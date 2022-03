'UBILI SU NAM ZOKIJA!' 19 godina od ubistva Zorana Đinđića! Čeda Jovanović i dalje pamti njegov broj mobilnog, ali i ove detalje!

Prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića, predsednik Vlade Srbije i lider Demokratske stranke (DS) Zoran Đinđić ubijen je na današnji dan pre 19 godina.

Na društvenim mrežama oglasio se i lider LDP Čedomir Jovanović koji je napisao kako i danas pamti Zoranov broj, kao i rečenicu "Ubili su nam Zokija".

"13. mart 2003. - Pamtim samo fragmente 12. marta. Ivaninu rečenicu “Pucali su ispred zgrade. Strašno je”. Zoranov broj 063/ 440-441 koji sam nekoliko puta ukucao u svoj mobilni telefon. Minjin poziv iz operacione sale “Ubili su nam Zokija”. Ružicu I Bebu ispred Urgentnog centra. Karabinjere koji su čuvajući Jelenu i mene na milanskom aerodromu Malpensa bez reči pušili cigaretu za cigaretom sve do mog ulaska u vladin avion kada mi je jedan od njih na spageti engleskom rekao ”Sorry for prime minister. Win in war for him”. Čudan tupi osećaj koji mi je drobio emocije primoravajuci me da prihvatim da Zorana nema. Razumeo sam da je ubijen. Ali to nisam osećao kao njegov kraj. Tada nisam mogao da prihvatim da smo Zorana izgubili. Iako o tome nikada ne razgovaram, siguran sam da nisam jedini koji se tako osećao." - započeo je Jovanović.

Jovanović kaže i kako ne želi da priča o tom danu, kao i o svemu što se nakon njega dogodilo, napominje da se za njega vezuju predrasude, ali smatra da to nije njegov problem.

"O tom danu i svemu što je posle njega usledilo ne želim da govorim kao neko ko ima monopol na apsoloutnu istinu. Čak ni na najbližu verziju. Za mene se vezuje isuviše predrasuda, suprotstavljenih interesa i kontroverzi da bih na tako nešto imao pravo. Ne mislim da je to moj problem. Jednog dana će definitivno biti plus, koji iako nisam tražio, želim da sačekam na nogama. Do tada je to za mene okolnost. Politička klima na koju možete da se žalite ali je time sigurno nećete promeniti. Želim da umesto navodnih istina kojih je do sada bilo gotovo koliko i protagonista 12. marta ogolim činjenice, na osnovu kojih će svako razuman osetiti bez bilo kakvog sufliranja, suštinu tog trenutka." - nastavlja Jovanović.

Kaže i kako je Beograd 12. marta pre 19 godina izgledao sablasno, kao i da je znao kako se tada osećaju svi ljudi koji žive u prestonici.



"Sleteli smo tokom večeri. Beograd je neobičan grad. Retke su sredine u kojima su emocije toliko izražene da u drugom planu ostavljaju arhitekturu, geografiju, politiku, ekonomiju. Beograd je gubeći osobine grada kroz sve ono što mu se dešavalo krajem 20. veka spasila energija Beograđana. Baš kao što je on mnogima omogućio da u njemu ponovo pronađu život koji su prethodno izgubili ko zna gde. To je sjajan grad kada su takvi ljudi u njemu. On ne postoji uprkos bulevarima, šopovima, galerijama, gradskom prevozu ako Beograđani prestanu da postoje. 12. marta je izgledao sablasno dok sam gledao u njega koracajuci po pisti surcinskog aerodroma. Znao sam kako se osećaju ljudi." - dodaje Jovanović.

Nakon što ga je u Beogradu sačekalo obezbeđenje, Jovanović se osetio kao na prvoj liniji fronta, nakon čega je, dodaje, odbio pancir dok je slušao vestio o proglašenju vanrednog stanja.

"Ispred automobila me je sačekalo obezbeđenje koje je izgledalo kao da se nalazimo na prvoj liniji fronta. Odbio sam pancir koji su mi ponudili. Prolazeci pustim gradskim ulicama slušao sam na "Devedesetdvojci" vesti o proglašenju vanrednog stanja. Još sam tokom dana tražio od Živkovića, Čanka i ljudi iz GSS-a da bez obzira na zakonske nedorečenosti dramatično ekstremnom reakcijom odgovore na Zoranovo ubistvo. Nedavno je Živkovic, kao i mnogo puta iz samo njemu poznatih razloga, demantovao ovu, ne samo moju inicijativu, iako je stajao kraj troje ljudi na hodniku Urgentnog centra kada sam mu na njegovu poruku „Čuvaj se pri povratku” odgovorio „Traži proglašenje vanrednog stanja i shvati da ne sme biti imenovan Vršilac dužnosti Predsednika Vlade”. Uz taj razgovor sa njim i prethodni dogovor sa strankama koje su do kraja ostale u poslaničkom klubu „DOS-reforma Srbije” da se na sednici koalicije nama pruži podrška i da pravo mandatara nove vlade bio sam siguran da ćemo makar moći da pokušamo da odgovorimo ubicama." - ističe Jovanović.

Lider LDP kaže i kako je na radiju čuo vest da iza atentata stoje Legija i Zemunski klan, što je bilo jako važno.

"Radio je emitovao informaciju MUP-a da iza atentata stoje Legija i Zemunski klan. To je bilo jako važno, jer je u startu razbilo konfuziju koja je mogla da ima zastrašujuće posledice. Zamislite šta bi se desilo sa Srbijom da smo danima objavljivali da tragamo za počiniocima atentata čiji identitet ne možemo da saopštimo. Ovako je struktura državnog udara bila razbijena već nekoliko sati nakon pogibije Zorana. To je naknadno postao jedan od argumenata u kampanji naše kriminalizacije koja se, između ostalog, sprovodila i kroz nametanje teze bratstva u krvi da smo mi znali šta će se desiti 12. marta, o čemu najbolje svedoči policijska poternica koje je objavljena istog trenutka. Naravno da oni to ne rade zbog želje za istinom, već iz straha da se ona ne sazna. Na isti način na koji smo reagovali postupila je i Bela kuća. Nekoliko sati nakon 11. septembra Vašington je zvanično objavio da iza napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon stoji Al kaida. Nisam čuo da je Koštunica zbog toga počeo da optužuje i Buša. Ali jeste mene, Bebu, svaku osobu koja je bila deo politike koju je personifikovao Zoran." - dodaje Jovanović.



"Policija je u toku prve noći i drugog dana načela zavereničku mrežu koju su ispleli mafijaši, korumpirane sudije i inspektori kriminalističke policije, podivljali delovi službi bezbednosti i antihasko bratstvo. Činjenica je da smo tim saopštenjem razbili komunikaciju i logistiku zločinačkog udruženja. Prvi izveštaji sačinjeni na osnovu izjava dojučerašnji saradnika Legije ili članova Zemunskog klana, automatski su bili dokaz da smo u pravu. Ako se zna ko je Dejan Milenković, ako se zna šta je pokušano kod Limesa, i ako se zna da se on krije, onda ne postoji nikakva dilema oko toga ko bi mogao biti prvi osumnjičen za izvršeni atentat. Dva ili tri dana nakon objavljivanja saopštenja policija je imala dokaze za podnošenje krivične prijave. U isto vreme su uhapšeni Zoran Vukojević šef obezbeđenja mafijaške centrale u Šilerovoj i Miladin Suvajdžić, diler Legije i klana, koji je u pojedinim fazama prisustvovao planiranju atenatata. I jedan i drugi su, pošto je započet sudski proces, dobili status svedoka saradnika. Dok sam se ulicom Kneza Miloša približavao zgradi Vlade preispitivao sam svaki frejm, sekund, minut, sat… naše prošlosti u kojoj smo eventualno mogli da sprečimo fatalan ishod?" - ističe Jovanović.

