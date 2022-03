Budite uz TV Pink i Pink.rs!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban prisustvuju danas puštanju u saobraćaj deonice pruge Beograd – Novi Sad, u okviru međunarodne pruge Beograd – Budimpešta.

Prva vožnja sa železničke stanice u Beogradu (Beograd Centar) krenula je nešto pre pola 11, a voz je stigao u Novi Sad oko podneva. Posle dolaska u Novi Sad, usledio je obilazak železničke stanice u ovom gradu.

Od sutra najsavremenijim vozovima u regionu voziće se i prvi putnici.

Vučić, premijerka i ministri se ukrcavaju u voz:

Predsednik je zajedno sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, pozdravio sve prisutne, nakon čega je porazgovarao sa kondukterom koji upravlja vozom i poželeo mu sreću u radu. S predsednikom na stanici Centar Beograd su i ministri u Vladi Srbije, kao i ambasador Rusije.

Građani su se ukrcali u brzi voz "Soko" koji kreće za Novi Sad sa stanice Centar Beograd. Prema rečima nadležnih, za oko 35 minuta trebalo bi da stigne od stanice Prokop do Novog Sada.

Govoreći o prvim utiscima nakon polaska voza, predsednik Srbije istakao je da nema sumnje da će ovo ojačati odnose Srbije i Mađarske.

- I kada smo dogovorili ovaj posao, odmah smo prešli na posao. Samo sam čekao ovaj trenutak, za ovo živite. Viktor mi je rekao da je ovo nova era. Ne možete da poverujete da će ovaj voz za 33 minuta biti u Novom Sadu. Gotovo neverovatno, sednete, nešto popijete, u Budimpešti ste... - rekao je Vučić.

Kako je rekao, pored ovakvih pogodnosti, važne su i one koje se tiču političkih poslova kojima će ova pruga olakšati.

Kako je i sam Orban, predsednik Vlade Mađarske dodao, u pitanju je građenje veze između severa i juga.

- Ako zemlje bolje sarađuju, imaju bolju šansu za uspešnu budućnost. Predsednik i ja smo uložili mnogo u ovaj odnos. Nove stvari svakako prikupljaju neke poteškoće, ali verujem da smo ubedili većinu Srba i Mađara da je ovo put za budućnost. Ja sam srećan čovek jer sam dobio partnera kakav je Vučić - rekao je Orban.

Kako je naveo, zahvalan je predsedniku Srbije na svemu što radi kako bi odnosi Mađarske i Srbije bili odlični.

Predsednica Vlade Ana Brnabić, takođe je istakla da je danas veliki dan za Srbiju.

Biće normalno da neko živi u Beogradu, a da studira u Novom Sadu, ili obrnuto. Ovo je druga zemlja, u odnosu na ono što je Srbija bila. Ovo je Zapadna Evropa.

Vučić je potom dodao da istorija Mađarske i Srbije nije bila laka, ali da je Orbanova energija, hrabrost i snaga doprinela da odnosi znatno napreduju.

- On ne gleda samo njihove interese, već i interese Srbije. Znam da možemo uvek da računamo na prijateljstvo Mađarske - kaže Vučić.

Vučić je komentarisao i rast trgovinske razmene dveju zemalja, navodeći da razmena godinama sve više raste.

- Mađarska je nama izuzetno važna, ali i mi njima postajemo - dodao je Vučić.

"13-14 dana do izbora ću potpuno da se sklonim" - Još sutra imamo da potpišemo ugovor sa Kinezima, radimo Sjenicu, Ivanjicu, Arilje auto-put, počinjemo da gradimo i škole u Sjenici i Pazaru, i više se neću obraćati i pojavljivati nigde - rekao je Vučić. Kako kaže, pojavljivaće se samo na političkim skupovima, kako opozicija ne bi imala komentare kakvi su vidljivi u danima za nama.

Voz stigao u Novi Sad:

Nešto pre 12 sati voz je stigao u Novi Sad.

- Mi smo već u Novom Sadu, nisam stigao ni piće da popijem - rekao je Vučić.

Orban je pre nego je izašao iz voza, prokomentarisao položaj Mađara u Srbiji, dodajući da je u pitanju nacija koja se fokusira na svoj jezik.

- Mi smo čudna i jednistvena nacija, za nas su prava od vitalnog značaja, a Srbi su to shvatili. Vaš narod je razumeo naš narod - objašnjava Orban.

Predsednika Srbije u Novom Sadu dočekalo je više od 10.000 građana gromoglasnim aplauzom i povicima "Aco, Srbine".

