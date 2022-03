Vučić iz Novog Sada: U ovim teškim danima za ceo svet, dobra je vest kada se obilaze fabrike, kada se broj zaposlenih u njima povećava, a izvoz raste!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku kompanije "BMTS Technology" u Novom Sadu.

Predsednik e istakao da je u ovim teškim danima za ceo svet, uvek dobra vest kada se obilaze fabrike, i kada se broj zaposlenih u fabrikama povećava, a izvoz raste.

- To utoliko više predstavlja razlog za radost, ma koliko bili zaokupljeni težinom svakodnevnih problema - rekao je Vučić.

Kako je dodao, BMTS može da računa na podršku Srbije, ne samo zbog otvaranja autobuske linije, i subvencije, već i dodatno u podršci u Univerzitetu, Razvojno istraživačkom centru i sl.

- U Novom Sadu smo napravili fabriku, a onda to nije moglo da se zaustavi. Industrijska zona deluje impresivno, i to će doneti mnogo boljitka ovom gradu. Kada pogledate Novi Sad pre osam godina, i sada, to je velika razlika. Za našu zemlju je važno da ova kinesko-nemačka kompanija nastavi da posluje - dodao je Vučić.

Kako kaže, sve dok budu postojali automobilu koji nisu električni, Srbiji je u cilju da ova fabrika dugoročno posluje.

- Srećan sam što sam video da je rukovodstvo iz Srbije, i ljudi koji su dobro izučili svoj posao, kao i žene koje su koncentrisane i rade svoj posao. One postaju deo velike vrednosti koju Srbija danas ima u odnosu na sve konkurente - kaže Vučić.

Kako objašnjava, Srbija se raduje svakoj fabrici, svakom dolasku novih investitora, dodajući da se nada da će imati priliku da ovakve fabrike sve češće otvara.

- Poštovani prijatelji iz BMTS -a, možete da računate na našu pomoć. Želim vam uspeh, profit, i da povećate broj turbina. Dobre vesti za Srbiju su dobre vesti i za vas. Trudićemo se da vam ništa ne ne dostaje. Čestitam Novosađanima na ovom uspehu - zaključio je Vučić.

Predsednika je tokom obilaska fabrike interesovao proces proizvodnje, nako čega je imao priliku da se uveri u rad fabrike.

- Lepo izgleda kada je konačan proizvod! - konstatovao je Vučić.

Kako je dodao Vučić, do kraja 2024. godine biće zaposleno 424 radnika.

- Za našu zemlju je značajan izvoz, a oni će snabdevati sve veći deo tržišta - kaže Vučić.

Kako je dodao, Novi Sad koji do pre neku godinu nije imao nijednu fabriku, a sada postaje automibilski centar sa brojnim fabrikama.

- Svaka fabrika je kao čedo naše. Mi smo tu da pomažemo da bi nam oni posle to vraćali - rekao je Vučić i dodao:

- Ono što je važno za ljude, da kada pomenem loše vesti koje stalno stižu, ne treba da sumnjaju da ćemo se mi izboriti sa tim.

Manuel Aba, potpedsednik kompanije, rekao je da je veomA ponosan i uzbuđen jer se nalazi u ovoj fabrici koja obuhvata proizvodni pogon za turbo punjače i brojne vredne predmete.

- Naša kompanija je globalni proizvođač turbo puinjača za globalne proizvođače automobila. Naše sednište se nalazi u Nemačkoj, ali mi sarađujemo šorom sveta. BMTS je kompanija zajedničkog ulaganja Boša i Male, i uzimajući u obizir naše poslovanje, stvoren je veliki broj kupaca. Fokus je na budućim tehnologijama, kao što je sistem toplotne pumpe. Srećni smo što imamo Srbiju kao partnera - kaže Aba.

