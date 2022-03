Gosti Verice Bradić ove nedelje bili su Lazar Ristovski, glumac, Vojislav Šešelj, lider SRS i Aleksandar Apostolovski, novinar.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu. Takođe, gledaoci u toku emisije mogli su da se uključe i glasaju.

Pobedu je odneo predlog broj jedan, koji se tiče otvaranja brze pruge Beograd-Novi Sad. Za ovaj predlog glasali su i gosti emisije, kao i većina gledalaca koja se uključila uživo u emisiju.

PREDLOG BROJ JEDAN: BRZA PRUGA BEOGRAD-NOVI SAD

Šešelj, komentarišući otvaranje brze pruge Beograd - Novi Sad, istakao je da je u pitanju važan korak za Srbiju, i da je u pitanju investicija koja će značiti za blistavu budućnost.

- Sledeći korak je Novi Sad - Subotica, a sa Mađarske strane od Subotice do Mađarske - dodao je Šešelj.

Apostolovski kaže da je u pitanju značajna investicija, i da je činjenica da za samo pola sata možemo stići do Novog Sada fascinantna, prosećajući se prošlosti.

- Čini mi se da niko razuman nema šta da zameri ovakvoj vrsti infrastrukturnog saobraćaja - kaže on.

- Devedesetih smo imali sankcije, čini mi se ni da posle 5. oktobra nije bilo razumevalja, kada govorimo o tim stranim donacijama... Donatorske konferencije su bile mršave... Očigledno je da je Vučićeva strategija bila da se bavi izgradnjom železnice, koja može da bude "put svile" - naveo je Apostolovski.

Kako je dodao, do pre tri nedelje smo živeli u svetu pandemije, a sada smo u svetu apokalipse rata, što može naznačiti brojne promene koje mogu zadesiti čak i Srbiju, o čemu treba razmišljati.

Kako Ristovski objašnjava, reč "železnica" vraća ga u detinjstvo, otkrivajući da se i njegov otac bavio radom na železnici.

- U pitanju je neki romantičarski aspekt. Na ovaj voz koji je sad pušten gledam i na romantičarski način. On će da ubrza, da povezuje... Ja sam režirao i film koji se odigrava u vozu. To je na neki način moja tema - otkrio je Ristovski.

Govoreći o napadima opozicije, Ristovski navodi da predsednik Srbije svakim danom demantuje svaku izrečenu laž na račun vlasti i Srbije.

Kako vreme prolazi, dokazuje se da je SNS i Srbija na "brzom putu" - kaže Ristovski.

PREDLOG BROJ DVA: NAPAD REŽIMSKIH MEDIJA NA NOVINARKU LJILJANU SMAJLOVIĆ U OKVIRU EMISIJE "JUNACI DOBA ZLOG"

- Verujem da je mnogi nisu upoznali, a govore o njoj kao da je poznaju. Želim da naglasim da je to osoba koja je, kada je bila glavni urednik, objavljivala tekstove onih osoba sa kojima se ne slaže. Držala se činjenica. O njenoj profesionalnosti je suvišno činiti. Teško da neko može ko je govorio o njoj, da dosegne njenu veličinu u ovom poslu. Ako bi merili ko je kakav, trošili bi vreme. Mislim da je ideja u ovoj emisiji bila ta da se svako ko u javnim nastupima, ili kolumnama pokazuje razumevanje za politiku Vučića, izloži javnom stubu srama. Pominje se i da ona piše kolumnu za Nedeljnik, pa se i taj časopis vređa... To je višeslojna kampanja protiv Ljilje koja je zaista nebotrebna - rekao je Apostolovski.

Apostolovski se dotakao i markentiškog stručnjaka Nebojše Krstića, koji je imao sličnu emisiju o sebi, navodeći da je u pitanju novinska kontradikcija, jer su, kako objašnjava, njihovi mediji istakli da je u pitanju beznačajan čovek.

Ja se kao novinar ne bih usudio da izdajem licence za intelogenciju. To se protivi etičkim kodeksima - dodao je.

Kako još jednom dodaje, u toj emisiji će se naći svako ko ima razumevanja za Vučićevom politikom.

Šešelj se dotakao i emisije posvećene njemu, dodajući da, dok su njihove kamere snimale, snimala je i njegova "Radikalska".

- Ja nemam razloga da branim Ljiljanu Smajlović. Ona me napadala kada sam bio u Hagu, kada sam napao zaposlene u Haškom tribunalu. Napala me zbog ružnih reči, i onda je zaćutala... - rekao je Šešelj, ali se složio sa Apostolovskim da je u pitanju preteran napad na novinarku.

Kako Ristovski kaže, da je u pitanju napad koji nije civilizovan, te da je u pitanju hajka i haranga koja se kuje oko predsednika Srbije i predizborne kampanje.

- Zabrinjava ta kolilina mržnje. To prevazilazi sve okvire ponašanja... Agresija koju emituju im se sigurno obija o glavu - rekao je Ristovski.

PREDLOG BROJ TRI: ZAHTEVI DA SE RUSIJI ZBOG RATA SA UKRAJINOM UVEDU SANKCIJE

Govoreći o dešavanjima u Ukrajini, kao i sankcijama, Apostolovski kaže da se Srbija drži podrđavanja Međunarodnog javnog prava, ali da ne zaboravlja dešavanjima iz 1999. godine.

- Štete od bombardovanja su ogromne, ne računajući brojne žrtve. Što se tiče sadašnje pozicije, ona je za Srbiju izuzetno teška, ne bih da se nalazim u koži Aleksandra Vučića, pritisci će biti još veći. Mi imamo interes da u ovom istorijski prelomnom trenutku prođemo što manje oštećeni. Nadam se da će biti mudrosti, čini mi se da uahtev za uvođenje sankcija Rusiji je licemeran. Mi smo do sada vešto balansirali, imajući u vidu poglavlje 31. koje je za nas izazovnije od poglavlja 35. Mislim da će se i Šešelj složiti sa tim... - kaže Apostolovski.