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Predsednik Srbije i premijer Mađarske su nakon razgovora sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem imali priliku da se obrate velikom broju građana koji su dočekali brzi voz koji saobraća iz Beograda ka Novom Sadu.

Premijer Mađarske Viktor Orban, pozdravio je sve prisutne na srpskom jeziku, i još jednom istakao koliko je ovo veliki dan za Srbiju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Došao sam da vam prenesem iskrene čestitke Mađarske i Mašarskog naroda. U proteklih 70 godina povezivali smo zemlje u pravcu istok-zapad, a u međuvremeno smo zaboravili koliko je važno povezati teritorije u pravcu sever-jug - rekao je Obran, pa dodao:

Trebalo je mnogo sati da se iz Beograda stigne do Budimpešte, a to nije normalna stvar u 21 veku. Sa vašim predsednikom smo načinili jedan savez, naime, mi u savezništvu želimo da promenimo tu situaciju i hoćemo, a ovo je jedan dokaz. Povezujemo dve zemlje, dve prestonice i na taj način ćemo olakšati život i Srbima i Mađarima.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako je naveo, i Srbi i Mađari imaju tešku istorijsku sudbinu, ali sa sjajnom saradnjom dveju zemalja, sada je prijateljstvo bliže nego ikad.

- Ovaj današnji dan je dokaz da ćemo nas dvojica uraditi mnogo fantastičnih stvari. Istina da smo mi malo zaostali za nama, vi ste bili malo brži, brže ste naoredovali, ali ja želim da vam obećam da će do 2025. ova linija između Beograda i Budimpešte biti u funkciji - kaže Orban.

On se osvrnuo i na teškoće, o kojima, kako kaže, ne govori, ali se oseća u vazduhu.

- To je najgori scenario, jer jedan rat nikada nikome neće doći u dobro vreme, a najbolji rat je onaj koji može da se izbegne. To nas stavlja pred ozbiljan izazov jer smo se na taj način razvili, krenuli sa poletom, imamo planove koji su lepi, a sada kada je svet postao nesiguran, mnoge stvari moramo da osmislimo, Srbi i Mađari moraju da revidiraju mnogo štošta... Nadam se da će u ponovnom osmišljavanju planova, i Vučić i ja to raditi u naredne 4 godine - zaključio je Orban.

Nakon predsednika Vlade Mađarske, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se građanima.

- Poštovani prijatelju, uvaženi predsedniče Vlade Mađarske, prijatelji, narode, mnogo vam hvala što ste u ovolikom broju došli danas ovde, na železničku stanicu u Novom Sadu, Ne mogu da vam opišem koliko sam ponosa, posle 60 godina smo obnovili stanicu, moći ćete za 33 minuta do Novog Sada iz Beograda - rekao je Vučić.

- Ovo će biti Srbija koja privlači prijatelje, radnike, prijatelje kakvog imamo u predsedniku Vlade Mađarske. Imao sam u ruci red vožnje od pre desetak godina, tada se putovalo oko sat i 40 minuta... Danas ponosna Srbija u upotrebu pušta deonicu sa najboljom opremom. Naše brze pruge su gradili kineski i ruski prijatelji koji su zajedno sa nama gradili budćnost naše zemlje. Nadzor su sporvodili Nemci, a vozove smo dobili iz Švajcarske - dodao je Vučić.

Kako je naveo, budućnost jesu vozovi najboljeg kvaliteta i komfora, kakve sada Srbija ima.

Vučić se potom zahvalio svima koji su radili na ovom projektu, koji su doprineli do toga da danas mogu da prisustvuju ovom činu.

- Ako ovako nastavimo, Srbija će biti umrežena prugom... A to je uspeh - dodao je Vučić.

Predsednik se potom dotakao i prijateljstva Srba i Mađara, još jednom dodajući da je Orban zaslužan za odnos kakav zemlje imaju.

- Hvala i Ištvanu Pastoru koji je uložio u stvaranje bratskih odnosa Srba i Mađara. Meni je majka iz Bečeja... Uvek je bilo malo podozrivosti, ali danas toga nema. Mi kada se igra neka utakmica, a kada Srbija ne igra, navijamo za Mađare - kaže Vučić.

Vučić je podvukao da se prijateljstva grade tako što su zemlje uvek tu jedna za drugu, što je slučaj sa Mađarskom i Srbijom.

Želim da budemo još uspešniji u budućnosti, da nastavimo da gradimo zemlju. Srbija je trajno posvećena Međunarodnoj saradnji, i nadam se da će ovaj voz doprineti svemu tome. Hvala na podršci, ljubavi i posvećenosti - dodao je Vučić za kraj.