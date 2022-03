MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA RETVITOVALO GUTEREŠA: Teritorijalni integritet i suverenitet su sveti

Gutereš je naveo i da su teritorijalni integritet i suverenitet sveti, kako za male države, tako i za velike.

- Granice se ne smeju ponovo iscrtavati po hiru velikih sila. Teritorijalni integritet i suverenitet su sveti, kako za male države tako i za velike - napisao je Gutereš na Tviteru.

Borders are not to be re-drawn at the whim of great powers.



Territorial integrity and sovereignty are sacrosanct, for small states just as for large.