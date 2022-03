Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na saopštenje Dušana Nikezića, kako je rekao, dokazanog savetnika za propast, povodom nerealne ideje njegovog poslodavca Dragana Đilasa o ukidanju doprinosa za zdravstvo.

"Posledice takve neodgovorne, populističke ideje bile bi tragične po građane ove zemlje, koji dobro znaju kako su živeli dok su Nikezić i njegov gazda bili u vlasti. Dobro se sećaju katanaca na fabrikama, dvocifrene inflacije ali bez spoljnog uticaja poput pandemije ili globalnih političkih potresa koji proizvode ekonomske posledice, a sa kojima se danas suočavamo. Osetili su i te kako drastičan skok evra. Znaju oni da tada gotovo svaki četvrti nije imao posao, jer je stopa nezaposlenosti bila u jednom momentu čak 25,9 odsto. Nove ideje starih savetnika za propast možda su i pogubnije od propasti koju su svojevremeno proizvodili, radi zadovoljavanja sopstvenih interesa, zbog čega je država bila pred bankrotom.

Ako bi se Nikezićeve i Đilasove "ideje" realizovale, sasvim sigurno, ljudi bi izgubili radna mesta, Srbija ne bi samo stala, već bi se vratila u prošlost, odnosno, u izvesnu propast. Bilo bi urušeno sve ono za šta smo se borili godinama", itakao je Mali. On je naglasio da su se Nikezić i njegov poslodavac ponovo posvađali sa zdravim razumom i sa kalkulatorom. "Iako sam očekivao da dotični malo više poznaje materiju, ponovo pokazuje elementarno neznanje. Da se oni pitaju, ovakvim neodgovornim potezima drastično bi olakšali novčanike građana i upropastili javne finansije. Naime, ukoliko bi doprinosi za zdravstvo bili ukinuti, posledica bi bila gubitak prihoda opšte države za oko 330 milijardi dinara. Jedino razumljivo u takvom slučaju bi bilo da se poveća PDV, i to za minimum 5 procenata, kako bi bio zadržan isti nivo prihoda.

Razmere takve neodgovorne politike bi bile stravične, pre svega po građane, jer bi to značilo poskupljenje svega. U svakom slučaju, u današnjim uslovima visoke i preteće inflacije, rast dohotka bio bi dodatno obezvređen većom inflacijom“, objasnio je Mali. Mali je rekao da kada je u pitanju Nikezićev „patriotizam na delu“, dodatne posledice bi pretrpeo Republički fond za zdravstveno osiguranje, koji bi izgubio siguran izvor finansiranja namenjen isključivo zdravstvu, u iznosu od 265 milijardi dinara. Ukupna stopa doprinosa za zdravstvo, kaže Mali, iznosi 10,3 odsto. Kako je naveo, prosečna zarada u decembru je bila 635 evra, što predstavlja 12,9 odsto povećanja u odnosu na decembar 2020. godine u nominalnom, odnosno 4,6 u realnom iznosu. "Dok se Nikezić bavio javnim finansijama, prosečna plata je bila 331 evro. Toliko o brizi o građanima.

Nama plate rastu i bez njegovih avanturističkih hipoteza, kakve on i njegov gazda predlažu. Mi nismo avanturisti, nećemo da uništavamo ono što smo teško gradili u proteklih deset godina. Borili smo se za svako novo radno mesto, a građani svake godine imaju sve veće plate i penzije", zaključio je Mali i dodao da građani svakako znaju da prepoznaju iskrene namere, posećeno i odgovorno upravljanje javnim finansijama, za razliku od rušilačkih poteza nekadašnjih gospodara Srbije. On je rekao i da je posledica programa „Evropa sad“ činjenica da 58.000 građana, odnosno 36 odsto zaposlenih u Crnoj Gori nije primilo plate u januaru, što može da dovede do dodatnog urušavanja javnih finansija, destabilizacije i još nižeg životnog standarda građana susedne zemlje. „Mi ne vodimo neodgovornu politiku sopstvenog džepa i ne bavimo se populističkim, pogubnim idejama poput Nikezića i njegovog gazde, već se staramo domaćinski o javnim finansijama i intenzivno radimo na povećanju životnog standarda građana Srbije. Ukoliko nam građani daju poverenje, izvesno je da možemo očekivati da prosečna plata u Srbiji do kraja sledećeg mandata bude blizu 1.000, a prosečna penzija oko 500 evra. Osim ideja koje bi koštale građane Srbije, opozcija, posebno ona predvođena Draganom Đilasom nema nikakav plan, osim Nikezićev - za propast, s ciljem da upropaste sve ono za šta smo se borili. Jaka Srbija očigledno pojedincima smeta“, zaključio je Mali.

