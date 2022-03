ODNOSI SRBA I MAĐARA DOŽIVELI POTPUNI PREOBRAŽAJ: Za prijateljstvo dva naroda najzaslužniji Vučić i Orban

Vučić je shvatio da, iako ima dobrog kuma negde u inostranstvu, uvek je najbliži i najpotrebniji prvi komšija, sa kojim odnosi moraju biti dobri, kažu analitičari.

Postoji veoma dobar povod da se ovoliki broj ljudi skupi i da budu zadovoljni, izjavio je Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, komentarišući prvu vožnju brzog voza od Beograda do Novog Sada i činjenicu da je “Sokola” dočekalo više od 10.000 ljudi.

- Lepo je bilo za čuti i reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana – kaže Krstić.

Ocenjuje da je krilatica “Zajedno možemo sve” u današnjem slučaju proširila svoje značenje i u međunarodnim odnosima.

- Vidimo kako odnosi Srbije i Mađarske, koje su u prošlosti imali različite sukobe i konflikte, mogu da dožive potpunu inverziju, a zahvaljujući naporima Orbana i Vučića. Odnosi koji su u najboljem slučaju bili na ivici podnošenja, sada su prerasli do te mere da Mađare nazivamo braćom – kaže Krstić i dodaje:

Uvek ćemo prvi priskočiti jedni drugima u slučaju neke potrebe. Veoma dobro znamo da treba da čuvamo tradicionalna prijateljstva, međutim, na isti takav način želimo da čuvamo i tradicionalna neprijateljstva. To smo mi, Srbi, i to treba da promenimo. Tradicionalna neprijateljstva nam ne trebaju.

Kada pretvorima neprijatelja u partnera ili prijatelja, to je izuzetno korisno za nas, dodaje Krstić.

Ova pruga nije samo simbol infrastrukturnog razvoja Srbije, već je i simbol srpsko-mađarskog prijateljstva, kaže Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Ističe da su u prethodnih godina odnosi dva naroda doživeli potpuni preobražaj, za šta je zaslužan prvenstveno predsednik Vučić.

- On je ličnim odnosom od onakvog Orbana napravio pouzdanog advokata unutar Evropske unije. Treba da se podsetimo koliko nam je pre dva meseca značila mađarska podrška – kaže Obradović.

Važno je bilo, dodaje, iznegovati sa Viktorom Orbanom pošten i otvoren odnos koji se u početku zasnivao na interesu, dok je sada skala porasla i govori se o intenzivnom međudržavnom partnerstvu, čak i o mogućnosti zajedničke nuklearne elektrane.

- I ova pruga doživljavala je napade, ali Orban je istrajao u tome da Srbija i Mađarska budu vrata povezivanja na Balkanu – kaže Obradović.

Glavni i odgovorni urednik “Objektiva” Duško Vukajlović podseća da, kada predsednik Vučić najavio brzu prugu, mnogi su smatrali da je reč o jednom pustom obećanju. Međutim, danas smo svedoci da je pruga do Novog Sada završena, a voz je pošao.

- Ja se nadam da će do 2024. biti gotova i do Kelebije. Mađari će sa svoje strane završiti posao do 2025-2026. godine, i mi ćemo imati brzu prugu od 350 kilometara, pa ćemo za manje od dva sata stizati od Beograda do Budimpešte – kaže Vukajlović za “Novo jutro”.

Otkad je Vučić došao na vlast vodio je Srbiju onako kako dobar domaćin vodi svoje domaćinstvo, ocenjuje urednik “Objektiva”.

- I on zna, ma koliko dobrog kuma imao negde daleko, u inostranstvu, najbliži i najpotrebniji mu je prvi komšija sa kojim mora da ima dobre odnose. Zato je Vučić krenuo u inicijativu “Otvoreni Balkan” i u povezivanje Srbije, Albanije i Makedonije, što su mnogi dočekali na nož – kaže Vukajlović.