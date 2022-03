Fabrika u opštini Šid će se graditi na površini od 20 hektara i obuhvatiće objekte za proizvodnju stočne hrane i skladištenje sirovina i gotovih proizvoda.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto prisustvovali su polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike stočne hrane UBM grupacije u Adaševcima.

Na svečanosti se obratio ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske, koji je istakao je da je velika čast što u prisustvu predsednika Srbije, danas može da se otvori ovaj pogon.

- Živimo u teškim vremenima, jer se suočavamo sa izazovima, sa kojima se naša generacija još nije suočavala, nadajući se da do toga neće doći. Kada smo mislili da je zdravstvena i ekonomska kriza iza nas, u našem susedstvu je izbio rat. Ako postoji nacija i narod u našem susedstvu, kojima ne treba da objašnjavamo šta je rat, to su Srbi, oni to znaju. Ni Mađari ne žele rat, već mir. Ako ima naroda u regionu koji cene mir, to su Mađari i Srbi - kaže Sijarto.

Kako je dodao, možemo da vidimo kako su zemlje iz neprijateljstva prešle u prijateljstvo, čemu svedoči saradnja.

Mnogo je trebalo da se učini do tada, da budemo hrabri, donesemo smele odluke i bilo je neophodno poštoivanje jednih i drugih. Naše zemlje su bile spremne, i sada između naših naroda imamo dobre i odlične ekonomske odnose.

Sjarto navodi da je Srbija sa Mađarskom prošle godine imala rekordnu ekonomsku razmenu, a današnje otvaranje fabrike je još jedna svetla tačka odnosa dveju zemalja.

- To će biti jedan profitablan posao za obe ekonomije. Ovde će se primenjivati najbezbednija proizvodnja koja odgovara najmodernijim tehnologijama - zaključio je Sjarto.

Nakon što je ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijarto istakao oduševljenje povodom otvaranja novog pogona, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, imao je priliku da se obrati prisutnima.

- Sa nekoliko reči ću da se osvrnem na naše bilateralne odnose i sve u Evropi. Mi smo zajednički osudili sve što se dešava u našem neposrednom okruženju. Uradili sve što možemo i ponudili svaku vrstu pomoći. Od humanitarne do finansijske, za najugroženije. Moramo da kažemo, da moramo da brinemo i o našim građanima - rekao je Vučić.

Kako kaže, dobro je imati ovakvog gosta, i dobro je čuti reči razuma, poruke i mira i poruke racionalnog procenjivanja svega što se zbiva, misleći na ministra Mađarske.

- Da čujete samo neverovatne podatke... U poslednjih 10 godina, mi smo za dva i po puta uvećali trgovinsku razmenu. Nama je Mađarska pre 10 godina bila 11 ili 12 partner, a ona postaje sa 2.4 milijarde jedan od najznačajnihij partnera - dodao je.

Vučić navodi da je za sve najzaslužniji mađarski premijer Viktor Orban, koji je, kako Vučić dodaje imao odlilčnu viziju.

Izgradili smo istinski prijateljske odnose, da to osećaju građani, a ne samo rukovodstvo. Ponosan sam na našu saradnju, partnerstvo. Ona je veći partner, članica EU, i jedina zemlja koja je gotovo uvek na strani Srbije. Ona pomaže Srbiji u Briselu, po svakom pitanju i kada se govori o vitalnim stvarima Srbije.

Predsednik Srbije dodao je da sve ono što se ranije zbivalo na odnosima, jeste važno, ali da je ekonomska razmena jedna od najvažnijih.

- Poverenje se toliko pokazalo, i Mađari su krenuli da ulažu u centralnu Srbiju. Hvala vam prijatelji, zato ste dobrodošli u Šidu - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je siguran da će UBM odlično da radi, a da će radnici biti zasigurno dobro plaćeni, da će porodice moći da žive od rezultata nihovog rada, što je najvažnije.