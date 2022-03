Đukanović: Za razliku od konukrencije Vučić živi za politiku, a ne od nje (VIDEO)

Novi podkast na kanalu "Analiza stanja" Vladimira Đukanovića. U čemu je Vučićeva prednost u odnosu na ostale političke lidere i šta znači biti fanatično posvećen svom poslu.

Visoki funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović je analizirajući novi promotivni spot predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića, istakao da je lider naprednjaka pokazao da ne živi od politike, već za nju.

- Pojavio se jedan zamiljiv propagandni spot SNS. Pošto je često je zamerka na gostovanja Aleksandra Vučića kao predsednika države, da stalno gostuje, samo što ne izađe iz frižidera, on je napravio jedan genijaln spot. Tim koji je to radio je majstorski tim. Napravio je šalu na svoj račun, to je drugi put u predsedničkoj kampanji. Imao je jedan i u prethodnoj kampanji - navodi Đukanović.

Podseća da u spotu Vučić izlazi iz frižidera i razgovara sa trudnicom navodeći da mu je stalo da objasnio šta je sve urađeno.

- Time nije pokazao samo upornost, nego i strast da zapravo živi za politiku. Jedna od ključnih razlika i njegove konkurencije je u tome što oni žive od politike, a on za politiku. On time pokazuje da mu je stalo da dođe do svakog čoveka, pa i da bude dosadan, ali da bi ljudima objasnio šta se radi u zemlji i da ljudi ne veruju propagandi koja se vodi protiv njega, već da veruju svojim očima i ušima i nekim činjenicama - dodaje Đukanović.

Šalje poruku da je ozbiljan, kandiduje ono što je urađeno i sa druge strane diže borbenu gotovost svog biračkog tela, odnosno svojih aktivista govoreći im da obilaze narod i govore ljudima šta je urađeno, jer je to jedini način da se borite protiv serije laži i ludorija koje se mogu videti na društvenim mrežama.

Đukanović je istakao da se Vučić bori činjenicima, jer su važni rezultati.

- On je iz korena promenio politiku u Srbiji, to njegova konkurencija ne može da shvati. Prošlo je vreme nadgornjavanja, vređanja, ljudi traže rezultate i sigurnost - istakao je Đukanović.