Vučević: Ponosan sam što smo konačno povećali broj pripadnika Komunalne milicije, jer smo imali veliki deficit u toj službi

Na prijemu u Gradskoj kući, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević pozdravio je 32 kandidata koji su uspešno završili obuku i položili ispit za primenu ovlašćenja komunalnog milicionara.

- Ponosan sam što smo konačno dočekali da povećamo broj pripadnika Komunalne milicije, jer smo imali veliki deficit u toj službi. Od kako je osnovana Komunalna milicija, trećina onih koji su bili zaposleni su napustili službu, što pokazuje koliko je to težak i zahtevan posao. Verujem da ćemo u narednom periodu primiti još ljudi, pa ćemo doći do 99 komunalnih milicionara u Novom Sadu. Ni to nije dovoljno, ali će svakako biti lakše. Delokrug njihovog rada nije samo centar, ljudi zaboravljaju da oni pokrivaju teren od Stepanovićeva do Kovilja i od Budisave do Begeča, a rade 24 časa, svih sedam dana u nedelji – istakao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Gradonačelnik je novim komunalnim milicionarima poručio da će Grad nastojati da i dalje poboljšava njihov materijalni položaj, a da oni treba svoj posao da obavljaju odgovorno, odlučno i savesno.

- Nije jednostavno ulaziti u konflikt sa onima koji krše zakon i ugrožavaju prava drugih ljudi. Budite trpeljivi, jer živimo u doba društvenih mreža kada se istina često iskrivi i to je ambijent u kojem ćete morati da radite najbolje što umete. Namera Grada je i da trajno reši pitanje objekta Uprave za inspekcijske poslove, da obezbedimo najbolje uslove za rad zaposlenih – rekao je Miloš Vučević.

U ime novozaposlenih komunalnih milicionara prisutnima se obratio Ognjen Mandić koji je poželeo da u službi vladaju sloga i odgovornost.

- Gradonačelnik je kriterijume za upravljanje gradom postavio veoma visoko, tako da je onda na nama da naš posao obavljamo uz stalnu svest da na grudima nosimo grb slobode, grb Grada Novog Sada kojeg predstavljamo – naglasio je Ognjen Mandić.

