Vučević: Naša država finansira ovaj projekat sa 175 miliona i 500 hiljada evra. Grad to nikada ne bi mogao sam da finansira

U prisustvu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića danas je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava na državnom putu IIA reda br.111. Ugovor su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, v.d. direktora JP ''Koridori Srbije'' Aleksandar Antić i potpredsednik ''China Road and Bridge Corporation'' Zhang Xiaoyuan.

- Ovaj most su gradski oci ucrtali u urbanističke planove davne 1963. godine, njegovo pominjanje je starije od Mosta slobode, samo što do sada nisu bili stvoreni uslovi za izgradnju. Zapadna obilaznica sa mostom smanjiće pritisak na postojeće mostove i na Bulevar oslobođenja, a time će biti stvoreni neuoporedivo bolji uslovi za život građana. Hvala presedniku Republike Srbije i predsednici Vlade Republike Srbije na ogromnoj podršci. Naša država finansira ovaj projekat sa 175 miliona i 500 hiljada evra. Grad to nikada ne bi mogao sam da finansira. Siguran sam da će naši kineski partneri pokazati zašto je Kina vele sila i zašto je njihova kompanija radila najveće i najbolje mostove na svetu – istakao je gradonačelnik Miloš Vučević. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ocenila je da je jasno vidljiva infrastrukturna kičma buduće Srbije, jasno je koji su to auto-putevi, brze saobraćajnice i pruge, te da su obilaznica oko Novog Sada i novi most deo te kičme.

- Trenutno gradimo 10 auto-puteva, a plan je da do kraja sledećeg mandata izgradimo 650 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, što je više nego što je izgrađeno tokom 45 godina bivše Jugoslavije – naglasila je premijerka Ana Brnabić. Prema rečima Aleksandra Antića reč je o veoma kompleksnom projektu koji podrazumeva mostovsku konstrukciju dužine 2400 metara, od čega je 800 metara površina reke, a ostalo su pristupne saobraćajnice.

- Gradiće se i 650 metara paralelnih puteva koji će omogućiti organizaciju saobraćaja, potom sabirnice u dužini od 600 metara, veliki kružni tok koji će predstavljati vezu sa državnim putem i saobraćajnica koja će Novi Sad povezati sa Fruškogorskim koridorom – objasnio je Antić. Otpravnik poslova Ambasade NR Kine Tijen Išu zahvalio se Vladi RS i Gradu Novom Sadu na aktivnom unapređivanju saradnje Kine i Srbije i poverenju ukazanom kineskim kompanijama. Ministar Tomislav Momirović rekao je da je privelegovan što je član Vlade koja kompletno menja Srbiju, jedinstvenim delovanjem i ogromnim investicijama u infrastrukturu.

