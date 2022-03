TRAŽI SE MODEL FINANSIRANJA NAUČNIKA: Branko Ružić na Institutu društvenih nauka

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posvećeno je rešavanju problema modela finansiranja naučnika, poručio je danas resorni ministar Branko Ružić tokom posete Institutu društvenih nauka, koji je dobio status od nacionalnog značaja.

- Problem traje duži vremenski period, plate naučnika i istraživača kreću se od 70.000 do 100.000 dinara, u zavisnosti od zvanja. Pokušavamo da iznađemo rešenje, što iziskuje ne samo dobru volju Ministarstva prosvete, već i određena budžetska sredstva koja nisu toliko mala.

On je, komenatroišući proteste Sindikata nauke, rekao i da je logično da u predvečerje izbornog ciklusa dođe do određenih inicijativa od strane sindikata i dodao da to treba da se radi u kontinuitetu, a ne sporadično i sezonski.

- Ali to je legitimno, imaju u velikoj meri pravo za definisanje problema koji postoji. Ono oko čega se ne razumemo za sada jeste model i način kako taj problem razrešiti, ali se nadam da ćemo u najkraćem mogućem roku doći do određenog rešenja koji ćemo izneti pred predsednicu Vlade - naglasio je Ružić.