Srbija se uvek nalazila na pravoj strani istorije, što je Srbija uvek morala da plati, navodi Apostolovski.

- Kina će, iz strateških interesa zasigurno biti na strani Rusije. Podsetimo se Ričarda Niksona koji je uspostavio diplomatske odnose sa Kinom... Ja ne verujem da se trenutno takvi mozgovi nalaze u Vašingtonom. To je sada neka druga priča... Mislim da bi uvođenje sankcija Rusiji bila pogrešna odluka - rekao je Apostolovski.

Šešelj kaže da Srbija ne treba da uđe u Evropsku Uniju, jer su tamo, kako kaže, srpski neprijatelji.

- Naša budućnost je savez sa Rusijom. Rusija će izaći kao pobednik iz svega ovoga. Ona je angažovala svega 90.000 vojnika, ona ide postepeno... - dodao je Šešelj.

Kako je rekao, Srbija treba da nastavi da poštuje Međunarodni integritet svake države.

Govoreći o pritiscima evropskih parlamenata na Srbiju, Ristovski kaže da je Evropa trenutno "Ostarela perverzna gospođa".

- Kada govorimo o sastavu ljudi, koji su u parlamentu, tako izgledaju. Evropa je izgubila vitalnost, omatorila je. Evropa više ne postoji, ona će da se raspadne, a mi ne treba da težimo da uđemo u Evropu. Srbija je potentni mladić, i treba da je držimo na oprezu i kontroli. Zbog toga je Vučić ta ličnost kojoj smo dali poverenje, koji mora da bude oprezan i da vodi računa. Zamislite da je umesto njega sada neko iz opozicije, to je propast, ja bih se plašio za svoju sudbinu, i sudbinu svoje dece - rekao je Ristovski.

PREDLOG BROJ ČETIRI: PUTINOV GOVOR NA STADIONU "LUŽNJIKI"

Ristovski kaže da je Zapad uvek radio ono što je njima u volji, što je slučaj i sa dešavanjima u Ukrajini.

- Ja sam danas video neki video, gde je pseća žurka, gde sede i ljudi. Tu su različite vrste pasa, pudlice, šnauceri i ostali, a čekaju jednog gosta. On dolazi, a to je sibirski haski, ruski pas. On dolazi na vrata, gleda ga domaćica, zabezeknuto... I ona kaže da on sa tim psom ne može da uđe, jer je to ruski pas. I tu dobija aplauz od svih. Onda se dešava obrt, gde psi počinju da laju, bivaju ljuti, iskaču napolje kroz prozor, opkoljavaju haskija i maze se sa njim. Ono što je lepo je to, da na kraju snimka svi domaćini pasa izlaze, i pokazuju svoj osmeh. Na kraju ide neki titl: "Zašto mrzimo Ruse?" Ja stvarno ne znam - opisao je Ristovski video.

Ristovski kaže da uvek ima onih koji su za, i koji su protiv, ali da se svi nadaju da će dešavanja u Ukrajini konačno da se okončaju.

Apostolovski navodi da pominjanje pete kolone, izdajnika i stranih plaćenika nije dobro, jer će na taj način, već demonizovani Putin, kao i rusofobija, što prelazi sve okvire, proći još gore, i izazvati dodatnu demonizaciju.

Apostolovski se osvrnuo i na inidž Vladimira Putina, navodeći da su njegov stil gradili zapadni mediji, koji su bili opčinjeni njegovom pojavom.

- Podsetio me na Sinatru. Postoji stara teza da je i lik Danijela Krejga kreiran po njemu. Putin je bio lilnost godine američkog magazina Tajm, on je očigledno opsesija anglosaksonaca. O Nemcima je suvišno govoriti... - dodao je.

Kako Šešelj kaže, Putin je rekao da "žigoše izdajnički ološ" dodajući da ga i u Srbiji ima.

- Ološ treba ograničiti, nisam za hapšenja - objašnjava Šešelj.

Kako je dodao, iz tog razloga, predsednik Vučić treba na predsedničkim izborima da pobedi u prvom krugu, jer ga taj "ološ" ne može složiti ukoliko bude imao značajnu podršku naroda.

UKLJUČENJA GLEDALACA:

Filip je glasao za predlog broj jedan, istakavši da je Srbija napredovala kao nikada do sad, nabrajajući brojne projekte koji su urađeni za vreme vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je dodao, opozicija predsedniku nije ni do kolena.

Naredni gledalac je glasao za predlog broj tri, navodeći da je politika predsednika Srbije mudra.

Stefan je bio naredni gledalac koji se uključio uživo u emisiju, dodajući da kao jedan tridesetogodišnjak vidi da je Srbija na pravom putu.

Poslednja gledateljka koja se javila, glasala je za broj tri, dodajući da Srbija ne treba da uvodi nikakve sankcije Rusiji.

GOSTI 'HIT TVITA':

Vojislav Šešelj se odlučio za predlog broj četiri, navodeći da je njegova želja da odnosi Srbije i Rusije budu besprekorni kao i do sada. Sa druge strane, Ristovski se odlučio za predlog broj jedan iz privatnih, ličnih i romantičarskih razloga, jer je voz "Soko" simbol Srbije. Kada je u pitanju novinar Aleksandar Apostolovski, on je za favorita izabrao predlog broj jedan, iz sličnih razloga kao i glumac Lazar Ristovski.