Petković opštini Štrpce uručio Odluku za početak radova i realizaciju projekta vodosnabdevanja pijaćom vodom

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković započeo je dvodnevnu posetu južnoj pokrajini obilaskom Štrpca, zajedno sa predsednikom Srpske liste Goranom Rakićem i predstavnicima lokalne samouprave, na čelu sa Daliborom Jevtićem i pomoćnikom direktora Kancelarije za KiM Ivanom Vujićem.

Petkovića su u Sportskoj hali u selu Berevce, dočekali mladi sportisti i najmlađi članovi Kulturno umetničkog društva ovog kraja koji su izveli kraći sportski i kulturno-umetnički program.

- Veoma sam ganut na koji način ste me dočekali danas ovde jer sam osetio koliko vam jako srce kuca za državu Srbiju.

Želim da vam prenesem pozdrave predsednika Aleksandra Vučića i da vam kažem da ćemo se i još jače i još snažnije boriti za sva naša srpska mesta na prostoru Kosova i Metohije, da ćemo se boriti za Sirinićku župu, za svako selo i za našu opštinu Štrpce, da ćemo se boriti u ekonomskom smislu da podignemo život naših sugrađana, da bude dostojan čoveka u 21. veku. Zato, između ostalog, želim da vam kažem da smo kao Kancelarija za Kosovo i Metohiju i u prethodnom periodu brinuli o vama i pomagali kroz najrazličitije projekte i to ćemo činiti i još više i još značajnije u periodu koji je ispred nas, da pre svega ovde pobeđujemo mirom, stabilnošću i ekonomskim razvojem. To su tri ključne poruke države Srbije i predsednika Vučića - istakao je Petković.

Direktor Petković je u selu Berevce rukovodstvu opštine uručio Odluku za početak radova i realizacije najvažnijeg projekta vodosnabdevanja zdravom pijaćom vodom za opštinu Štrpce. Za realizaciju kapitalnog projekta - Izgradnja vodozahvata i postrojenja za preradu vode „Bolovanka“ Štrpce, sredstva u iznosu od 44,4 miliona dinara je obezbedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Petković je istakao da se na ovaj način rešava višedecenijski problem Štrpčana i podsetio da je rešenje obećao prilikom svoje prethodne posete ovoj opštini, što se danas i realizuje.

- Prošli put kada sam bio ovde obećao sam da ćemo da pomognemo opštinu Štrpce sa važnim projektom vodosnabdevanja zdravom pijaćom vodom u opštini Štrpce i evo ono što smo obećali, to smo i ispunili. Ja sam ovde doneo odluku Kancelarije za KiM, kojom u iznosu od 44.400.000 dinara krećemo sa važnim projektom koji će podrazumevati da svi građani opštine Štrpce više neće morati da kupuju flaširanu vodu, već će imati zdravu pijaću vodu i zato krećemo sa izgradnjom projekta vodozahvata i postrojenja. Samo kada smo zajedno, ujedinjeni, okrenuti ka budućnosti možemo da postignemo sve što želimo - poručio je Petković.

On je dodao da država Srbija vodi računa o svakom našem zaposlenom, o svakom našem poljoprivredniku, o svakom našem detetetu, o našim najstarijim sugrađanima.

- Ono što je važno jeste da politika predsednika Aleksandra Vučića jeste politika budućnosti, jeste politika koja podrazumeva dostizanje prosečne plate od 1.000 evra i dostizanje prosečne penzije od 500 evra, to je politika budućnosti, to je ono za šta se borimo i to je ono što želimo da ovde vama prenesemo. Čekaju nas sve veći pritisci, a vi koji živite ovde u opštini Štrpce dobro znate šta znače veliki pritisci, ali naše je da se borimo da sačuvamo mir i da ne nasedamo na provokacije, već da mudro, odgovorno i strpljivo gradimo našu budućnost, ovde na KiM. Vi ovde na jugu KiM, u Sirinićkoj župi ste okruženi vašim komšijama Albancima i moja poruka i danas jeste da moramo da pregovaramo, da u dijalogu, u Briselu rešavamo sva teška i ključna pitanja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, jer je to način da vi ovde imate noramalan život. Mi smo u Beogradu opredeljeni za dijalog, opredeljeni smo za budućnost.

Koliko god da su teški problemi koje iznosimo u Briselu i o njima razgovaramo, bolje je da imamo teške probleme u dijalogu, u Briselu, nego da imamo incidente na terenu - zaključio je Petković.

U nastavku posete Štrpcu, on je u selu Vrbeštica obišao Osnovnu školu „Šarski odred“ koja je izgrađena sredstvima Kancelarije za KiM i naveo da će Kancelarija pomoći sa obnavljanjem inventara.

Petković je potom posetio devetočlanu porodicu Mladenović i uručio im građevinski materijal za dogradnju kuće kao i motokultivator koji će im značiti za obradu zemlje.

