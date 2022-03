AMERIČKI SENAT POTVRDIO: Kristofer Hil novi ambasador SAD u Srbiji

To je objavljeno na Tviter nalogu Demokratske većine u Senatu SAD, gde je istovremeno potvrđeno imenovanje još nekoliko američkih ambasadora.

Američki predsednik DŽozef Bajden nominovao je 15. oktobra prošle godine Kristofera Hila za novog ambasadora SAD u Srbiji.

Kristofer Hil će na mestu ambasadora u Srbiji zameniti Entonija Godfrija koji je u Beogradu od novembra 2019. godine.

CONFIRMED: Christopher Hill to be US Ambassador to Serbia



By voice vote.