Jovanović dodaje i kako stalno traga za šansom koja je mogla da se iskoristi, kao i da ne može da prihvati surovi 12. mart.



"Stalno tragam za nekom šansom koja se mogla iskoristiti, mogućnosti da nešto više uradim. I tada kao i danas ne mogu da prihvatim surovu definiciju 12. marta kao slepe ulice iz koje nije bilo izlaza. Na žalost prostor je već bio toliko sužen sukobima koje smo vodili od oktobra 2000. do marta 2003. Za nas sve do tog trenutka nije bilo situacije za koju nemamo rešenje. Za nas nije bilo slepe ulice. Čak i kad smo bili u njoj mi smo pronalazili izlaz. Rušili smo zid. Kada pričamo o načinu na koji se morao čuvati Zoranov život, onda ne možemo krenuti sa parkinga ispred Vlade ili auto puta kod Limesa. Analizirajući odnos države i društva prema onome što je on radio, njegovom cilju i misiji u kojoj je video smisao svog života očigledno je da je od većine drugih mogao da očekuje samo prepreke. Na poslednjoj su ga srušili, pet dana pre formiranja Saveta ministara koji bi nam omogućio da izvedemo društvo iz 5. oktobra u kojem je tapkalo dve ipo godine, zahvaljujući Koštunici koji je stavio nogu u vrata sprečavajuci nas tako u definitivnom razlazu sa Srbijom prošlosti. Mnogi su ga u tome podržavali prihvatajući pseudolegalizam kao paravan za kontinuitet." - dodaje Jovnaović.



"Da li bi bilo 12. marta da je kao predsednik savezne države, Vojsilav Koštunica podrzao hapšenje Slobodana Miloševića. Ne! Da li bi bilo 12.marta da je precutao ekstradiciju Haškom tribunalu umesto sto ju je nazvao politikom državnog udara i zbog toga napustio koaliciju. Ne! Da li bi bilo 12. marta da je u protestu crvenih beretki video pobunu a ne sindikalno nezadovoljstvo? Ne! Da li bi bilo 12. marta da je u junu 2002. godine podrzao Zakon o borbi protiv organoizovanog kriminalana? Ne! Zato sto je Zoran ubijen upravo zbog toga sto je bilo sigurno da ce njegova smrt biti i kraj ideje koja je mnogo zuljala. Zbog nesposobnosti da prati ritam naše politike, nespremnosti da definise zajednicki cilj brzih, efikasnih, sustinskih promena Kostunica je postao zaslepljen i prestao da bira sredstva u obračunu sa nama." - nastavlja Jovanović.



"Ako mu je u tome mogla pomoci vojska – iskoristio ju je. Ako mu je u tome mogao pomoći Stanišić - iskoristio je Stanišića. Ako su mu u tome mogli pomoci Rusi koji su u Beogradu imali 50 puta vise spijuna nego zajedno Amerikanci i Englezi i vozni park veci od BIA-e – iskoristio ih je. Ako su mu u tome mogli pomoci ambasadori SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva ili Francuske – iskoristio ih je. Ako mu je u tome mogla pomoći Ljiljana Buha - iskoristio je Ljiljanu Buhu. Svaki nas novi uspeh uvecavao je broj neprijatelja koji su zbog toga postajali njegov prijatelj. Devedeset odsto energije trošili smo na odbranu od Koštuničinih napada.Njegova predsednicka kampanja 2002. je bila bestijalna. Ona je u Srbiju vratila jezik kontramitinga, za koji smo verovali da je nestao 5. oktobra. Ni on ni njegovi najbliži saradnici nisu birali sredstva. Zato je Gradimir Nalić postrojavao JSO i od njih tražio da podrže DSS patriote, a otkažu poslušnost nama izdajnicima. Zato su Aca Tomić i Rade Bulatović ispratili Zoranove ubice u 12. mart." - poručuje Jovanović.



"Dok sam ulazio u zgradu Vlade, probijajuci se kroz Beogradjane koji su placuci palili svece, postalo mi je jedino vazno da činjenica da Zorana više nema ne sme biti doživljena kao da nema više ni buducnosti u koju je on verovao. Ako pojam obezglavljanosti ima neki smisao, onda mu Srbija nikada nije bila bliža nego u tom trenutku. Zoranov kabinet mi je izgleda kao da je on izasao I da će se svakog trenutka vratiti. Zapravo je jos uvek na neki cudan nacin bio vise prisutan nego konacno izgubljen. Otvorene knjige, papiri na radnom stolu, Biljana, njegova sekretarica, ispred vrata. Atmosfera je bila mucna, morbidna I kroz to se videla ta razlika stvorena snajperskim metkom svega nekoliko sati ranije. U jednom trenutku nestao je optimizam, nestala je energija, zivot. To je bilo tako ocigledno medju svim tim Zoranovim bezivotnim stvarima." - napisao je Jovanović na Fejsbuku i dodao:



"Sada kada sam bio tu u vladi i kabinetu grc koji me drzao tokom povratka u Beograd poceo je da popusta. Bubnjala mi je u glavi njegova recenica izgovorena tri nedelje pre toga na Intenzivnoj nezi Ortopedske klinike «Ako znamo da smo za druge demoni zato sto smo bili u svakom problemu, ako znamo da smo paradigma svakog zla u Srbiji, onda treba da shvatimo da nas cekaju kako bi nas unistili u prvom ternutku nase slabosti. I nemoj da mi govoris da to razumes. Pokazi. Nemoj da cutis kada lazu o tebi. Reci ne! Sto puta. Kada god otvore usta. Pogledaj sta su od mene napravili»Rekao sam mu da treba da krenemo u kampanju. Da ponovimo«Srbiju na dobrom putu» ali kroz stranku. Sta je drugo Kostunica mogao da radi danas u odnosu na ono od juce.Nista osim ponavljanja koje je bilo dosadno i kao original. Zato smo hteli da krenemo dogadjajima u susret. Aktuelizovali smo kosovsko pitanje tako sto smo rekli da umesto cekanja treba da odlucimo. Standardi pa status za nas nisu mnogo znacili. Ako se standardi nekim cudom ispune ideja kosovske nezavisnosti ce dobiti neoboriv argument." - dodaje Jovanović.

"Ukoliko taj princip ne bude ostvaren nece biti ni Srba pa ce Albanci samostalno upravljati tom teritorijom. Ubrzali smo resavanje srpsko-crnogorskih odnosa tako sto smo iz faze problema pod imenom SRJ presli u fazu SCG kao privremenog resenja do definisanja finalne opcije. Odlucili smo da stavimo tacku na hasku agoniju pri cemu smo te 2003. godine zaista mogli tako nesto da izgovorimo, posto smo bili na korak od peuzimanja vojske i njenih sluzbi bezbednosti, koje su se ponasale kao da je Milosevic jos uvek na vlasti a Mladic na tenku iznad nekog bosanskog grada. Bili su nam jako vazni postenje i solidarnost. Ako reforme ne funkcionisu vlast rusi rezultat. Ukoliko funkcionisu onda se ne moze napadati rezultat vec vlast koja to u stvari radi zbog sebe a ne zbog naroda. To je bio nas slucaj. Rusenje vlade kroz fabrikovane skandale bilo je ocekivano jos u februaru 2003. godine. Dotakli smo se Koštunice. Znam da se on nasmejao i rekao da je Koštunica kao i Srbija koju mi pokušavamo da promenimo: « Sačekaće nas za dve godine. Opet ćemo zavisiti od njega. Ponašaće se u skladu sa svojom mržnjom. Na kraju cemo morati sa njim nešto da radimo, a ja to ne mogu.» Zoran je bio svestan potpunog razlaza njih dvojice. Mislim da je i Koštunica isto mislio. Za razliku od Koštunice, Zoran je bio žrtva, neko ko je ostavljan uvek kada je bilo najteze i neopravdano napadan zbog svoje politke kad god je ona dala neki pozitivan rezultat. To je uz DSS podrzavalo pola DOS-a i DS-a." - smatra Jovanović.

