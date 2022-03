Pre 19 godina na današnji dan ubijen je ZORAN ĐINĐIĆ! Za učešće u atentatu osuđeno 12 osoba, a ove premijerove reči Srbija I DANAS PAMTI!

Zoran Đinđić bio je prvi premijer iz Demokratske stranke koja je posle promena 5. oktobra 2000. godine došla na vlast kao član koalicije DOS (Demokratska opozicija Srbije).

Vlada na čijem je čelu bio, izabrana je 25. januara 2001. godine.

Devetnaestogodišnjicu ubistva saradnici ubijenog premijera, članovi Vlade Srbije i građani obeležiće u Beogradu odavanjem pošte i polaganjem venaca.

Na spomen ploču u dvorištu zgrade Vlade, gde je premijer ubijen, vence će položiti članovi aktuelne Vlade Srbije, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić.

Predstavnici Demokratske stranke, u kojoj je Đinđić bio jedan od osnivača i predsednik od januara 1994. do ubistva, takođe će polaganjem venaca odati čast ubijenom premijeru.

Za učešće u ubistvu premijera osuđeno je 12 osoba koji su označeni kao pripadnici "zemunskog klana", kriminalne organizacije koju je predvodio bivši komandant Jedinice za specijalne operacije "Crvene beretke" Milorad Ulemek - Legija.

Ulemek je zbog organizovanja, kako je doneta presuda, Đinđićevog ubistva osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, prema presudi, neposredni izvršilac atentata i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do sada nije otkrivena.

Đinđićeva biografija

Zoran Đinđić je rođen 1. avgusta 1952. godine u Bosanskom Šamcu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. godine. U periodu od 1977. do 1990. godine boravio je u Nemačkoj na više univerziteta i instituta društvenih nauka - Konstanc, Bon, Frankfurt.

Doktorirao je 1979. godine na Univerzitetu u Konstancu gde je radio kao asistent. Bio je viši naučni saradnik u Centru za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, poslanik u sva tri višestranačka saziva Narodne skupštine Republike Srbije i Vecu republika Skupštine SRJ. Bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Za gradonačelnika Beograda izabran je 21. februara 1997. godine, ispred koalicije "Zajedno" koja je na lokalnim izborima 1996. odnela pobedu u više gradova u Srbiji. Sa funkcije gradonacelnika smenjen je 30. septemra 1997. godine. Za njegovu smenu glasali su odbornici SPO, SPS i SRS. Američki nedeljnik "Tajm" u septembru 1999. godine uvrstio je Đinđića među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Autor je knjiga: "Subjektivnost i nasilje", "Jesen dijalektike", "Jugoslavija kao nedovršena država".

Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa "Theoria", glasila Filozofskog društva Srbije. Đinđić je iza sebe ostavio suprugu Ružicu, kćerku Jovanu i sina Luku.

Đinđić bio čuveni govornik

"Srbija nema dovoljno novca i to će biti slučaj najmanje nekoliko narednih godina, a verovatno i kasnije. Ovaj nedostatak može se ublažiti samo višestrukim povećanjem uloge drugih faktora, kao što su lična energija, znanje, organizacija, brzina reagovanja. Jedini odgovor na manjak energije jeste – ubrzano kruženje energije". "Da bi promene uspele, većina članova društva koje je ušlo u promene mora da se svakoga jutra buditi sa osećanjem izuzetnog istorijskog trenutka, s osećajem nečeg velikog i vanrednog". "Velikih promena nema bez velikih napora. Velikih promena nema bez novih pravila, kreativnosti i odlučnosti. Velike promene se ne događaju same po sebi, evolutivno, prerastanjem jednog sistema u drugi. One se događaju diskontinuitetom, lomljenjem okova i uspostavljanjem novih odnosa". "Za uspeh svakog posla mora da postoji plan, da se tačno zna šta se hoće, ne da se eksperimentiše, ionako nam je to nacionalna osobina. Treba mnogo više vremena utrišiti na oštrenje testere, nego drva seći tupom mašinom". "Hirurg koji vas operiše nije vam baš simpatičan. Simpatičniji vam je onaj lekar koji vas uverava da ste u odličnom stanju, da operacija nije potrebna, da ćete ozdraviti pijući čajeve. Želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole. Cilj mi je da se vlast u Srbiji meri po tome šta je od postojećih realnih šansi svojim trudom i veštinom iskoristila za zemlju, a ne po tome kako lepo priča, udvara se narodu i kakve dobre namere ima".