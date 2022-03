GORAN VESIĆ PORUČIO: Vučić ne vodi ni rusku ni američku, već srpsku politiku!

„Narod želi da bude upoznat s odlukama koje se donose. Ljudi žele da ih neko nešto pita, žele da vide političare na terenu, da mogu da im se požale na probleme koji postoje“, poručio je u razgovoru za Alo! Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda i član Predsedništva SNS-a.

- Osim Aleksandra Vučića koji je stalno sa građanima, to čini svega nas nekoliko koji smo na javnim funkcijama. To je dosta poražavajuće i sam Vučić je o tome govorio. Svaki naš javni funkcioner mora da bude među ljudima, da mogu da mu se požale. Naša obaveza je da pokažemo da smo otvoreni, da smo transparentni i da ljudi mogu da učestvuju u donošenju odluka.

Kakva je reakcija građana?

- Prezadovoljan sam. Kod mene na skupove dolaze svi, i oni koji su za nas glasali i oni koji nisu.

Jedan ste od najiskusnijih političara, vodili ste mnoge kampanje do sada, sada ste i zamenik šefa izbornog štaba SNS-a, po čemu se ova kampanja razlikuje od dosadašnjih?

- Mi imamo kandidata iza koga stoje sjajni rezultati. Aleksandar Vučić izlazi na izbore sa rezultatima koji su potpuno nesporni, i koje priznaju čak i oni koji su njegovi protivnici. Zato se naša kampanja zove: „Dela govore“, jer mi biračima pokazujemo šta smo uradili i nudimo im viziju šta nameravamo da uradimo. To je pre svega da prosečna plata bude 1.000 evra, u Beogradu 1.300, a penzije 500 evra. Ova kampanja se razlikuje i po tome što se desio ukrajinsko-ruski sukob. Vučić je dao odgovor na ovu svetsku krizu, na vreme je zemlju snabdeo energentima i hranom, postavio je našu poziciju tako da mi poštujemo svoje tradicionalne dobre odnose i s druge strane da budemo dosledni kada je u pitanju međunarodno pravo. Zaštitio je Srbiju potpuno.

Da li mislite da slogan „Mir, stabilnost, Vučić“ oslikava dobro ovu politiku?

- Mir znači da Srbija neće voditi tuđe ratove. Stabilnost znači da imamo dovoljno hrane i energenata, da ćemo sačuvati priliv stranih investicija i da ćemo imati dovoljno radnih mesta za građane. Kada kažete „mir, stabilnost, Vučić“, to je naša politika. Tako da je slogan potpuno pravi.



Nema građana prvog i drugog reda



Jedan od vaših prvih poteza tokom kampanje je odlazak u Marinkovu baru. Ne slučajno, naravno, to je usledilo nakon neslavnog nastupa Vladete Jankovića koji je dobar deo građana koji ne žive u centru proglasio za građane drugog reda.

- Otišao sam u Marinkovu baru da pokažem da to nisu građani drugog reda. Mi tamo radimo ulicu, gradićemo i dečje igralište. U Beogradu za mene nikada neće postojati građani prvog i drugog reda.

Utisak je da se opozicija nije dobro snašla, osim paušalnih kritika nisu izneli ništa što bi drugačije radili od Vučića.

- Meni je neverovatno da imate opoziciju koja nije u stanju da ponudi ijedan politički predlog. Naša opozicija je jedina u svetu koja se ne priprema za dan izbora, ali se pripremaju za dan posle izbora. Ono što mene plaši jeste njihov plan da izazovu demonstracije nakon izbora, to je nešto što može da destabilizuje zemlju.

Mislite li da se to što oni govore i nameravaju poklapa s pričom Janoša Bugajskog, koji je rekao da je Srbiji potreban Majdan?

- Nikome ne odgovara jaka i stabilna Srbija. Vučić vodi srpsku politiku u interesu srpskog naroda. Kada imate takvog političara, koji je svoj, jasno je da u tom slučaju postoje oni koji bi želeli da ga sruše. Više bi voleli da imaju marionetu koja bi se izvinjavala i ne bi smela da sagradi spomenik Stefanu Nemanji.

