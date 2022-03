Među tom manjinom je i Brajan Brković, inače koji sebe predstavlja kao predstavnika omladinskih organizacija i eksperta iz više oblasti, od ekologije, Generalnog urbanističkog plana, a u stvari je najobičniji ekstremista i rušitelj…

Oni su praktično onemogućili sednicu i raspravu tako što su razapeli trasparent „GUP je glup“, dok su Brković i njegove pristalice nas glas vikali, vređali, a zatim i dimne bombe i optuživali predstavnike GU

-Ovaj grad je moj – urlao je Brković u nastupu ludila.

FINASIRANI OD TAJKUNA, SLUŽEĆI SE FAŠISTIČKIM METODAMA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da je zgrožen onim što se dešavalo na sednici GUP i da najoštrije osuđuje ovakvo ponašanje te izarzite političke manjine koja jednostavno hoće da parališe grad.



Desetoro ljudi iz tih esktremno levičarskih organizacija blokira ceo grad. To što radi ta politička manjina vrlo je slična fašističkim oblicima delovanja. Oni mogu da blokiraju grad, raskrsnice, da maltretiraju ljude, ne propuštaju vozila, uništavanju prostorije SNS, bilborde, blokiraju rad sednice GUP-a. Ali., nažalost ne radi to ova grupica sama, već sve u režiji Đilasovaca čiji su poslušnici. Postave transparent „GUP je GLUP“. To su ljudi koji nikada nisu živeli u Novom Sadu, i pitanje koliko je ko od njih proveo vremena u njemu. Sebi su dali za pravo, a finasirani od tajkuna da zaustave razvoj grada . Oni brukaju grad i Evropsku prestonicu kulture, jer su bez ugleda, časti i morala. Građani su postali taoci njihovog bezumlja, mržnje i esktremizma – rekao je Vučević.

#update Aktivisti bacili dimne bombe i prekinuli sednicu o planu Novog Sada --- https://t.co/6c1u31Q7ta pic.twitter.com/VNdxTEcsoF — TV N1 Beograd (@N1infoBG) 07. март 2022.

OPASNO, KORISTE USTALJENE MATRICE

I analitičar Branko Radun kaže da je to matrica kako deluju.

-Manjina koja nema nikakvu podršku optužuje i protivi se svakoj odluci. Različitom mišljenju. A svoje mišljenje predstavljaju kao jedino ispravno. Još strašnije je što iza svega stoji deo opozicije koji koristi svaku situaciju da izazove incidente– naglasio je Radun.

Podsetimo, Brković je sa svojom nekolicinom eskremnih levičara već poznat po brojnim incidentima, uništavanju srpske trobojke, ali i natpisima „Srbe na vrbe“ sa potpisom omladinske organizacije koju povezuju s njim. Kao tobože ekolozi nedeljama si blokirali najvažnije saobraćajnice u Novom Sadu. Za tačno koja prava se bore nije poznato je gotovo na svakoj slici na društvenim mrežama sa cigaretom. Brković i njegove malobrojne pristalice nemaju stalno zaposlenje. Inače, Brković kao što je poznato unuk crnogorskog pesnika i izrazitog srbomrsca i Tuđmanovog zaštnika Jevrema Brkovića.

DUŠAN MILADINOVIĆ – OVO JE TREBALO DA BUDE NA DNEVNOM REDU

Prvi novosadski urbanista Dušan Miladinović pre početka sednice izjavio je da je prema planu predviđeno javnoj sednici komisije za planove, pročitaju primedbe koje su podneli građani.



-Naši odgovori koji su svrstani u 3 kategorije- oni koji se prihvataju, ne prihvataju i oni koji su neosnovani. Neosnovano znači da nije tema GUP-a ili nešto što je već uvršteno u naš plan. Bilo je više o 12.000 primedbi, a 790 se ponavljalo. Neke su bile nečitke. Sve su svrstane u 168 primedbi. Komisija je sagledavala naše odgovore. Primedbe su se mahom odnosile na most i priobalje, na opšte gradske centre i na delove sa sremske strane gde su klizišta, a tu smo davali uslovne odgovore- naglasio je Miladinović, ali je to po svoj prilici zbog Brkovića i manjine bilo nemoguće.

