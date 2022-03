Ovih dana, predsednik Rusije, Vladimir Putin naredio je proveru svojih službi bezbednosti, čije je rukovodstvo, kako mediji navode, stavljeno u kućni pritvor. Sa druge strane američki obaveštajci najavljuju teške nedelje pred Ukrajinom. O značaju obaveštajnih službi, za NOVO JUTRO TV PINK, govorio je bivši obaveštajac Božidar Spasić.

Spasić ističe da treba biti uvek obazriv kada su informacije od obaveštajaca u pitanju.

- Vladimir Putin ima ogroman obaveštajni aparat, nema šanse da se obazire samo na informacije jedne ili druge službe, rekao je za PINK bivši obaveštajac Božidar Spasić.

Spasić kaže da Rusija ima dve osnovne službe bezbednost, federalnu sa jedne strane, a sa druge se nalaze, kako kaže, sve druge službe.

- Glavna njihova obaveštajna služba se nalazi u okviru njihovog vojnog rukovodstva, to je taj GRU, on je do pre 10 godina bio najvažniji. Ono što je interesantno jeste to što je uvek postojao sukob između vojnih i civilnih službi bezbednosti – rekao je Spasić.

Kako kaže, to se čak i kod nas dešavalo.

- Svaka služba tada koristi momenat da se dodvori predsedniku i da ona bude ta koja će donesti obaveštajne podatke vrhu države – rekao je Spasić.

On je istakao da se i u Rusiji dešava upravo taj sukob, dodaje da Putin nema šanse da nasedne na neke informacije. Kako kaže, on ima oko 8 miliona policajaca, od toga broja ima sigurno milion ljudi koji rade u bezbednosti.

- On ima ogroman obaveštajni aparat, nema šanse da se obazire samo na informacije jedne ili druge službe. On ima verovatno i svoje lične obaveštajne izvore – rekao je Spasić.

Kako kaže, trenutno se u Srbiji vodi specijalni rat, bacanje dezinformacija, koje demolarišu narod i sputavaju ga.

- Stvara se panika, i zato svaka čast predsedniku Vučiću koji se javlja svom narodu i obaveštava ga gde zapravo ona postoji a gde ne – rekao je Spasić.

Kako kaže, i on sam ima informacije koje dobija sa više strana.

Dodaje da ne sumnja da će Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem ponovo izaći iz ove krize kao što se izborila i sa krizom epidemije koronavirusa.

Autor: