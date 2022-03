"Zelenski je stilski predstavljen da bude žrtva, on sad glumi predsednika, a moć nad njim imaju neke druge strukture. On je za ovo mesto pripreman godinama i on sada više vodi marketinšku kampanju nego što je državnik."

Čini mi se da je voda u kazanu u kojem je naš svet, proključala, ocenjuje dr Zlatko Lutovac, ekonomista, komentarišući dešavanja u Ukrajini. Naša zemlja, kako ocenjuje, mora da se drži podalje od ove krize.

- Naša barka mora da otplovi u mirnije vode. U ovom istorijskom trenutku, pošto smo već mnogo stradali, moramo da se izmestimo, da emociju sačuvamo za sebe, a da ona najveća, ona koju osećamo prema Srbiji, bude primarna – kaže Lutovac za „Novo jutro“.

Treba da težimo srpskom interesu, dodaje ekonomista.

- Plašim se da sve što se dešava u svetu nije dobro ni za koga i da u sukobima i ratovima nema pobednika, svi su gubitnici – kaže ekonomista.

Ističe da je na delu najveća kriza posle Drugog svetskog rata.

- Ovo nije samo bezbednosna kriza, već će biti najveća ekonomska kriza posle Drugog svetskog rata. Svet se potpuno menja, menjaju se pravila, međunarodno javno pravo više ne postoji... U tom smislu, mi moramo da ostanemo po strani i da težimo jedinstvu svih relevantnih društvenih činilaca u našoj zemlji. Samo ujedinjeni možemo da odolimo svakom pritisku – kaže Lutovac.

Govoreći i dalje o situaciji u Ukrajini, novinar Tomislav Kresović ocenjuje da je predsednik Volodimir Zelenski samo politička marioneta za potkusurivanje zapada.

- Zelenski je stilski predstavljen da bude žrtva, on sad glumi predsednika, a moć nad njim imaju neke druge strukture. On je za ovo mesto pripreman godinama i on sada više vodi marketinšku kampanju nego što je državnik – kaže Kresović.

Ocenjuje da mu glavnu kampanju vode Amerikanci, na čelu sa predsednikom Džoom Bajdenom, „polusenilnim čovekom“.

Ističe da ruski predsednik Vladimir Putin nema strah, što prema psihologiji znači da je reč o opasnom čoveku.

- Na njegovom licu ne vidi se nikakva emocija, a strane službe rade na tome da ga predstave kao diktatora i obolelog čoveka kojeg fizički treba ukloniti i izazvati prevrat u Rusiji – kaže Kresović za Pink.

Andrija Jorgić, direktor „Borbe“, ocenjuje da, za razliku od Zelenskog, Putin u okruženju ima ozbiljne ljude koji se bave ozbiljnim stvarima.

- Jedan od savetnika mu je Anatolij Karpov, jedan od najvećih šahista svih vremena. Putin se okružio ozbiljnim ljudima koji prave ozbiljnu strategiju i ove poteze su oni već manje-više predvideli – kaže Jorgić.

S druge strane, Zelenski ima „stilistu“ za savetnika.

- Lepo ga oblače, ali mu u pogledu vidite puno suza i to da je preplašen čovek, a mislim da se plaši sa razlogom – kaže Jorgić.

Slaže se da Srbija treba da se drži po strani i da se bavi svojim problemima.

Imamo mi svoja posla, a svakako mislim da smo krizu dočekali spremno. Obavljene su nabavke goriva, gasa...