"Sada polovina onih koji su ga godinama unistavali učestvuje u radu Demorkatske stranke jer je ona prisatala na to. Nije se Koštunica promenio, promenile su se demokrate. Zoran nikada nije zeleo da budem pod senkom njegovog tutorstva.Isto tako, ni ja nisam zeleo da on bude neko koga bi mogli da optuze da mi gleda kroz prste. Bili smo precutno bliski. Mogli smo beskrajno da razgovaramo o nekom poslu u bilo koje doba dana i noci. Pred kraj nismo imali mnogo vremena za obicne teme.Uvek je to bila stranka, skupstina, Vlada, koalicija,neki problem...Poslednji duzi razgovor bio je ovaj koji smo vodili cekajuci popustanje lokalne anestezije pod kojom je bio nakon operacije tetive. Ta cetiri sata smo potrosili za sebe. Tada sam ga jedini put slagao.Pitao me je sta ima novo i na cudan nacin i njemu nesvojstveno, to vise puta ponovio.Kao da nije hteo da prihvati moj odgovor – »Nista!« Naknadno sam otkrio da je on od Minje svog dugogodisnjeg prijatelja i Jeleninog oca, saznao da cemo se Jelena i ja uskoro vencati.To sam krio od njega,kao i od svih drugih, zato sto sam hteo da sve prodje jednostavno, bez puno price i pompe.Rekli su mi da ga je to moje precutkivanje pogodilo. Ali nisam samo ja bio takav. U danima nakon 12. marta Milic i Beba su mi rekli da je BIA pokusala da nas razbije informacijom o mojoj navodnoj vezi s Legijom koja je otkrivena tokom pracenja Makine grupe a potvrdjena nasim zajednickim odlaskom na Kopaonik. Ne znam da li mi nije nista govorio zato sto je hteo da me sacuva od takvih situacija ili zato sto ih je, kako je povremeno drugima govorio, smatrao gadostima na koje ne treba trositi vreme.

Te noći sam otišao do Urgentnog centra. Beba je posao sa mnom. Milan Veruovic je bio u teskom stanju. Porazgovarao sam kratko sa lekarima I njegovom porodicom. Pred vratima bolnicke sobe bilo je nekoliko ljudi iz obezbedjenja, ali niko od njih nije znao nista sto bi moglo usmeriti istragu ka konkretnim raspletima." - poručio je lider LDP.



"Vratio sam se na sastanak sa Živkovićem kojem sam rekao da treba da bude premijer. I danas mislim da je to bilo najbolje kratkorocno resenje. On je bio savezni minister policije, covek u zrelom dobu, koji je svojom pojavom, bez obzira na stvarno drugacije stanje koje je vremenom doslo do izrazaja, ulivao sigurnost na neposredan nacin. Moj odnos sa Živkovićem je jako konfuzan. Mislim da su oni koji su rušili nasu politiku shvatili da zavise od mog odnosa sa njim. Šta će biti sa Vladom i sa Demokratskom strankom meni je bilo jasno već tokom vanrednog stanja. Video sam da među nama postoje užasne razlike, da Živković zbog sopstvenih slabosti pravi distancu u odnosu na mene i u Tadiću traži partnera. Sve do stranačke skupštine na kojoj mislim da je shvatio koliku je grešku napravio. Ta stranka je bila tako surova prema njemu ne ostavljajuci mu prostor cak ni za pristojan poraz.. Egzistencijalni strahovi su je deformisali u situaciji u kojoj su se ljudi u njoj suocili s mogucim gubitkom vlasti. Krojacica iz druge smene «Kluza», VKV radnica koja je samo u Milosevicevoj Srbiji i onom sto je od nje ostalo mogla tri puta biti izabrana za predsednicu opstine postala je paradigma Demokratske stranke. Njeni strahovi su bili tipicni strahovi svakog funkcionera koji je deset ili petnaest godina ranije zamenio identitet trarsformisuci se u coveka na vlasti makar ona bila i lokalna. Od '96. godine mi smo upravljali najvecim sredinama u zemlji. Prakticno svakim znacajnijim gradom. Za nih su izbori predstavljali stres. Mogucnost da izgube ono sto su davno osvojili glasovima gradjana koji su se suprotstavljali Milosevicu.Takve ljude je interesovano samo njihov opstanak a on im je izgledao moguc isklucivo kroz ono sto je nekoliko meseci kasnije nazvano kohabitacijom. Pogazili su svaki princip DS-a. Smatrali su da posle toliko vremena mogu biti licni. «Stranka to smo mi. Kada je dobro nama, dobro je i njoj. A nama je bolje u savezu svih sa svima, makar se on gradio u zivom blatu, nego u propaloj fabrickoj hali ili drustvenom preduzecu koje niko nece, gde cemo zavrsiti kao opozicija. Naravno da ova definicija nije mogla biti javna. Zato se stranka bavila Zivkovicevim i cinjenicom da su posle njegovih deset godina provedenih na mestu potpredsednika stranke shvatili da on nije zavrsio fakultet. Sto je valjda bila toliko diskvalifikujuce da i danas za njega nema mesta u krugu od 400 clanova Glavnog odbora. VKV radnica sa stavom Marije Kiri i danas vodi svoju opstinu. Ne verujem da razmislja o Sorboni." - nastavlja Jovanović.

"Jedno vreme je cak i deo BIA-e učestvovao u potkopavanju mog odnosa sa Zivkovicem. Naravno da to nije bilo moguce uraditi bez znanja direktora Mise Milicevica i njegovog zamenika Gorana Zivaljevica. Nisam bio iznenadjen kada sam to cuo. Vlada nista drugo i nije mogla ocekivati od jednog Milicevica koji je vise trazio stan nego one koji su u sluzbi direktno ili indirektno odgovorni za 12. mart. MUP je stigao do portira. Predaleko za BIA-u. Jos manje prava na cudjenje ostaje nakon profesionalne biografije drugog coveka vladine bezbednosne agencije. Zivaljevic je bio jedan od najodanijih ljudi nacelnika beogradskog centra RDB-a Milana Radonjica, desne ruke Radeta Markovica u zlocinu na Ibarskoj magistrali. Proslavio se u jednoj od akcija tokom '99. godine, kada je disciplinujuci u ime svojih sefova poljuljanu sluzbu, za primer uhapsio i izlozio torturi kolegu Vladu Nikolica, koji je zbog navodne saradnje sa neprijateljskim sluzbama u zatvoru ostao sve do oktobarskih promena. Dok je to radio Zivaljevic nije imao moralnih dilema iako je znao da coveku sa kojim je radio godinama silom iznudjuje priznanje. Jos manje ga je mucila cinjenica da je on sam otisao mnogo dalje od onog sto je iskonstruisao Nikolicu. Naime on je kao navodni pripadnik antirezimske struje u drzavnoj bezbednosti, uspostavio kontakt sa zapadnom obavestajnom sluzbom, nudeci opciju pobune unutar Milosevicevog sistema za podrsku nakon njegovog rusenja. Slicno se na drugoj adresi ali godinu dana ranije ponasao i Jovica Stanisic. S tim sto se kod Zivaljevic na kraju ispostavilo da je sve radio u koordinaciji sa Radonjicem i Markovicem, pri cemu ni racunar vise ne bi mogao da prebroji koliko je puta tada promenio stranu." - ističe on.



"Nedavno sam se sreo ljude iz BIA-e koje je sramota zbog toga sto su uradili svojoj vladi. Jer je to vrlo brzo prevazislo dimenzije odnosa premijera i njegovog potpredsednika. Nisam siguran da su to uradili zato što su se opametili. Pre mi se čini da , su to uradili jer su ih šutnuli iz službe kojoj su verno služili.

