VULIN: Srbija koju vodi Vučić još jednom pokazuje da ima institucionalne odgovore i na krizu nastalu usled situacije u Ukrajini

Na 26. sednici Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova kojom je predsedavao predsednik Radne grupe, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razmatrana je aktuelna situacija u Ukrajini i usvojen je Plan prihvata državljana Ukrajine i ugroženog stanovništva koje je napustilo Ukrajinu.

Članovi Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, komesar Komesarijata za izbeglice i migracije Vladimir Cucić i pomoćnik načelnika Uprave granične policije Saša Arsenijević podneli su detaljan izveštaj predsedniku Radne grupe i ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu o državljanima Ukrajine u Republici Srbiji i stanovništvu koje je u Srbiju došlo nakon 24. februara.

Na sednici su, takođe, razmatrani i definisani načini na koji će naša zemlja rešavati probleme migracionih tokova nastalih usled krize u Ukrajini. U tom cilju Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova usvojila je i Plan prihvata državljana Ukrajine i ugroženog stanovništva koje je napustilo Ukrajinu.

„Najpre želim da obavestim sve građane Srbije da će njihova država, uprkos velikoj krizi u svetu, uspeti da očuva mir i stabilnost. U Republici Srbiji do sada nije primećen masovan priliv državljana Ukrajine. Konkretno u periodu od 25. februara do 9. marta ove godine u Republiku Srbiju ušlo je ukupno 6.784, a izašlo 5.721 državljana Ukrajine. Lica za koja su izvršene prijave boravišta, izvršene su u najvećoj meri na privatnim adresama, dakle, reč je o ljudima koji su pomoć i utočište potražili kod svojih rođaka i prijatelja. Napominjem da za sada ne očekujemo nikakav masovni priliv lica iz Ukrajine", istakao je ministar policije Vulin i naglasio da je Srbija i ovog puta spremna da adekvatno odgovori na sve izazove i posledice koje mogu biti prouzrokovane zbog aktuelne krize u Ukrajini.

„Mi smo jedina zemlja na ovom migrantskom putu koja je u stanju da se nosi sa posledicama i ove krize i da zaštiti i svoj način života, ali i da bude odgovorna i humana prema ljudima koji su u problemu. Republika Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića još jednom pokazuje da ima institucionalne odgovore na krizu. Za razliku od većine zemalja, mi uvek imamo institucionalne odgovore na problem. Moram da napomenem da je milion i po ljudi prošlo kroz ovu zemlju, nisu razbili skoro ni čašu, a dok su stigli do Srbije, palili su kampove, od Grčke, Bugarske, kad su otišli iz Srbije opet su palili kampove do Nemačke, samo u našoj Srbiji nisu razbili ni čašu. To baš nije slučajno. Srbija prema migrantima postupa na jedan human i ljudski način, ali isto tako štiti svoje građane i ne remeti njihov način života. Sa istom odgovornošću pristupamo i prema krizi u Ukrajini", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin.

Članovi Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova podneli su izveštaj predsedniku Radne grupe i ministru policije Aleksandru Vulinu o trenutnom stanju u centrima za smeštaj migranata i tražilaca azila i trendovima migracionih tokova iz zemalja Azije i Afrike tokom 2021. godine.