ŠOKANTNO OTKRIĆE KARADŽIĆA: U ambasadi SAD rekli su mi da će Milošević biti likvidiran

Prema ranijem dogovoru otišao sam u Beograd na sastanak sa predsednikom Slobodanom Miloševićem i ambasadorom SAD Vorenom Cimermanom, odvojeno. Cimerman se sreo sa mnom u dogovoreno vreme.

Kad sam izložio suštinu onoga što je dogovoreno, zapazio sam kod ambasadora Cimermana ne samo odsustvo oduševljenja kakvo sam ja imao, nego čak i nezadovoljstvo.

- Meni se čini da je ovo komadanje.

- Nikako - odgovorio sam, prebacujući sebi da nisam dobro predstavio sporazum.

- Nikako, daleko je više komadanje Jugoslavije, jer nema sporazuma, a imali smo ratove. U Bosni smo se dogovorili o unutrašnjoj reorganizaciji i nema rata.

- Svejedno, meni to izgleda kao komadanje.

Ostatak razgovora je beznačajan, jer sam ja odustao od ubeđivanja ličnosti koju samo kurtoazno informišem, iako nije učesnik pregovora. Dogovorili smo se da se vidimo i u Sarajevu kad Cimerman dođe u posetu. Do izlaza iz ambasade duž hodnika i stepenica, pratio me jedan od srednjih službenika ambasade koji je odlično govorio srpski i studirao je kod nas, čak i u Banjaluci. Nevažno ćaskanje završilo se na samom izlazu njegovim pitanjem:

- Hoćete li videti Miloševića?

- Svakako. Da i njemu objasnim sporazum.

- Treba da znate da će on... biti ubijen - rekao mi je Amerikanac.

Zapanjio sam se i upitao:

- Šta? Ko će ga ubiti - pitao sam, propuštajući da upitam zašto.

- Ubiće ga Si-Aj-Ej (CIA).

- Šalite se. Pa vi to ne radite - rekao sam.

- Mi ne, ali neke službe i operativci... Uostalom, videćete - odgovorio je.

Već sam bio napolju, preneražen, ali odlučan da se saberem i razmislim. Sabiranje je bilo munjevito. Nije me upozorio da mu ne kažem, iako nas je u to vreme morao smatrati saveznicima. U to vreme još uvek nismo imali sukobe, osim nekih razlika u pogledima.

Dakle, želi da mu ja to kažem. Zašto? Da time uslovi i moje i njegovo ponašanje. Ako zaista hoće da ga ubiju, neizbežno će ubiti i mene. Pre nego što progovorim, jer takva se tajna ne govori ni Miloševićevom neprijatelju. Takođe, on ne može znati da ja ovo neću reći nekome drugom ili ostaviti napismeno da se objavi ako se to desi. Pri tome, sve to mi je ispričao na stubištu, koje niko ne snima, tako da bi ako se to ne desi lako demantovali. Jedini zaključak je bio - to se neće desiti, a svrha je da mu ja kažem i da to utiče i na njegovo i na moje ponašanje i na međusobno poverenje, jer predsednik Milošević ne bi mogao verovati Srbinu kome jedan Amerikanac poverava takvu strašnu tajnu. Moja odluka je - to neću reći nikome - čak ni Jovici Stanišiću, jer bi on morao da zabeleži i prosledi... čak ni svojoj ženi da se ne zabrine. Ovo prvi put saopštavam.