Isto veče, 12. marta, održano je predsedništvo DOS-a. Doneta je odluka da xcmandat za o predsednika Vlade pripada Demokratskoj stranci. Sa puno gorčine, gledam na glasanje o Vladi koja je formirana 18. marta. Tri dana nakon Zoranove sahrane radikali, socijalisti i na žalost Demokratska stranka Srbije misle da je bolje da Srbija nema Vladu u vanrednom stanju od toga da je vodi Demokratska stranka. Kao da hoce da nam kazu “posto nisu mogli da srušimo vladu Zorana Đinđića glasovima u Skupštini, neko drugi je to uradio tako sto ga je fizički eliminisao. To nije problem. To je prilika da se dodje na vlast”. Sve je obavezivalo te partije da u parlamentu saopšte da su nasi politički protivnici, ali ne i biološki neprijatelji. Ali to “sve” je moglo imati uticaja samo ukoliko smo mi zaista bili njihovi neistomisljenici ali ne I snajperska meta . Ne, oni svoj odavno započeti obračun sa nama nisu hteli ni iz pristojnosti da prekinu. I to je bio njihov odgovor na nasu nezahvalnost. Jer bi sve tog dana bilo drugacije da smo pristali na koncentracionu vladu sa Kostunicom, radikalima i socijalistima u koju sigurno neće niko pucati." - poručuje Jovanović.



"Zato sam rekao da ne postoje dodirne tačke u izmedju njih I nas. Gvozdena metla je tada bila jedini pristojan odgovor.

Celu noc sam proveo na nogama, pokusavajuci da razumem limite nase politike, pretpostavim naredne poteze Legije, razmotrim prve reakcije sveta. Ipak mi je bilo najvaznije sta o svemu misle ljudi. Bez njih smo mogli da izdrzimo sve dotadasnje udarcem, ali je pritisak nastao Zoranovim ubistvom strteski za nas bio neizdrziv ukoliko bi drustvo statiralo kao sto je to bilo pravilo svih prethodnih kriza. Ako ovoga puta Srbija odluci da saceka kraj sukoba kako bi podrzala pobednika bez obzira na njegov karakter, onda je bolje da svima kazem jasan odgovor na pitanje «a sta ce biti sa nama?» koje je lebdelo u vazduhu. «Isto sto i sa Zoranom». Sve poruke koje smo toga dana poslali, pre svega kroz hrabri nastup Natase Micic koja je progl;asila Vanredno stanje, vec su bile u drugom planu pred plimom strahova koji su se uvecavali u svakom razumnom coveku koji nas je posmatrao znajuci da je odluka gest, a njena primena dokaz snage i sposobnosti. Znao sam da cak i ako nismo sigurni moramo izgledati superiorno. I da je dan koji je svitao nasa jedina sansa da svojim ponasanjem pokrenemo drustvo." - izjavio je Jovanović.



"Sve vreme sam se instinktivno javaljao na telefon u kabinetu. U jednom ternutku sam shvatio da sam potpuno sam. Ne samo u krugu kancelarija Predsednika Vlade vec i u celoj zgradi. To me je podsetilo na novogodisnji razgovor sa Zoranom, koji me je pozvao iz Brazila da bi mi sa sest ili sedam sati vremenske razlike, u svoju ponoc a nase rano jutro pozeleo srecu i postavio pitanje «Izvini a zasto mi se niko ne javlja u kabinetu? Odgovorio sam mu kroz smeh da ne znam i da je mozda docek Nove godine jedan od razloga. «Pa sta to znaci? Da Vlada ne postoji kad je Nova godina? A koga ja da pitam zasto nije bilo struje dok se emitovalo moje gostovanje u «Milioneru». Da sam pao na prvom ili drugom pitanju iskljucili bi porodilista, ali bi BK imao stuju.Ta emisija je bila bas pozitivna. Steta sto se nije videla. Moramo da promenimo to ponasanje u Vladi. Ne moze to tako. Pa svet zivi 24 sata. I fabrike rade u tri smene. Mogu i svi ti sto se motaju oko mene. Ni imena im ne znam koliko su beskorisni. Jedva cekam da se vratim a do tada cu beleziti svaki poziv na koji mi nisu odgovorili. To ce ovoj dosadi dati neki smisao. Covece, gde sam stigao da ne bih mogao da izadjem iz hotela. Treba da vidis ovu kisu» Dugo smo jos razgovarali. O Ustavnoj povelji i polovini januara kao super terminu za njeno usvajanje, o Hajekovoj knjizi koju sam mu pred put, iza ledja ubacio u automobil kao novogodisnji poklon i pretnji da ce mi on odgovoriti na slican nacin. Nije bio slican ali je bio jednako cudan. Pruzio mi je poklon pred pocetak glasanja o novoj srpskocrnogorskoj drzavi. Dok je to gledala cela skupstina i snimala svaka kamera. Naravno da sustina nije bila u disku brazilske muzike. Tim postupkom on je odgovorao na sve one pritiske koji su u nasem odnosu zeleli da stvore podelu. Popili smo kafu u skupstinskom hodniku cekajuci kvorum. Preko solje mi je rekao»Beba ima spisak propustenih poziva. Sada cemo to da sredimo. Svaki sledeci put hocu da imam on line kabinet. Ko smo mi da se ne javljamo na telefon kada nas neko zove. Savet bezbednosti? Ili nam niko ne treba?» Oko sedam ujutro, pridruzio mi se vladin savetnik za spoljnju politiku Ivan Vejvoda. Sve do pola deset nismo ispustali telefone iz ruku. Svaki poziv je dobio odgovor." - dodaje Jovanović.



"Bilo je vreme da odem kod Ruzice. Nisam to zeleo da uradim cim sam sleteo tokom noci. Ne pre nego sto sam sebe ne uverim da sam sposoban za tako nesto. A za mene se u tom trenutku sposobnost ispoljavala kroz preuzimanje odgovornosti. To ne znaci da sam se osecao kao njegov naslednik. To za mene znaci da sam tog dana, bio spreman da budem ono sto sam bio juce. Kao i danas. Zeleo bih da to osecaju milioni, ali ne mislim da je ta ideja manje vredna ukoliko se mozemo prebrojati prstima jedne ruke. Prosto to znaci da je potrebno dodatno raditi. Oni koji me osporavaju saplicuci me tezom o nasledniku treba da shvate da smo taj ubijeni covek i ja radili jedan posao od kojeg ni po koju cenu nismo zeleli da odustanemo. 12. mart je samo povecao moje radno vreme. Siguran sam da se isto kao ja osecaju i mnogi drugi. Dok sam drzeci Jelenu za ruku kroz dugo dvoriste prilazio kuci razmisljao sam o cudnom paralelizmu. Dve godine pre toga sam takodje bio akter prelomnih istorijskih trenutaka. Tada sam usao u Milosevicev dom da bih ga uhapsio ostvarujuci nameru mnogih ali pre svih Zorana. Marta 2003. osecao sam da me na kraju staze kojom sam se kretao ceka posledica onog sto sam uradio marta 2001. Setio sam se koliko mi je izgledalo nestvarno lepo to jutro i ta «setnja» do Milosevicevog kosmara u koji sam usao svesno, znajuci unapred da ce mi to promeniti zivot. Bilo mi je tesko zbog svakog olovnog koraka tog 13. marta koji me priblizavao Ruzici, Jovani I Luki kao preostalom delu sveta u koji me je davno uveo Zoran. Gubitak premijera ili predsednika stranke nije bio ni deo bola koji je pratio gubitak muza ili oca. Na vratima smo se jedva izborili sa Pokijem, jagnjetom u telu rotvajlera, koji je imao kamen za mene. Samo je za njega to bilo obicno jutro. Ruzica je sedela sama u velikom dnevnom boravku. Ni u ovom trenutku ne mogu da opisem njena osecanja ili pokrete koji su je u mojim ocima ucinili ranjivom. Bila je dostojanstvena. I sama uprkos Jeleni i meni pored nje. Ni danas mi ne izgleda drugacije uprkso tome sto je okruzuju neki drugi ljudi. Video sam tada Jin bez Janga. U medjuvremenu su odnosi sa Ružicom postali potpuno drugačiji. Nije mi nissta rekla sto bi mogao da mi bude razlog za tvrdnju da su se oni promenili nakon Zoranovog ubistva. Ipak,ne zivim sa glavom u pesku. Jasno je da vise nista nije isto. Nije se tu nessto desilo. Jednostavno smo se razissli.Ne mogu cak precizno da kazem kada se sve to desilo. Meni tu nista nije politicki porblematicno. Zasto ona ne bi moglada ima drugačije političke stavove. O tome sa njom nisam razgovarao. Niti bi tako nesto I pomislio da uradim. Bilo bi to nepostovanje Zorana, nje, konacno I mene. Kada bi moja politika zavisila od takvog alibija onda ona ne bi trebala ni da postoji. Mada mi je jasno da su razgovarali drugi. Porodica Đinđić je prošla kroz užas. Još uvek živi u tome. Ne mogu da svojom sudbinom i svojim problemima, da ih opterecujem uvećavajuci njihove nevolje. Niti hoću da osporavam način na koji ona misli da će te probleme umanjiti. Nikada na takav naccin nisam posmatrao Ruzzicu i bilo bi glupo da kazzem da je razlika medju nama stvorena zbog toga ssto je ona ima drugaccije politiccko missljenje.Ima toliko ljudi koji drugaccije politiccki misle, pa sa njima mogu normalno da razgovaram. Besmisleno mi je da takav razgovor zamenjujem ovim pisanjem. Mi zivimo paralelne zivote koji ne dovode u pitanje moje osecanje odgovornosti prema toj porodici. Trebalo mi je dosta vremena da na takav nacin prelomim sebe. Poslednji put smo se razgovarali opet u martu, kada me je pozvala jer je cula da se tog jutra Jelena porodila.Nisam znao sta da joj odgovorim kada me pitala sta se to desilo sa nama i zasto ona mora od drugih da saznaje da sam dobio sina.Tada sam obecao da cu sa Lajfom svratiti kod nje na kafu koju jos nisam popio." - napisao je Jovanović.



