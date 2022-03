Gradonačelnik Radojičić u zvaničnoj poseti Bijeljini, obišao radove na novom mostu u Sremskoj Rači i trasi auto-puta Kuzmin–Bijeljina

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić sastao se danas sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem i prilikom zvanične posete obišao radove na novom mostu u Sremskoj Rači i trasi auto-puta Kuzmin–Bijeljina.

– Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas sa svojim saradnicima ovde u Bijeljini i što mogu i sam da se uverim u napredak radova. Reč je o važnim projektima koji omogućavaju brže kontakte i saradnju između Srbije i Republike Srpske. Politika Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića u prethodnim godinama pokazala je sjajne rezultate u ovom domenu. Novija srpska istorija ne pamti da je bilo toliko investicija, realizovanih projekata, izgrađenih puteva i mostova. Suština je da sada od Beograda do ovog mesta putujemo puna dva sata, a da će se završetkom ovog projekta to vreme smanjiti na jedan sat. Na taj način naši kontakti, aktivnosti i poslovi postaće mnogo lakši, brži i izvodljiviji – istakao je gradonačelnik Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da je dužina deonice Kuzmin – Sremska Rača 18 kilometara, sa mostom čija je izgradnja počela u oktobru 2019. godine, a vrednost investicije na ovoj deonici je oko 225 miliona evra.

– To je veoma važan deo auto-puta koji će spojiti zapadni Srem i celu Srbiju sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, u pravcu ka Sarajevu i Banjaluci, i imaće po dve kolovozne trake sa zaustavnim trakama. Predviđeno je da buduća saobraćajnica prolazi kroz naselje Kuzmin sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače, gde je u toku izgradnja mosta preko reke Save u dužini od 1.327 metara. Pored izgradnje mosta preko reke Save, projektom je predviđena izgradnja mosta preko reke Bosut, kao i petlje Bosut i petlje Kuzmin, koja predstavlja vezu auto-puta Beograd–Šid sa auto-putem Kuzmin – Sremska Rača. Ovde će se nalaziti integrisan granični prelaz čime će se značajno smanjiti saobraćajne gužve na granici. Kada projekat bude završen, građani Srbije i Republike Srpske će biti bliži jedni drugima, studenti i pacijenti brže će putovati i stizati do svojih odredišta, što je meni kao gradonačelniku, ali i lekaru najvažnije – zaključio je gradonačelnik Radojičić.