Da se to kojim slučajem desi, šta bi bilo s projektima koji su započeti i sa Srbijom koja je izgradila poziciju suverene, neutralne zemlje, koja je ekonomski pa i vojno najjača u ovom delu Balkana?

- Svako ko razmišlja da li da glasa za Vučića ili ne, samo neka razmisli kako bi ova zemlja izgledala u ovim krizama da je ne vodi Aleksandar Vučić. Samo neka zamisli oko čega bi mogli da se dogovore Vuk Jeremić, Ponoš, Dobrica Veselinović, Zelenović? Samo neka zamisle kako bi izgledalo njihovo vođenje države i šta bi oni radili u pandemiji.

Prisutni ste na svim društvenim mrežama, čak i na Tik-toku gde malo političara ima svoju prezentaciju. Zbog čega ste se odlučili na takav korak?

- Zato što je moj posao da komuniciram s ljudima. Kada pogledate istraživanja, videćete da u Beogradu, u populaciji do 30 godina, preko devedeset odsto građanki i građana nikada nije upalilo televizor, to su ljudi koji dobijaju vesti preko društvenih mreža, telefona, tableta. Mislim da je moja obaveza kao političara da budem tamo gde se ljudi nalaze i da im na način koji oni razumeju prezentujem ono što radim i da probam da ih uključim u moj posao, da oni daju predloge i da se osete uvaženim. Kada radite kao ja, kada imate 10 -15 aktivnosti dnevno, onda imate šta da pokažete na društvenim mrežama, kada ne radite ništa, onda nemate šta da pokažete. Trudim se da promovišem ono što radim i da budem u komunikaciji s ljudima. Život se u budućnosti seli u taj prostor i ko ne bude prisutan na društvenim mrežama, neće noći da dobije poverenje ljudi.

Na kladionicama su se pojavile kvote za izbore, jeste li se kladili?

- Ne kladim se, ne verujem u sreću, samo u rad. To je moj životni moto. Fokusiran sam na kampanju predsednika Vučića i naše stranke. Moj jedini cilj je da naša stranka pobedi na svim nivoima. Da Vučić postane predsednik Srbije u prvom krugu, da mi pobedimo s apsolutnom većinom u Beogradu, jer to je potvrda i mog rada, kao i u drugim lokalnim samoupravama i na izborima za Skupštinu Srbije. Ako ne postoje direktni izbori kao što je slučaj sa izborom predsednika, tada su mi smešni oni koji pričaju da znaju koju će funkciju obavljati kao da im pripada. To je nepristojno u politici i prema hiljadama naših aktivista koji rade dan i noć na terenu. Sve što budemo osvojili pripada Aleksandru Vučiću, za koga ljudi glasaju, našim glasačima, našoj političkoj stranci i našim članovima. Ako budemo dobili glasove većine građana, onda će naša politička stranka odlučivati koga će delegirati na koju funkciju i da li neko od nas tu funkciju zaslužuje ili ne.

Hoćete li otići u Borču?

- Spremam se da odem. U Borči smo zaista mnogo uradili, mnogo više nego u Marinkovoj bari. Potpisan je poslednji tender za izgradnju kanalizacione mreže na levoj obali Dunava, za to ćemo dati 55 miliona evra. Mi smo u Borči izgradili Dom zdravlja, predviđeno je i da tramvaj pređe na levu obalu Dunava, a počinjemo da gradimo vrtić. Što se tiče same leve obale Dunava, tamo će biti izgrađena pijaca, urađen Zrenjaninski put, još dve škole, osnovna i srednja, i predvideli smo da pored stadiona BSK izgradimo sportski centar s otvorenim i zatvorenim bazenom. Ako još tome dodam da će narednih nedelja biti potpisan ugovor za izgradnju mosta kod Ade Huje, onda vam je jasno da kada je Borča u pitanju više je tamo urađeno u poslednjih pet nego u poslednjih 50 godina.