"​Tog dana odigrala su se tri dogadjaja koja su svaki na svoj nacin simbolizovali sve sto se desilo do danas. Predsednistvo Demokratske stranke je trasiralo put kojim se kao po sinama i danas u nazad krecu demokrate. Govoreci na komemoraciji nepuna 24 sata posle atentata poslao sam poruku da je Zoranova posveta u knjizi »politika s vizijom bez spremnosti na kompromis oko sustinskih pitanja« moj program. I na kraju razgovor s Nebojsom Covicem koji je bio zapravo uvod u produzetak krvave utakmice koja nije resena posle poluvremena – 5. oktobra i 12. marta. Ta sednica predsedništva stranke zapravo je imala svoja dva dela. Nezvanican na kojem su donete odluke dok sam je bio kod Ruzice i zvanican na kojem su mi saopstena resenja. Gledao sam u Živkovića, Tadića i Gocu Čomić. Nije me interesovalo to sto su se slozili oko imena buduceg premijera. Prvo zbog toga sto sam i sam prethodne noci smatrao da je Zivkovic prihvatljivo resenje za Srbiju u vanrednom stanju. I drugo zato sto sam bio svestan da problem nije u vladi vec u vojsci, sto je funkciju ministra odbrane u tom trenutku cinilo vaznijom od funkcije premijera. Od tog coveka se ocekivalo da momentalno smeni vecinu generala koji su bili bastioni otpora demokratiji, demontira vojne službe bezbednosti i transformise vojsku koja je izgledala kao da se sprema za sovjetsku paradu na Crvenom trgu. Glasno sam rekao «ne» na pominjanje Tadicevog imena. Precutao sam sastanak na kojem je nedelju dana pre toga Zivkovic od mene trazio podrsku zbog kampanje koju je pokrenula vojska nastojeci da u Savet ministara uvede Tadica umesto njega, kojeg smo i Zoran i ja smatrali funkcionalnim resenjem za ministarstvo odbrane i ono sto po nama u njemu mora da uradi ministar. . Rekao sam da mi je to neprihvatljivo i pitao da li je to što je Zoran ubijen Borisa učinilo kvalietetnijim. «Ti si željeni ministar Branka Krge. Problem je što te žele oni koje mi želimo da smenimo. Ti si dozvolio da budes njihova sansa» Boris je nesigurno rekao:» Pa ja sam civilista» Bili smo u problemu. Jedan protiv drugog potpredsednika dok druga dva to posmatraju. Ne znam vise ko je predlozio kompromisnu formulu»nesigurni ministar – sigurni savetnici». Znao sam da to koncepcijski nece funkcionisati, ali sam takticki pristao razmisljajuci da cu vec nekako stvari postaviti na mesto na kome mislim da treba da budu. Zivkovic mi je dva meseca posle toga rekao da je ta odluka bila pogresna. Vise nije mogao ni da stupi u kontakt sa Tadicem a kamoli da od njega nesto zatrazi. U tu fazu je sebe doveo odbijanjem da raspise vanredne izbore na kojima sam ja insistirao. Jos jedanputa me preglasao sa Borisom ne shvatajuci da time vladu izvodi na brisan prostor pred sve one koji su izmileli iz vanrednog stanja ambiciozniji da se sa nasom politikom obracunaju vise nego sto je to bio slucaj 12. marta zbog toga sto je ona bila slabija za Zorana a oni jaci za sve nase slabosti." - nastavlja Jovanović.



"Pozicija Borisa Tadića u Demokrtaskoj stranci bila je mnogo drugačija od moje. On je vodio računa o prilikama u kojima se povremeno pojavljivao, izbegavajuci bilo kakvo javno identifikovanje sa svim teškim političkim potezima i odlukama koje smo donosili. Jednostavno, bio je tu, kraj nas, kao jedan od potpredsednika. Zoran ga nije marginalizovao. On je sam izabrao da bude na marginama. Cutao je na Skupštini na kojoj se odlučivalo o sudbini stranke kada je 2000. godine preko Slobodan Vuksanovića udba pokušala da je preuzme. Tadic je bio tada kandidat za potpredsednika, ali je odluci da ne govori iako se prvi put kandidovao. Vec je tada bila ocigledna razlika izmedju nas. Da li treba nesto vise reci osim jednostavne cinjenice da sam izašao i rekao da DS ne sme popustiti pod pritiscima." - smatra Jovanović.



"Boris se nije odlucio za marginu samo zbog konformizma vec I i zbog toga što cesto on nije bio naš istomišljenik.Mada je uvek cutao nekomentarisuci javno nase poteze sa kojima se nije slagao. To je prvi put uradio tek sest meseci posle Zoranove pogibije kada je sa vise od godinu dana zakaznjenja otkrio da ga “žulja” to što smo isključili DSS iz Skupštine.

Uostalom u konstantnoj antikampanji Zoran je saplitan kao efikasan ali problematican lider ciji su imidz I repovi koje za sobom vuce prepreka za budućnost Srbije. Napadali su ga, da bi mogli kad tad da ga zamene pruhvatljivijom osobom ciji je foto robot jos 2001. godine postao Boris Tadić.. To je znao svako u vrhu stranke. Ali u tome niko nije video razlog za obracun. Mi smo uvek drzali otvoreno stranacko trziste ideja I ljudi. I to pravilo se primenjivalo prvo na Zoranu kao predsedniku. Zato u danasnjem rukovodstvu gotovo I da nema ljudi koji su prisustvovali poslednjem stranackom Predsednistvu koje je on vodio 9. februara 2003. godine. Analizirali smo situaciju u našim odborima. Mimo teme Nenad Bogdanović je otvorio pitanje svoje pozicije u stranci. Rekao je da on radi težak posao predsednika beogradske vlade, da daje sve od sebe, ali da misli da se protiv njega, vodi organizovana kampanja iza koje stoji neko iz stranke." - nastavlja Jovanović.



