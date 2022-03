Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je danas Petrovac na Mlavi zajedno sa Danicom Grujičić i Sarom Pavkov, posebnom savetnicom u Kabinetu ministra zaštite životne sredine

-Svedoci smo koliko je izazova pred nama i kako se situacija u svetu, u Evropi, nedaleko od nas komplikuje i gura sve u nestabilnost. Uz sve to, naša država je izložena velikim pritiscima, a ono što me hrabri da ćemo izdržati i odbraniti naše temeljne nacionalne interese, jeste što mi nismo bilo ko – ako je iko navikao da se bori i pobeđuje u najtežim uslovima, to je naša voljena Srbija. Takođe, snažno i iskusno liderstvo, oličeno u predsedniku Aleksandru Vučiću, garant je da ćemo ove tako teške izazove pravilno sagledati i prevladati. Interes Srbije je ono što nas vodi, budućnost naše dece se kuje baš danas, ovog momenta, zato mislimo svojom glavom i sedimo na samo jednoj – srpskoj stolici. Verujem u takvu Srbiju, živim za takvu Srbiju- stoji na Instagram profilu prvog čoveka Novog Sada.