UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! VUČIĆ: Bolje nam je stanje sa naftom nego u nekim zemljama EU! Imamo je u ENORMNIM KOLIČINAMA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike stočne hrane UBM grupacije u Adaševcima, a nakon svečanosti obratio se novinarima.

Kako je Vučić naveo, 10 miliona evra pripremljeno je za škole u Šidu, što je, kako je naveo sjajna vest za ovo mesto.

- Šid je bio nekako u zapećku, ali se sada budi. Biće još investicija - dodao je predsednik.

"U ponedeljak smo imali zahtev za izvoz četvrtine naših rezervi pšenice"

Kako je rekao, Srbija trenutno ima dovoljno kukuruza i pšenice.

- Mi imamo 75 odsto uskladištenih, a žetva je u avgustu. Mi želimo d aizbegnemo ono što se desilo u ponedeljak. To šta je prelazilo preko administrativne linije nikad u istoriji nije prešlo. Ukupan nivo zahteva je bio na nivou 200.000 tona. Samo pšenice. U danu smo imali zahtev za četvrtinu naših ukupnih rezervi. Tolika je pomama za žitaricama... Zato smo doneli tu meru. Uvek će Vlada imati mogućnost da procenjuje - dodao je Vučić.

Kako je dodao,Srbija mora da meri svakoga dana da ne bi morali da brinemo da li će stanovništvo Srbije, ali i okruženje imali pšenice i kukuruza.

- Prosto, mi smo sistem spojen ih sudova, i zato smo doneli tu meru. Nama je u tri dana izvoz jestivog ulja skočio za 109 odsto. Mi smo pratili sve... Uvezali smo carenu, roobne rezerve, Ministarstvo poljoprivrede da u svakom momentu znamo šta imamo. Nemamo mi kome da se izvinjavamo u ovakvim uslovima. - rekao je Vučić.

- Mi smo rekli narodu: Hrane će biti, imamo dovoljne koliline svega. I Soli, šećera, ulja, brašna, pšenice i kukuruza - podvukao je.

Komplikovana energetska situacija

Vučić se potom dotakao sankcija Amerike, navodeći da ona sama ima dovoljno energenata za sebe, i odmah su pošli u nove razgovore sa drugima.

- Šta da radi Evropa? Nemačka? Zato ste videli rekaciju Šolca koji je rekao da ne može bez toga. Pogledajte komplikovanost naše energetske situacije. Mi smo između Bugarske i Mađarske. Sreća pa su i Petkov i Orban isto reagovali. Šta treba, da stane Bugarska, Mađarska, Srbija? Dobro je i da je Nemačka tako reagovala. To nije pitanje da li ćete da osudite invaziju, već je to pitanje naših života - rekao je.

"Imamo nafte za dva meseca - to su enormne količine"

Govoreći o nafti, Vučić kaže da će pritisak na Rusiju biti velik, i biće moguće da oni zavrnu slavine, što bi bio problem.

- Ja verujem da ću uskoro razgovarati sa Šeikom Muhamedom, da vidimo da obezbeđujemo naftu iz različitih izvora, ali tu je problem logistika, kako ćemo da je dopremamo. Mi smo do sada dobijali naftu iz Omišlja, iako je ona ruska... Radimo na tome, znate to. Videli ste da sam razgovarao i sa predsednikom Irana... Stići ću ja do svih predsednika i predsednika Vlada da sve obezbedimo za naš narod - objašnjava Vučić.

Kako ističe, Srbija je među retkim zemljama, koja u naredna dva meseca ne mora da brine o nafti.

Kada god mislite da je najgore prošlo, nešto gore dođe. Ne zna se šta nosi današnji dan, šta sutrašnji. Ne volim da pogledam u telefon, samo čekam šzta je gora vest. Ali, ljudi ne treba da brinu, imamo prijatelje, kontakte. Obezbedili smo mleko u prahu, i šta nam treba, pitaćemo Kineze. To sebi oporstiti neću, kada sma pre šest meseci video da Kinezi kupuju sve, umesto da i mi to radimo.

Kako kaže, što se tiče plaćanja, biće sve u redu, tako da niko ne gubi značajan novac, ali je za Srbiju neophodna nabavka svega, kako narod ne bi bio gladan.

Govoreći o najnovijim napadima Dragana Đilasa, kao i brojkama istraživanja povodom izbora u jednom mediju, predsednik kaže da ga takve stvari trenutno ne zanimaju, jer su, kako kaže nevažne naspram svega što se dešava u svetu.

Predsednik se potom vratio na temu nafte, navodeći da građani ne treba da brinu, jer se Srbija trudi svim silama.