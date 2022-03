BRNABIĆ O DEDINJU 2: 'Ovo su stvari zbog kojih se vredi baviti politikom!'

Stvari kao što su nedavno otvaranje Instituta Dedinje 2, su one zbog kojih se vredi baviti politikom i ova bolnica je najbolja kardiovaskularna bolnica u ovom delu Evrope, izjavila je večeras premijerka Srbije Ana Brnabić na TV Pink.

Ona je gostujući u emisiji ''Hit tvit'' rekla da je u Dedinje 2 uloženo 50 miliona, od čega 29 u izgradnju, a ostalo u opremu.

- Drago mi je što smo prešli na ovakve stvari, zbog ovih stvari se bavite politikom, ovo su najlepše moguće stvari. Kada smo otovrili KC Niš, to je bio prvi ikada završen KC u Srbiji. Ikada, dakle! Nešto smo pokrenuli i nešto smo završili i time smo u velikoj meri promenili našu zemlju. Dedinje 2 je najbolja, sada, kardiovaskularna bolnica u koju smo uložili oko 50 miliona evra, kao i u KC Niš. Mislim da su to naši lekari zaslužili, da su to naši građani zaslužili. Sada radimo i KC Vojvodine - rekla je premijerka Brnabić u "Hit Tvitu".