"Zoran je bio direktan: “Nismo deca. O čemu pricas? Reci ko to iz stranke radi”. Zoran Živković je pojasnio govoreci da Bogdanović misli na neke novinske članke U kojima se on kompromituje kako ne bi mogao da bude kandidat za gradonačelnika. Na kraju je Bogdanovic danasnji gradonacelnik I zamenik predsednika Demokratske stranke rekao da iza svega stoji Tadic. Podrzao sam ga konstatujuci da je to nekorektno. Ambicija je sama po sebi pozitivna osobina, ali se u Tadicevom slucaju morala ostvarivati na bilo kom nivou državne zajednice. Isto je vazilo I za mene koji sam bio fiksiran za poziciju u republickom parlamentu. Tada je usledila tipicna Zoranova reakcija: “Ma dosta mi je, neću više da trpim spletkarenja i potuljenost”. Trazio je da se opštinskim odborima pošalje odluka kojom se iskljucuje mogucnost samokandidovanja i internih stranačkih kampanja uz napomenu da da će se svaki takav pokušaj biti sankcionisan. To je u stranackim krugovima protumaceno kao najava njegovog disciplinovanja Tadica, sto nije bilo tacno. Zoran ga je video na vaznom mestu ambasadora u Pekingu zasta je vec bilo zatrazeno misljenje kineskog ministarstva inostranih poslova." - nastavlja on.



"Situcija se posle Predsedništva dodatno iskomplikovala.Uprkos tome sto je stranka vec odlucila da Zoran Živković bude nas kandidat sa zadatkom da odmah smeni nacelnika Branka Krgu i sefa vojne bezbednosti Acu Tomića Tadic daje intervju časopisu “Vojska” koji svi dozivljavaju kao njegov napad na tu funkciju. Istovremeno je I sam Krga je marsirao po DOS-u za njega. Otvoreno je Svilanovicu rekao da je Tadic izbor generala. Znali smo da je nas izbor pravi cim im je toliko smetao.. Vojska je pocela da lobira za jednog našeg potpredsednika – Tadića, uz njegovu saglasnost. Protiv drugog našeg potpredsednika, koji je i zamenik predsednika stranke – Živkovića. To je bio skandal. Hteli smo da iskocimo iz koze ali smo ipak progutali tu gorku pilulu. Odlucili smo da u tisini sacekamo formiranje Saveta ministara. Vec tada je bilo ocigledno koliko su cudne su te veze Tadića, Krge i vojske. Ali o tome treba on da priča.

Vojska je bila kičma totalitarnog društva. Postavljala je i menjala političare iza kojih se krila. Prava prilika da se ona počne menjati bila je formiranje Saveta ministara koje je bilo zakazano za 17. mart. Zoran je ubijen u akciji „Stop Hagu”. Time je nasilno zaustavljena demokratizacija našeg društva, koja se po mom mišljenju morala nastaviti, onako kako je to planirao prvi demokratski premijer. Početak tog procesa morao je biti obeležen je raščišćavanjem celokupnog nasleđa režima Slobodana Miloševića. Njegovo jezgro se i dalje nalazilo u institucijama koje su nekada bile oslonac u sprovođenju političkog terora – Kontraobaveštajnoj i Obaveštajnoj službi Vojske SCG, odnosno MUP-u Republike Srbije i Bezbednosno-informativnoj agenciji. Te institucije danas, četiri godine posle petooktobarskih promena i bez Miloševića sprovode Miloševićevu politiku. To su ili one institucije koje su se nalazile pod okriljem savezne države, a izvan domašaja reformi koje smo sprovodili na nivou Srbije, ili institucije koje su u našem sporenju sa Koštunicom videle šansu za sebe, zbog stvorene pat pozicije. Tako je nastao epicentar otpora modernizaciji Srbije koji se pretvorio u čuvara antihaških i antireformskih snaga koje su prisluškivale, pljačkale, hapsile i ubijale i za to po pravilu ostajale nekažnjene. Oni su znali da će se po preuzimanju vlasti na nivou državne zajednice, njima desiti ono što se prethodno desilo njihovom vrhovnom komandantu. Da bi izbegli novi 5. oktobar morali su organizovati 12. mart.

Zato sam bio protiv Tadicevog imenovanja. Iako je on na prvi pogled pomirljivo reagovao na moju iskljucivost koja se na kraju transformisala u skepticnu rezervisanost prema ideji timskog vodjenja ministarstva. Znao sam da stvari stoje drugacije. Nisam bio iznenadjen kada je to pocelo da se ispoljava. Prvo kroz petocasovno natezanje Vrhovnog saveta odbrane na kojem su on i Krga zbog « stanja u vojsci » trazili odlaganje smene Ace Tomica, da bi posto ih je Natasa Micic ostavila bez argumenata, od Svetozara Marovica zatrazili da se makar odlozi stupanje na snagu odluke o smeni. « Sto, da bi imao vremena sve da nas ubije » odgovorio je pitanjem Marovic. Slicno se Tadic ponasao i tokom hapsenja Veselina Sljivancanina. U akciji koja je pripremana dugo vremena, nekoliko puta smo bili na korak od tog haskog optuzenika. Ali je svaki put vojska bila nepremostiv problem. Ponasali su se kao i u proslosti. Nista se nije promenilo ni do danas. Cinjenica da su se pojedini haski optuzenici dobrovoljno predali samo govori o osecaju superiornosti koji je u medjuvremenu steklo antihasko bratstvo. Pre samo dve godina Vinka Pandurevica su prisilili da prekine kontakt sa Hagom koji je on uspostavio spreman da se suoci sa optuznicom. Sljivancanin se jednom prilikom sklonio u Generalstab, sto Tadic nije sankcionisao uz obrazlozenje da nije bezao vec isao da se sisa." - priča Jovanović.



