbi na KiM se i dalje bude uz pretnje OVK, dokle će Evropa da ćuti?

On je na Tviteru podelio fotografije kuća Srba sa Kosova na kojima su ispisani grafiti OVK navodeći: "Da li je ovo način na koji tvoj Aljbin Kurti čuva mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji?".

Is @ViolavonCramon aware that Serbs in Kosovo and Metohija still wake up to threats of the terrorist KLA?



Is this how your @albinkurti keeps peace and stability in Kosovo and Metohija?



For how long @ViolavonCramon plans to feign ignorance of daily attacks on Serbs?