"Drugi put nas je BIA obavestila da je sa porodicom Veselina Sljivancanina u ime vojske i Tadica u kontakt stupio Dragan Sutanovac, njegov kum i predsednik odbora za bezbednost skupstine Srbije prenoseci poruku :Vojska ga nece hapsiti. Bilo bi dobro da se slika sa stranim novinama u ruci, kao nekom vrstom dokaza da nije u zemlji ». To nam je bilo toliko nespojivo sa Sutanovcem da smo na tu informaciju gledali kao na provokativni izgovor BIA-e kojoj ni po drugim pitanjima nismo mogli verovati. Ispostavilo se da smo u slucaju « Sljivancanin » gresili. Naime, jedno od prvih pitanje Radeta Bulatovic po preuzimanju sluzbe bilo je « Kako ste mogli da hapsite Sljivancanina kada ste znali da ga mi stitimo ? « . Drugo opravdanje za BIA-u bilo je priznanje Sutanovca da je ostvario kontakt sa Sljivancaninovom porodicom izneto u jednoj televizijskoj emisiji . Iako je izostalo obrazlozenje bilo mi je jasno o cemu se radi. Iako je prisustvovao sastanku u vladi na kojem je planirana ta akcija, bez ikakvog problema je gostujuci na televiziji na postavljeno pitanje o akciji koja je bila u toku, iznenadjeno odgovorio, dok je gorelo pola naselja Cerak-vinogradida, za to nije nadlezan on vec Vlada.Prica Dok su meni u obezbedjenje dodavali jos ljudi zbog najave da ce mi se antihasko bratstvo osvetiti zato sto sam Sretenu Lukicu naredio da uprkos blindiranim vratima i pretnji samoubistvom udje u Sljivancaninov stan, Tadic se sa Krgom pravdao coveku koji je pred medjunarodnim sudom za ratne zlocine optuzen za ubistvo 200 ljudi. O tome me obavestio Batic pitajuci me u telefonskom razgovoru sta da kaze upravniku zatvora od koga Krga trazi da mu omoguci susret sa Sljivancaninom. Kratko sam rekao da to ne dolazi u obzir. Poziv se ubrzo ponovio. S razlogom. I ptanje je bilo drugacije. « da li odluka ostaje ista s obzirom da je i Tadic sa Krgom » pitao je Vladan. « Ne. Onda ih pustite. KO zna sta je u pitanjuih » Ni meni, a koliko znam ni Zivkovicu, Tadic nikada nije govorio o tom svom, postupku. To je tako svojstveno njemu. Isto se ponasao i tokom afere Bodrum. Naravno da je za sve znao od samog pocetka. Cak i vise od mene s obzirom da je Neda Arneric njegova dugogodisnja prijateljica. Ta prica je od pocetka vodjena lose. Umesto da se prizna greska ona je produbljena infantilnim idejama koje su poticale iz kruga ljudi kojima je i tada i danas on bio mnogo blizi od mene. Ceo rasplet je bio grotestan. Prvo su odbili Kori Udovicki koja je predlagala da se povuce. Potom su na predsednistvu stranke kojem nisam zeleo da prisustvujem odlucili da Nedi Arneric ponude jos jedan odmor zbog situacije u kojoj se nasla. Da bi se na kraju Tadic ispovedio u televizijskoj emisiji izvinjavajuci se « gospodji Arneric » od koje je neposrdno pred ulazak u studio cuo pravu istinu. Bilo mi je jasno da je to uradio da bi vestacki stvorio razliku izmedju sebe i svega sto je do tog trenutka bila Demokratska stranka. To je bio njegov nacin da sebe predstavi kao novog politicara. Umesto novih ideja on je ponudio nove krivce. Umesto da budemo ledolomac postali smo brod u luci jer je tamo najlakse i najsigurnije. Samo, brodovi za to ne sluze. Kao ni stranke. Zbog toga sto za mene to nije bila sustina nase politike ja sam se povukao sa liste ciji je on bio nosilac. Zbog toga sam pred stranacku skupstinu odbio svaki dogovor sa njim. Znao sam da je to zapravo moj novi pocetak. Da prakticno pravim prvi korak posle 12. marta. To sto se skupstina stranke pretvorila u nasu Osmu sednicu meni nije predstavljalo problem. Video sam buducnost u reakcijama ljudi koji su aplaudirali dugo posle citanja rezultata skandirajuci moje ime. Video sam snagu u nacinu Tadicevog obracuna sa mnom i cinjenici da ipak nije imao snage da izgovori « Ili on, ili ja » ultimatum koji su mu predlagali kao jos jedan od pritisaka na delegate. To mu nije bio problem kada me je zagrlio. Vec je razmisljao o narednim potezima. Prvo je raspustio 60 odbora koji su me podrzali, zatim me iskljucio iz sranke odlukom koju je potpisala osoba koja je u stranku usla tokom 2000. u kampanji « jedna marka jedan glas » da bi potom poceo da brise iz spiskova svakog ko se pojavi na mom mitingu, tribini…cak i pred Specijalnim sudom u trenutku u kojem trazimo istinu o 12. martu. I u tome on vidi neku opasnost za sebe. Ipak ja sam u velikoj prednosti u odnosu na njega. Nedostiznoj. Ne zato sto mislim da on ne moze da promeni svoju politiku. Moze, makar sve pretvorio u imitaciju zivota. Sustina je u tome sto on nije uspeo da pobedi sam sebe. Kao ja kada sam za njega uprkos svemu glasao. To pruza ravnotezu ovome sto sam o njemu napisao. Razdvaja cinjenice o kojima sam govorio od dogadjaja o kojima drugi treba da donesu zakljucak. Potrebno je skloniti prepreke i otvoriti put do istine. I kada je ta prepreka on i kada sam ta prepreka ja." - nastavlja Jovanović.

"​Tog 13. marta smo sa antologijskog predsednistva stranke otisli peske na komemoraciju u Skupštinu grada. Ljudi su mi prilazili i placuci govorili o Zoranu. Svako je drugacije opisivao svoje emocije. Ipak stotine tih recenica zajednicka karakteristika je cinila jednom. Niko od njih nije govorio o onome sto moramo da uradimo. U zemlji u kojoj svako zna bolje od Sekspira sta je Hamlet, u drustvu u kojem je svako najbolji trener kosarkaske reprezentacije u politici u kojoj je vise predsednika nego biraca na izborima, nije bilo nikakve ideje, inicijative. Samo suze. Mnogi mi kažu da je ta komemoracija, zbog govora koji sam održao zapravo bila prekretnica. Ne secam se vise ni reci osim stava kojim sam se obratio posle izkazane poste cutanjem. «Ovo nije komemoracija. Ovo je nas radni sastanak. Srbija zivi» Zbog toga sam proglašen za ekstremistu. Jer je zivot kao odgovor na smrt sam po sebi ekstremizam. Moram priznati da u tom trenutku nisam bio svestan tezine reci koje izgovaram. Bilo mi je jasno da se sa mnom pre govora niko nije konsultovao zato sto nije znao sta da mi kaze. Razumeo sam da u mom obracanju drustvo trazi samopouzdanje i snagu koju licno nema. Ali nisam mogao da osetim neizgovorenu pretnju koju su prepoznali samo oni koji su tada bili na korak od trijumfa. Vizija nije ubijena. Zoranova zrtva postaje nase moralno pravo u nameri da je beskompromisno ostvarimo." - dodaje Čedomir Jovanović.



"Prišao sam Ružici i rekao da se osecam krivim zbog toga što sam bio protiv Zoranovog povlačenja 2000. godine iako mi je ona mnogo put govorila da bi Luka i Jovana konacno trebali da dobiju oca a ona muza. Tada su mi prošli kroz glavu nasi razgovori u Herceg Novom tokom rata 1999. I njen predlog da svi zajedno odemo u Nemacku i pokusamo da zivimo za sebe, kada nam u Srbiji nisu dozvoljavali da zivimo za nju.Setio sam se noći kada smo isporučili Miloševića Hagu. Sedeli smo svi zajedno u stanu na Studentskom trgu. Zoran je rekao da sam bio u pravu kada ga nisam podržao u nameri da podnese ostavku. Rekao je da je to za njega bila intimna prekretnica. Nije me mucio samo osecaj grize savesti. Teze mi je bilo da podnesem sumnju u pozitivan odgovor na pitanje “Da li sve sto smo ostvarili vredi onoliko koliko smo spremni da ulozimo? Da li ce sve ono za sta je Zorna ziveo I zbog cega je ubijen na kraju imati smisla” Tu u Skupstini grada Nebojsa Covic me je pozvao da razgovaramo. Izledao je napeto, nervozno ali drugacije od ljudi koji su nas okruzivali pritom se osecajuci isto kao I on. Rekao sam da cu imati vremena tek tokom popodneva. Sreli smo se narednog jutra. Primio me u velikom kabinetu koji ga je cinio jos manjim. Kao da je kvadratima zeleo da kompenzuje santimetre. Bio je direktan”Da li cete me uhapsiti” Nije morao da mi objasnjava zasto me to pita. Znao sam da to ne radi zbog toga sto je jos 2oo1. godine policija tragajuci za mrezom organizovanog kriminala naletela na njega u njoj. Neposredno pre ubistva, u poslednjoj fazi priprema hapsenja Legije I Zemunskog klana, Covic je sa njima imao kontakte o kojima mi nismo znali nista vise osim toga da su cesti. Odgovorio sam pitanjem “A zasto me to pitas”. Danas se on ne seca ovog susreta. Kao sto se neseca ni svog odnosa sa Milosevicem ciju je politiku godinama realizovao tako da je na kraju on zavrsio u Hagu. Vrlo brzo smo saznali razloge Covicevog poziva . Za to se postarao Velja Ilic koji je cacanskoj policiji koja mu je iz ne znam kog razloga pretesala kucu placnim glasom saopstio da je on uprkos svemu sto je govorio voleo Zorana I da nije znao sta je Legija planirao kada ga je obavestio da se pripremi za dolazak sa cacanima u Beograd. “Legija je moj decko, bio je Covicev odgovor koji je dao na skupstini kosarkaskog kluba Borac iz Cacka, Ilicu kojem je Legijin kurir prosledio poruku. Iz predostroznosti policija je napravila izvestaj u prisustvu jednog republickog poslanika, koji nam je doslovce sve ponovio I posto je Velja Ilic na Covicevu sugestiju povukao svoju izjavu. Sam Covic je pozurio da objasni svoje susrete sa Legijom “resavanjem nekih sitnih problema”. Ako mu je Legija u tim sitnicama pomogao kako mu je on vratio za uslugu. Ubrzo su uhapseni AcaTomic I Rade Bulatovic. To je bila nasa reakcija na neistine kojima su pokusali da umanje znacaj svojih susreta sa Zoranovim ubicama neposredno pre 12. marta. Ko je imao pravo da kaze policiji da pred njihovim neodrzivim alibijima okrene glavu u stranu samo zbog toga sto su Kostunicini najblizi saradnici. Uhapseni su tek posto je ustanovljeno da su dali lazne izjave tokom obavljenih informativnih razgovora. Akciju Sablja je vodila policija.Ona je bila uspesna zato sto je to bio jedini trenutak u kome u poslednjih 15 godina nije bilo sramota biti policajac. Ljudi su se zbog toga osecali vrednije. Nikada se na sednicama vlade nije razgovaralo o tome da li ce biti uhapsen neko od politicara. Imali smo vrlo jasan stav da se nikome nece progledati kroz prste i da uprkos svim vezama, poznanstvima, zaslugama ili uslugama niko nema pravo da intervenise ili usmerava aktivnosti policije. Isao sam tako daleko da sam trazio od policije I tuzilastva da sprovedu istaragu o svim mojim kontaktima sa Legijom. To isto je I Beba trazio za sebe. Ne zbog toga sto nam je bilo potrebno neko pokrice ili opravdanje. Tako smo formirali karakter “nesalomivih” koji je vanrednom stanju dao neophodnu snagu. Iako nije smelo da bude nedodirljivih u akciji Sablja, uloga vojske i sluzbi bezbednosti ostaje potpuno u drugom planu.To je jedna od njenih najkrupnijih slabosti. Nismo uradili ono sto je bilo neophodno. Bratstvo u krvi je opstalo. Mislim da to ne treba meriti kroz pitanje da li smo uhapsili onog ili ovog. Jednostavno, nismo rascistili sa nasom 200 godisnjom tragicnom repeticijom . Nije postojala dovoljno svesti o tome.. Brzo se ta nesigurnost ili odsustvo ideja prenelo i na sve druge. Vec nakon mesec dana, vanredno stanje je postalo problem, iako je ako se merim stepen podrske ono jos dugo bilo nesporno. Nijedna odluka nije podrzana kao odluka o vanrednom stanju, niti je istovremeno, bilo koja odluka bila toliko politicki osporena. Da bi paradoks bio veci, nijedan potez vlasti nije imalo tako slabu odbranu kao ovak uprkos svim cinjenicama koje su mu isle u prilog. Nakon svega, akcija Sablja je bila propustena sansa politicara i politike koja je sprovodjena u ime demokratije bez snage da tu demokratiju sacuva. Nije imala hrabrosti da sopsti ono sto otvoreno saopstavaju svi svetski lideri kada je ugrozena demokratija u njihovoj zemlji. Ne moze se dozvoliti da se ona unistiti tako sto ce postati ranjiva zbog slobode koju obezbedjuje svojim gradjanima . To je propustena politicka prilika jer je u njoj svima postalo jasno da je politika kreirala mafiju i organizovala kriminal. Uzroci zbog kojih je doslo do 12. marta ne mogu trajno biti uklonjeni ukoliko se sve svede na obracun sa kradljivcima automobila, makroima ili sitnim delierima. Imali smo egzatne podatke i dokaze koji povezuju vrh drzave u kojoj smo ziveli pod Milosevicem sa najmonstruznijim zlocinima." - poručuje Jovanović i dodaje:



"Dok sam gledao u Zoranov kovceg I slusao mitropolita Amfilohija koji je govorio ono sto Srbija do danas prezire I slavi video sam da je ubijen zato što je želeo i radio nešto što većina Srbije želi, ali ne sme i ne može. Stvarao je drustvo koje radi nasmejano i radosno.Ponosne ljude koji mogu da žive od svog rada i brinu za one koji to ne mogu ili nisu u stanju. Srbiju u kojoj vozimo automobile koji nisu stariji od sest godina po autoputevima a ne rupama u kojima možete da polomite osovinu. On je zeleo da u bolnicama ima lekova i instrumenata koji rade. I stručnih, dobro plaćenih lekara.

Planirao je da deca u školama uče na kompjuterima. O budućnosti mnogo više nego o sadašnjosti, jer je ona kratka i prolazna. Obavezno iz istorije, da ne bi ponovili grešku.

Mislio je da je svakoj nasoj reprezentaciji mesto u finalu Svetskog prvenstva. Ubijen je zato što je Srbiju zamišljao kao zemlju u koju se ljudi doseljavaju. Zemlju otvorenih granica za sve one koji teško žive tamo gde su rođeni. Srbiju iz koje konačno više ne odlaze oni koji su u njoj rođeni. Ubijen je zato što je znao kuda ide. To je uradila Srbija.. Ona Srbija prošlosti koju je menjao u Srbiju budućnosti. Ona Srbija u kojoj narod ne radi a ljudi se ne smeju i ne raduju. Srbija prošlosti koja je danas u manjini, makar i zbog toga što je on sam veći od nje.Ona manjina kojoj ne smetaju rupe na putu, jer ona tako brani nacionalno dostojanstvo. Ona manjina koja ne pita da li u bolnici ima lekova i instrumenata, dobro plaćenih i stručnih lekara. Ubili su ga oni koji se plaše kompjutera pa deci u školi nude kandilo I mastiljavu olovku. Oni koji deci neće da govore o budućnosti kroz lekcije iz prošlosti. Ubili su ga selektori negativne selekcije, treneri i igrači, psi čuvari i stado, bedna reprezentacija koje je do njega igrala svako finale Anti-svetskog prvenstva. I pobeđivala samu sebe na naš račun. Ne i na svoj. Sve do oktobarskog zlatnog gola u velikom finalu 2000, koje bi bilo samo bleda kopija svega već viđenog da on nije tako puno uradio. Ubili su ga oni koji nikad nisu ustali u šest ali su zato morali da prilegnu svako popodne. Ubili su ga oni koji nisu mogli da izgledaju kao on. Oni koji to nisu ni pokušali i oni koji su ga bezuspešno kopirali. Oni bezlični koji su svoju grimasu proglasili za vrlinu i bezobrazno pokušali da je nametnu svima. Ubili su ga oni koji su tvrdili da je Srbija sama sebi dovoljna i da joj niko neće soliti pamet. Oni koji ne vole putovanja jer se plaše nepoznatog, oni koji u neznancu vide neprijatelja a ne otkriće. Oni koji se nisu obazirali na sve koji su iz Srbije otišli iako su rođeni da u njoj žive. Ali su zato svima koji su se u Srbiju vratili naravno poručili da idu tamo odakle su došli, jer im je sve, osim njih samih, zadnja rupa na svirali. Ubili su ga oni koji se nikad nisu asmejali." - nastavlja lider LDP.



"Ubili su ga oni koji znaju kuda neće da idu. Ubili su ga oni kojima su smetale njegove pobede iako ih je on nesebično delio sa svima. Ubili su ga oni, koji su plašeći se Srbije buducnosti pozeleli da ga nema. Drugi su pucali." - zaključio je Jovanović.